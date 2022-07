Am 1. August sollen auf den Churfirsten Höhenfeuer brennen

Toggenburg Am 1. August sollen auf den Gipfeln der Churfirsten Höhenfeuer brennen – dafür braucht es Unterstützung der Wanderinnen und Wanderer Am Fusse jedes Gipfels der Churfirsten sind ab sofort Holzscheite aufgestapelt. Die Idee ist, dass jeder und jede ein Holzscheit einpackt und auf einen der sieben Gipfel trägt. So soll dann am Nationalfeiertag um 22 Uhr auf jedem Gipfel ein Höhenfeuer brennen. Alain Rutishauser 13.07.2022, 15.17 Uhr

Auf den Gipfeln der Churfirsten sollen am Nationalfeiertag Höhenfeuer brennen. Bild: Lara Abderhalden

Für den 1. August hat sich Toggenburg Tourismus etwas einfallen lassen: «Wir wünschen uns sieben Höhenfeuer zum Geburtstag! Auf jedem Gipfel der sieben Churfirsten soll am 1. August ein Höhenfeuer brennen, das im ganzen Tal sichtbar ist», schreibt Toggenburg Tourismus in einer Mitteilung.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist tatkräftige Unterstützung der Toggenburgerinnen und Toggenburger, der umliegenden Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Feriengäste gefragt. Denn auf jedem der sieben Gipfel soll in den nächsten drei Wochen je ein Ster Holz landen. «Wenn jede Wanderin, jeder Wanderer ein oder zwei Schittli Holz schultert und zum Gipfel trägt, leuchten am Nationalfeiertag die Churfirsten», heisst es in der Mitteilung weiter.

Holz soll von Wandernden hochgetragen werden

Die Holzscheite liegen jeweils für jeden Gipfel am Fusse der Churfirsten beim Wanderweg parat. Weil viel Holz vieler wandernder Füsse bedarf, seien Botschafterinnen und Botschafter gefragt, schreibt Toggenburg Tourismus.

«Sagen Sie es weiter, streuen Sie das Abenteuer in Ihrem Verein oder Unternehmen, nehmen Sie Ihre Freunde mit.»

Die Höhenfeuer werden dann schliesslich am Montag, dem 1. August, um 22 Uhr gezündet, sofern das Wetter stimmt. Für das Entfachen des Feuers sind erfahrene Gipfelstürmer zuständig. «Sie kümmern sich auch darum, dass das auf dem Gipfel gesammelte Holz am Nationalfeiertag ordentlich gestapelt wird», heisst es in der Mitteilung.

Am Fusse aller sieben Churfirsten sind ab sofort Holzbeigen aufgebaut, wie hier beim Frümsel. Bild: PD

Schon 2020 brannten Höhenfeuer auf allen Gipfeln

Ein Höhenfeuer auf allen sieben Gipfeln der Churfirsten ist jedoch keine Premiere. «Im Sommer 2020 organisierte die SAC Sektion Toggenburg einmalig anlässlich ihres 150-Jahr-Jubiläums das Churfirsten-Höhenfeuer auf allen sieben Gipfeln», sagt Olivia Hug, Medienverantwortliche von Toggenburg Tourismus, auf Anfrage. Das Erlebnis sei damals im ganzen Tal auf positive Resonanz gestossen und habe gezeigt, dass die Churfirsten sehr identitätsstiftend seien. Hug fügt an:

«An diese tolle Idee und an das verbindende Wir-sind-Toggenburg-Gefühl, das geherrscht hat, wollen wir anknüpfen.»

Die Holzdepots befinden sich an folgenden Standorten gleich bei den Wanderwegen:

Selun: Strichboden

Frümsel: Torloch

Brisi: Brisizimmer

Zuestoll und Schibestoll: Rügglizimmer

Hinterrugg: Bergstation Chäserrugg (folgt)

Chässerrugg: wird durch Toggenburg Bergbahnen AG aufgerichtet