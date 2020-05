Interview Käsehimmel in Europa: Chääswelt Toggenburg will die 200 produzierten Käsesorten nutzen und damit Einheimische und Touristen begeistern Das Toggenburg sei vermutlich die vielfältigste Käseregion im europäischen Alpenraum, mutmassen Rita Roos-Niedermann und Tobias Kobelt. Hier liege touristisch-wirtschaftliches Potenzial brach. Da will die Chääswelt Toggenburg einhängen und die Region und ihre Produzenten fördern. Sabine Camedda 20.05.2020, 05.00 Uhr

Stehen an der Spitze der Chääswelt Toggenburg: Projektorganisator Tobias Kobelt und Rita Roos-Niedermann, die Präsidentin des Trägervereins. Bild: Sabine Camedda

Sie wollen aus dem Toggenburg eine Chääswelt machen. Welches ist Ihr Lieblingskäse?

Rita Roos-Niedermann: Mein Lieblingskäse ist der Toggenburger Käse. Ja, richtig, den gibt es als solchen, das heisst als Sorte, nicht. Ich habe also die Möglichkeit, dass ich eine grosse Vielfalt von Käse geniessen kann und alle werden in unserem Tal produziert, sind also Toggenburger Käse Müsste ich einen Lieblingskäse benennen, dann wäre das zur Zeit der Mühlistein aus der Käserei von Willi Schmid in Lichtensteig. Ich habe aber nicht immer den gleichen Lieblingskäse, dieser wechselt nach Stimmung und «Gluscht».

Tobias Kobelt: Mein Lieblingskäse ist der Bloderchäs, ein Urkäse, der hier seit Jahrhunderten hergestellt wird. Ich mag aber auch die anderen 200 im Toggenburg hergestellten Käse gerne.

Wann essen Sie Käse?

Rita Roos-Niedermann: Bei meinem Mann und mir nimmt Käse eine sehr wichtige Rolle auf dem Menuplan ein. Wir essen am Mittag meistens nur etwas Kleines, vielleicht eine selbstgemachte Suppe oder einen Salat, oft begleitet von Käse, so von der Hand in den Mund. Wenn wir Gäste haben, servieren wir oft eine Käseauswahl an Stelle des Desserts. Ein Käsesortiment im Haus bedeutet, dass wir immer etwas Essbares im Haus haben was auch eine gewisse Zeit haltbar ist.

Sie wechseln also ab, welche Käsesorte Sie kaufen?

Rita Roos-Niedermann: Es gibt gewisse «Dauerbrenner», die wir immer vorrätig haben. Weitere Käsesorten variieren je nach Angebot, «Gluscht» und je nach dem, wo wir den Käse einkaufen.

Tobias Kobelt: Ich habe selber festgestellt, dass ich mit dem toggenburgshop.ch Käse gekauft habe, die ich vorher nicht auf meinem Radar hatte, bzw. vermutlich nicht in meinen Einkaufsläden gefunden habe.

Wieso wollen Sie mit der Chääswelt Toggenburg den Toggenburger Käse und seine Vielfalt bekannter machen?

Rita Roos-Niedermann: Wir haben entdeckt, dass im Toggenburg über 200 Käse produziert werden. Vom Urkäse, wie dem Bloderchäs, und dem Ziger, die derzeit wieder voll im Trend sind, bis zu neuen Kreationen wie dem rosa Käse «Pink Lady». Mit dieser riesigen Käsevielfalt wollen wir dem Toggenburg zu mehr Bekanntheit verhelfen. Aber nicht nur dem Tal selber, sondern auch den hier ansässigen Produzenten und Anbietern

Zur Person: Rita Roos-Niedermann Rita Roos-Niedermann ist in Lichtensteig aufgewachsen. Ihre Ausbildung zur Juristin und Anwältin führte sie weg vom Toggenburg, später ist sie mit ihrem Mann wieder ins Städtli zurückgekehrt. Nach ihrer Tätigkeit als Anwältin und später als Regierungsrätin absolvierte sie den Master of Law (LL.M.) in den USA und stand 2005 bis 2017 der Pro Infirmis Schweiz als Direktorin vor. Als Projektleiterin war sie massgeblich beim Aufbau der Chääswelt Toggenburg beteiligt, seit April ist sie Präsidentin des Trägervereins Chääswelt Toggenburg.

Zur Person: Tobias Kobelt Tobias Kobelt ist in Ennetbühl aufgewachsen. Er hat eine Ausbildung auf der Bank absolviert und die Fachhochschule in St.Gallen abgeschlossen. Er hat am Aufbau der Brauerei St.Johann in Neu St.Johann mitgewirkt. 2017 machte er sich mit der Lösungsstube selbständig, mit der er spannende Projekt im und um das Toggenburg professionell begleitet. Eines davon ist die Chääswelt Toggenburg, die er als Projektorganisator mitaufgebaut hat.

Also könnte man sagen: Appenzell hat eine Käsesorte, das Toggenburg hat über 200?

Rita Roos-Niedermann: Diese Vielfalt zeichnet unser Tal aus. Wer zu uns kommt und jeden Käse probiert, ist damit längere Zeit beschäftigt. Wir wollen zuerst aber einmal uns Toggenburgern selber bewusst machen, welchen Reichtum wir mit dieser Vielfalt haben, und die Einheimischen dafür begeistern. Gerade die Coronazeit hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir den Reichtum, den wir vor der Haustüre haben, überhaupt wahrnehmen, ihn pflegen und unterstützen.



Tobias Kobelt: Andere Regionen wie das Appenzell, das Emmental oder Gruyère sind über ihre Sorten bekannt. Das Toggenburg hingegen ist vermutlich die vielfältigste Käseregion im europäischen Alpenraum. Nur weiss das niemand. Wir sehen es darum als unseren Auftrag, diese Vielfalt bekannt zu machen und das Toggenburg als kulinarische Region zu zeigen.

Hersteller, die wie Willi Schmid in Lichtensteig, Käse vom Toggenburg in die ganze Welt hinaus tragen, sind Botschafter für die Käseregion. Bild: Urs Bucher

Wie wollen Sie die Bekanntheit steigern?

Tobias Kobelt: Sie sollten nicht fragen, wie «Sie» das erreichen wollen, sondern wie «Wir» das erreichen wollen. Denn hier sind alle gefragt. Hinter der Marke Chääswelt Toggenburg stehen verschiedene Produzenten, Käsehersteller, Bäcker und Metzger. Sie treten nun gemeinsam auf, um ihre regionalen Produkte bekannter zu machen. Uns ist bewusst, dass das nicht von heute auf morgen geht. Wir haben darum einen Mehrjahresplan aufgestellt und wollen verschiedene Aufgaben, eine nach der anderen umsetzen. So soll es uns gelingen, die Chääswelt in den Köpfen der Toggenburger Bevölkerung und der Gäste, die zu uns kommen, bekannt zu machen.



Rita Roos-Niedermann: Gemeinsam sind wir stärker, als wenn jeder und jede einzeln etwas macht. Es geht uns in der Chääswelt aber nicht nur um Lebensmittel und Kulinarik, sondern sehr stark auch ums Erlebnis rund um ein Produkt, um dessen Geschichte, seine Herstellung und um dessen Produzenten. Das Projekt zeichnet sich denn auch als touristisch-wirtschaftliches Projekt aus.



Tobias Kobelt: Nehmen wir als Beispiel die Genussperlen. Ein Produzent zeigt dem Einheimischen oder dem Gast seinen Betrieb mit einer anschliessenden Degustation. So lernt der Gast einiges übers Tal und seine Menschen. Unsere Absicht ist, dass der Gast länger im Tal verweilt, Spass dabei hat und auch noch Geld dafür ausgibt. Weiter wollen wir unsere Mitglieder ermutigen, gemeinsame Produkte zu lancieren und wir arbeiten mit der Gastronomie zusammen. Von unserer Seite soll es zudem kulinarische Anlässe geben.

Wie wollen Sie durchbrechen, dass der Einheimische auch einmal in der Käserei im Nachbardorf einkauft und nicht auf die Käserei in seinem Dorf fixiert ist, weil ihm dort der Käse so gut schmeckt?

Tobias Kobelt: Wir als Chääswelt können lediglich dazu beitragen, dass sich der Toggenburger überhaupt der grossen Vielfalt bewusst ist. Denn nur wenn es im anderen Laden verschiedene Produkte zu kaufen gibt, hat er einen Grund, auch einmal in diesen Laden zu gehen. Hier müssen wir ansetzen. Jeder, dem ich von unseren 200 Käsesorten erzähle, schaut mich mit grossen Augen an, denn er weiss es nicht.

Rita Roos-Niedermann: Wir können durch die Dachorganisation Chääswelt Informationen über diese Vielfalt verbreiten und dadurch neue Zugänge öffnen. Wenn ich als Konsumentin weiss, was wo im Tal produziert wird, sind die Wege kurz und man kann auch einmal in einem anderen Dorf einkaufen. Das Toggenburg mit seinen Seitentälern ist wie ein grosser Laden, verteilt auf eine ganze Region, aufgeteilt in einzelne Betriebe mit eigenen Produkten und Angeboten und mit eigenen Geschichten. Das macht es spannend und zum Erlebnis für alle, für uns Menschen im Toggenburg wie auch für auswärtige Gäste.

Wir haben einige Produzenten im Tal, die übers Tal hinausstrahlen. Können Sie in der Chääswelt davon profitieren?

Rita Roos-Niedermann: Wir freuen uns, wenn sich möglichst alle Käseproduzenten in der Region unserer Organisation anschliessen. Die Käser, die internationale Auszeichnungen gewonnen haben und deren Käse ausserhalb des Tals und auch im Ausland verkauft wird, sind Botschafter für ihren eigenen Betrieb und darüber hinaus auch für das Toggenburg.

Käse alleine gibt es auf keiner Speisekarte, darum können sich auch Bäcker, Metzger und andere Produzenten der Chääswelt Toggenburg anschliessen. Bild: Ralph Ribi

In der Chääswelt Toggenburg geht es nicht ausschliesslich um den Käse, sondern auch um die «Begleiter des Käses» wie Brot und Fleisch. Wieso machen Sie das Spektrum auf?



Rita Roos-Niedermann: Käse alleine existiert auf keiner Speisekarte. Wer Käse isst, isst in der Regel Brot dazu, oftmals begleitet von Früchten und Nüssen, Birnenbrot und Schlorzifladen sowie einem Glas Wein. Viele dieser Produkte bieten wir traditionell bei uns in der Region an. Darum passt es. Zudem: Es gibt Menschen, die Käse nicht mögen, und auch ihnen wollen wir etwas bieten. Mit dem Markennamen Chääswelt wollen wir unter anderem ausdrücken, dass in dieser Käsewelt auch viele andere Produkte und Erlebnisse zu finden sind.

Hat es auch Grenzen?

Rita Roos-Niedermann: Wir definieren unsere Bewegung über Kulinarik und über Produkte, die durch unsere Mitgliedbetriebe im Toggenburg hergestellt und/oder verarbeitet wurden und deren Hauptzutat aus der Schweiz stammt. Oder das Produkt ist ein Rohstoff oder verarbeiteter Rohstoff, der im Toggenburg gewachsen ist und durch ein Mitglied vertrieben wird. Wir möchten mit der Zeit auch überregionale Kooperationen aufbauen, zum Beispiel mit der Weinregion Rheintal. Die Voraussetzung ist aber, dass diese Produkte ähnlichen Anforderungen genügen, wie wir sie an die Produkte aus der Chääswelt stellen. Zunächst wollen wir uns aber auf die Toggenburger Herkunft und Produktion konzentrieren.

Was kann ich bereits jetzt bei der Chääswelt erleben?

Rita Roos-Niedermann: Wir haben jetzt ein gutes Fundament gebaut. Ich nehme für die Erklärung gerne das Bild eines Schirms: Wir haben jetzt das Skelett mit der Stange und dem Griff. Jetzt geht es darum, das Dazwischen, die einzelnen Segmente, zu füllen. Dafür brauchen wir unsere Mitglieder, die die Chääswelt gestalten. Sie sind es, die nebst ihren Produkten Angebote wie die Genussperlen kreieren und so dem Einheimischen und dem Gast etwas bieten.

Was gibt es sonst schon?

Rita Roos-Niedermann: Wir haben unsere Webseite aufgebaut und dort in Zusammenarbeit mit den Käseherstellern im Tal eine Datenbank integriert, in welcher wir die Toggenburger Käsesorten aufführen und kurz beschreiben. So können wir einen Überblick über die grosse Vielfalt bieten und diese auch bewusst machen. Oder anders gesagt, wir wollen zeigen, dass man an zwei Dritteln aller Tage im Jahr einen anderen Toggenburger Käse essen kann. Das ist doch ein Top-Genusserlebnis! Darauf können wir wirklich stolz sein.



Tobias Kobelt: Wir haben jetzt mit Informationen und mit den Genussperlen gestartet. Wenn ich an die Klangwelt denke, hat sie sich auch langsam zu der starken Marke entwickelt, die sie heute ist. Wir gehen ähnlich vor und bauen die Chääswelt Schritt für Schritt aus, so dass wir schliesslich eine weitere Attraktion im Toggenburg sind, übrigens auch bei schlechterem Wetter.

Die Produzenten tragen bei der Chääswelt ihren Teil bei mit Führungen und Degustationen und können ihre Produkte verkaufen. Wie geht diese Rechnung für sie auf?

Rita Roos-Niedermann: Das wird sich zeigen. Die Produzenten wählen selber, wie sie sich nachhaltig ins Gedächtnis der Besucher einbringen wollen. Ich habe bei mir selber festgestellt, dass ich eine langjährige Kundin eines Weinbaubetriebes, einer Käserei etc. geworden bin, weil ich zum Beispiel in den Ferien oder bei einem Geschäftsausflug den Betrieb, dessen Eigentümer und ihre Philosophie und Betriebsgeschichte persönlich kennen gelernt habe. Wenn der Winzer seine Philosophie hinter dem Produkt erklärt, bin ich überzeugt, dass es etwas Gutes ist. Ich freue mich, dass ich diesen Betrieb kennengelernt und in einem gewissen Sinn «erobert» habe. Weil ich den Produzenten kenne und er mich von seiner Philosophie überzeugt hat, wird sein Wein für mich ein Lieblingswein. Diese Chance will die Chääswelt Toggenburg ihren Mitgliedern über unsere gemeinsame Plattform vermitteln. Diese soll einen wichtigen Zugang zu den Produzenten und Anbietern eröffnen, indem sie den Kunden und Besuchern einen Überblick über die Angebote ermöglicht. Das kann auch den Wettbewerb unter den Produzenten und Anbietern stärken, weil jeder versucht, etwas Besonderes zu machen. Dies kann zu einer Belebung des Geschäfts führen. Es sollen mehr Kunden angezogen und dadurch ein Zusatznutzen geschaffen werden.



Tobias Kobelt: Finanziell sollte die Rechnung für die Produzenten aufgehen, weil der Gast für die Genussperlen zahlt und der Produzent zusätzlich Produkte verkaufen kann.

Ein Fleischplättli, ein Käseplättli, Brot und Bier – das Genusserlebnis soll möglichst viel aus dem Toggenburg umfassen. Bild: Hanspeter Schiess

Wären auch Kooperationen von Produzenten in Ihrem Sinn, zum Beispiel dass es bei der Degustation von Käse auch noch Brot oder Fleisch gibt?

Tobias Kobelt: Das ist sehr in unserem Sinn. Wir haben bereits mit unseren Mitgliedern darüber gesprochen und wir sind uns einig, dass sich die Mitglieder untereinander berücksichtigen sollten, wenn sie Erlebnisse anbieten. Im Optimalfall erlebe ich als Gast eine Degustation von Käse, Fleisch und Brot, zusammen mit verschiedenen Bieren aus Neu St.Johann.



Rita Roos-Niedermann: Jeder ist auch ein Förderer der Partnerinnen und Partner, mit denen er zusammenarbeitet. Wenn ich als Gast beim Käser erlebe, wie gut sein Käse mit dem Brot vom Dorfbeck harmoniert, gehe ich womöglich auch zum Bäcker in den Laden. So bietet jeder Produzent, der Produkte von seinen Kolleginnen und Kollegen mit anbietet, eine kleine Plattform auf der Chääswelt-Plattform. Auch arbeiten wir mit Toggenburg Tourismus darauf hin, dass man modulartig Angebote nach seinen Interessen und Möglichkeiten zusammenstellen kann, um die Zeit im Toggenburg ideal zu nutzen.

Wie soll die Gastronomie eingebunden werden?

Rita Roos-Niedermann: Die Gastronomie ist ganz wichtig für uns und von Anfang an bei der Projektentwicklung dabei. Die Hotels und Restaurants können gewinnen, wenn sie sich mit Chääswelt Toggenburg zu deren Werten bekennen und sie leben. Wir liegen damit im Trend der Zeit. Menschen suchen wieder vermehrt Naturnähe, Nachhaltigkeit, Gemächlichkeit, Authentizität und Begegnung mit den Menschen in ihrer Wohn- oder Ferienregion. Bei der Hotellerie fängt es es zum Beispiel damit an, dass sie Einheimische Produkte aus der Region anbieten. So kommt die unmittelbare Umgebung z.B. beim Essen zum Gast und schafft ein spezielles Genusserlebnis. Die Gastronomen in der Projektgruppe sind sehr überzeugt von der Idee der Chääswelt. Wir hoffen, auch weitere Gastronomen und Hotelbetriebe als Mitglieder zu gewinnen.



Tobias Kobelt: Es gibt noch weitere Formen, beispielsweise ein gemeinsames Vesperplättli mit Wurst, Käse und Brot, serviert auf einem speziellen Chääswelt-Teller. Wer sich vom Samstagmorgen bis Sonntagabend im Toggenburg ein Programm zusammenstellen will, braucht eine Übernachtung und auch etwas zu essen. Hier ist die Gastronomie gefragt. Darum ist sie ein wichtiger Bestandteil, damit die Chääswelt als Ganzes funktioniert.



Rita Roos-Niedermann: Zur Chääswelt-Philosophie gehört, den Menschen Genuss mit allen Sinnen zu vermitteln Es geht uns doch allen so: Wenn wir in die Ferien oder auf einen Ausflug gehen und das Essen stimmt nicht, ist der ganze Genuss nur halbwertig und die Erinnerung an den Ort damit ebenfalls. Regionale, traditionelle Kulinarik auf neue, verfeinerte Art und Weise hergestellt und aufgetischt zeigt die Innovationskraft und die Liebe der Gastronomen und der Köche zu ihrer Region. Verschiedene unserer Köche und Köchinnen im Tal bleiben nicht auf dem Herkömmlichen sitzen, sondern zeigen, dass sie die Grundlagen der Vorfahren neu interpretieren und damit gastronomische Erlebnisse kreieren können.

Wie hat die Chääswelt Toggenburg ihren Aufbau finanziert?

Rita Roos-Niedermann: Wir sind ein Projekt, das als solches Bestandteil des TEK (Tourismusentwicklungskonzepts) Klang Toggenburg ist. Das TEK gestaltet seit 2019, unter der Federführung des Amtes für Arbeit und Wirtschaft St.Gallen, die touristische Entwicklung des Toggenburgs mit.Daraus haben wir für eine erste Phase Gelder aus dem NRP (Neue Regionalpolitik) Umsetzungsprogramm 2020-2023 erhalten. Im Toggenburg entsteht im Rahmen des TEK ein Netz mit vier Schwerpunkten: der Klangwelt, der Wolzenalp, dem Baumwipfelpfad und uns als kulinarischem Teil. In Verbindung mit diesen vier Punkten will das Toggenburg an touristischer und wirtschaftlicher Stärke gewinnen und Neues schaffen. Für uns bedeutet das konkret, dass wir das historische Marktstädtli Lichtensteig zu einem kulinarischen Zentrum mit verschiedenen bestehenden und neuen Angeboten, darunter einem Besucherzentrum für die Chääswelt machen wollen.

Warum gerade in Lichtensteig?

Rita Roos-Niedermann: Lichtensteig ist als Zentrum prädestiniert: durch seine zentrale Lage, die historische bauliche Kulisse, mit seiner Geschichte und Funktion als Hauptort und seiner langjährigen Tradition als Marktort. Zudem ziehen die verschiedenen Museen, aber auch die bestehenden Lebensmittelproduzenten und Restaurants bereits heute viele Besucher an.Im geplanten Besucherzentrum können die Besucher erste Informationen und einen Überblick über die Chääswelt Toggenburg und die Möglichkeiten, die sie dem Besucher bietet, gewinnen. Es werden unter anderem Geschichte und Produktionsweisen des Käse gezeigt. Es sollen Bezüge zu andern Käseproduktionswelten hergestellt werden. Es sollen Käse ausgestellt und zur Verkostung und zum Kauf angeboten werden. Wer keine Zeit hat für einen Besuch in der Käserei, beim Metzger oder Bäcker, kann im Besucherzentrum probieren, etwas für zu Hause mitnehmen und sich für einen Besuch von Produktionsbetrieben und weiteren Anziehungspunkten inspirieren lassen.

Sie haben das TEK angesprochen. Ist das die Grundlage für die Finanzierung der Chääswelt?

Rita Roos-Niedermann: Ja, diese Gelder sind im Projekt unsere Finanzierungsgrundlage. Wir haben vom Kanton und vom Bund bereits einen Beitrag erhalten. Die Chääswelt ist übrigens das erste Projekt, das unter dem neuen TEK-Regime beurteilt wurde. Wir sind damit beim St.Galler Tourismusrat auf grosse Zustimmung gestossen.

Haben Sie nun im Kanton St.Gallen den Bereich Kulinarik besetzt?

Tobias Kobelt: Das kann man so nicht sagen. Das TEK will, und das begrüssen wir, dass man in einer Region gemeinschaftlich ein Angebot aufbaut und nicht einzelne Projekte fördert. Wir sind jetzt die ersten, seit dem das Konstrukt im Kanton St.Gallen geändert worden ist. Wir sehen uns keinesfalls als Konkurrenten von Themen in anderen Tourismusregionen. Eine Region kann sich nur kulinarisch positionieren, wenn sie authentisch ist. Darum setzen wir auf unsere Stärke, die Käsevielfalt. Wichtig ist, und zwar für die Förderer wie auch für uns, dass eine Kooperation dort stattfindet, wo es sinnvoll ist.



Rita Roos-Niedermann: Ich glaube, die vier Tourismusregionen im Kanton St.Gallen sind unter anderem von ihrer Geografie, ihrer Besiedelung, ihrer Erschliessung und Wirtschaftsstruktur her geprägt und bieten darum den Gästen ein je anderes Erlebnis. Die dadurch entstehende Vielfalt hat ihren besonderen Reiz. So punktet das Toggenburg mit seiner abwechslungsreichen Landschaft, den Bergen, den Töblern, Hängen und Tälern, den Flüssen und Bächen, der Siedlungsstruktur im ländlichen Raum, mit seinen Menschen, seiner Geschichte und dem Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne. Es fehlt uns aber an Selbstbewusstsein, Stolz und Begeisterung für das, was wir sind und tun.

Die Chääswelt möchte über den Käse als Zugpferd einen Zugang zu unseren Stärken, unserem Können, unseren Werten und Produkten, zu unserer Region erschliessen. Kulinarik soll über die Sinne eine Verbindung zwischen Tradition und Zukunft, zwischen Land und Menschen in der Region, zwischen Tourismus, Kultur und Wirtschaft herstellen und Menschen in unsere Region bringen, die darauf neugierig sind.

Für Sie entspricht in diesem Sinn das Toggenburg den Gemeinden im Wahlkreis?

Rita Roos-Niedermann: Das ist unser Parameter. Wir schauen links und rechts der Flussläufe in die Täler, damit wir keine Gegend vergessen. Bei uns muss man ja nur über einen Hügel fahren und schon tun sich neue Täler und ein neuer Blick auf.

Die Chääswelt Toggenburg existiert seit rund einem Monat. Welche Reaktionen haben Sie auf die Gründung bekommen?

Rita Roos-Niedermann: Wir haben viele positive, aber auch ein paar kritische Reaktionen, bekommen. Wir freuen uns, dass die Mitgliederzahl bereits angewachsen ist. Oftmals kommen Fragen zum Namen auf. D ie Käseproduktion ist mit ihrer Käsevielfalt eine grosse Stärke unserer Region, mit der sie vielmehr punkten soll. Deshalb soll der Begriff Käse im Namen der Organisation aufscheinen. An Stelle einer «Käsestrasse» oder eines «Käseweges», die man in andern Tourismusregionen findet, entschieden wir uns für eine Käsewelt. Mit Welt ist gemeint, dass darin alles andere mit und neben dem Käse mitgemeint ist, also der Käse und seine Begleiter. Mit der Mundartschreibweise und dem doppelten «ä» können wir unsere Chääswelt besser positionieren. Über den Käse tut sich eine Welt auf, in der sich jede und jeder das herauspflücken kann, was ihm zusagt.



Tobias Kobelt: Der Name soll auch bewusst anecken, weil wir uns von den anderen abheben wollen.



Wer kann Mitglied der Chääswelt Toggenburg werden?

Tobias Kobelt: Wir möchten den Produzenten oder Anbieter ins Zentrum stellen. Er schafft das Produkt und die Geschichte dazu. Aber jede Person kann bei uns Mitglied im Sinne einer Gönnerschaft werden. Gönnerinnen und Gönner werden regelmässig über unsere Tätigkeiten informiert und sind zu besonderen Anlässen eingeladen. Wir wollen in beiden Bereichen weiter wachsen, um eine breite Basis zu schaffen.



Rita Roos-Niedermann: Wir haben aber noch einiges zu tun, um der Chääswelt Leben einzuhauchen. Wir müssen unser Konzept und unsere Strategie nun schrittweise umsetzen und damit Produzenten und Anbietern, den Kunden und Gästen zeigen, wofür wir stehen und was wir tun. Die Frage, warum es die Chääswelt braucht, da es doch bereits viel andere Organisationen und Initiativen gebe, muss durch die Umsetzung gezeigt werden. Wir stehen am Anfang einer interessanten Reise.

Ja, warum?

Rita Roos-Niedermann: Die Frage ist berechtigt. Wir finden, unsere Bewegung passt sehr gut ins Bestehende und kann vorhandene Angebote ergänzen, womöglich mit der Zeit unter dem gleichen Dach bündeln Wir haben darum von Anfang an das Gespräch mit anderen Organisationen, wie Culinarium, Käsetage, Worscht-Käse-Fescht, Buurechoscht etc. gesucht, die es seit längerem gibt. Wenn ich auf das Bild des Schirms zurückkomme, ist ein Segment für Events reserviert. Hier könnten die Organisatoren der Käsetage und des Worscht-Chäs-Feschts eingebunden werden. Sie haben grosse Erfahrung in ihren Events und es wäre schade, wenn wir diese nicht nutzen würden. Sie haben uns positive Signale gesendet. Aber für einen Zusammenschluss ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh.

Was soll denn die Chääswelt am Ende sein?

Rita Roos-Niedermann: Es ist eine Marke. Heute ist die Vielfalt von Angeboten und Anlässen verwirrend für den Konsumenten. Durch die einheitliche Plattform, ein einheitliches Eingangstor sozusagen, können wir transparenter, übersichtlicher und dadurch verständlicher werden, so dass diese ganzen Angebote besser eingeordnet werden können.

Was bedeutet es für mich als Konsument, wenn auf einem Produkt das Chääswelt-Logo steht?

Rita Roos-Niedermann: Es ist gewährleistet, dass das Produkt durch lokale Produzenten und Mitglieder unserer Organisation hier im Tal angebaut und / oder herstellt ist. Der Käse zum Beispiel soll als Käse aus der Region Toggenburg nachverfolgbar sein, gleich wie das Fleisch, das Brot, der Schlorziflade, etc..



Tobias Kobelt: Wir verstehen uns als eine touristisch-wirtschaftliche Massnahme. Wir wollen die Qualitäten, die wir an vielen Orten bereits haben, bündeln und einen einheitlichen Zugang schaffen. So erleichtern wir dem Konsumenten, das Angebot zu finden. Zudem wollen wir die Qualität, die wir schon haben, weiterentwickeln. Unsere Absichten versuchen wir in unserem Logo abzubilden. Die Farben und Formen sind verschieden und individuell, wenn man sie aber richtig zusammenfügt, wird daraus ein Ganzes, in unserem Loge eine Kuh.

Welches sind die nächsten absehbaren Schritte?

Tobias Kobelt: Wir arbeiten mit einem Partner am digitalen Vertrieb und hoffen, dass wir bald auch die Genussperlen wieder zugänglich machen können. Mit einem eigenen Anlass wollen wir die Chääswelt zu den Leuten hinaustragen und ihnen unsere Angebote präsentieren. Wir haben aber noch weitere Überraschungen bereit. Leider hat uns da das Coronavirus zurückgebunden.



Rita Roos-Niedermann: Im Verein arbeiten Gruppen an verschiedenen Themen. Eine befasst sich mit der Entwicklung von gemeinsamen Produkten oder Angeboten unserer Mitglieder. Eine andere Kommission ist daran, weitere interessierte Unternehmen einzubinden, denn wir wollen ja wachsen. Auch im Bereich Gastronomie werden Ideen ausgearbeitet. Wir sind selber gespannt, was sich in der Chääswelt noch alles auftut.



Tobias Kobelt: Wichtig bei der Entwicklung unserer Marke ist, dass sie Schritt für Schritt von unten her aufgebaut wird. Die Mitglieder sollen bei der Entwicklung eine wichtige Rolle spielen und Angebote schaffen, damit die Chääswelt authentisch bleibt. Die Genussperlen waren der erste Schritt. Die haben sich angeboten, weil sich die Produzenten dabei selber zeigen.



Rita Roos-Niedermann: Die Organisation per se hat keine Existenzberechtigung, sie dient den Produzenten und Anbietern und dem Tal. Das ist ein wichtiger Treiber für uns, die wir uns dafür engagieren. Für uns ist es wichtig, dass es etwas Positives fürs ganze Tal ist und alle freuen sich , sich dafür einzusetzen und dabei mitzuwirken, auch wenn der eigene Gewinn im Moment noch nicht klar ersichtlich ist. Ich hoffe, dass wir auch mit den Partnern zu einer tollen Kooperation kommen können, damit alle füreinander und für jeden einzelnen stehen.