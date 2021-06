FC Bazenheid nach Heimklatsche noch nicht gerettet

TOGGENBURG 0:5-Heimklatsche: Der FC Bazenheid muss weiter um den Ligaerhalt bangen Auch nach der vorletzten Runde wissen die Toggenburger noch nicht, ob sie in der 2. Liga interregional verbleiben. Gegen Calcio Kreuzlingen setzt es ein 0:5-Heimdebakel ab. Nun hoffen die Bazeneider auf den FC Uzwil. Simon Dudle 19.06.2021, 19.28 Uhr

Nach dem 1:7 gegen den FC Kreuzlingen im September (Bild) setzte es für den FC Bazenheid nun auch gegen den anderen Verein aus Kreuzlingen viel Gegentore ab. Archivbild: Beat Lanzendorfer

Das grosse Zittern beim FC Bazenheid geht weiter. Am vorletzten Spieltag hätte die Mannschaft von Trainer Raffael Spescha mit einem Sieg alles klarmachen und den Ligaerhalt eintüten können. Doch es kam ganz anders. Ganz anders. Gleich mit 0:5 ging Bazenheid unter. Und dies, nachdem Gegner Calcio Kreuzlingen vor Wochenfrist in Weesen noch mit 0:6 untergegangen war. Dreifach-Torschütze bei den Thurgauern war deren Captain Yusuf Shala. Dieser lenkte die Partie mit einem Doppelschlag binnen vier Minuten nach gut einer halben Stunde in die entscheidende Bahn.