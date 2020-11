Tödlicher Unfall auf der Baustelle: Kreisgericht Toggenburg kann Schuldfrage nicht abschliessend klären Ein Mann wollte in einer Ortschaft im unteren Toggenburg eine Wasserleitung bauen und mietete dafür einen Bagger samt Maschinisten von einem Kleinunternehmer. Während des Baus kam es zu einem tragischen Unfall, bei dem der Bauherr ums Leben kam. Den Kleinunternehmer treffe daran keine Schuld, befand nun das Kreisgericht Toggenburg und sprach ihn vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung durch Unterlassung frei. Sabine Camedda 07.11.2020, 05.00 Uhr

Beim Bau einer Wasserleitung stürzte der Graben ein und verschüttete einen Mann. Dieser wurde beim Unfall tödlich verletzt. Symbolbild: PD

Es war nicht das erste Mal, dass ein Mann – das spätere Opfer – mit dem Kleinunternehmer aus demselben Dorf zusammenarbeitete. Der Mann sei erfahren gewesen und hätte schon mehrere Wasserleitungen verlegt, sagte der Kleinunternehmer vor dem Kreisgericht. Er habe daher seinem Mitarbeiter gesagt, er solle sich auf der Baustelle an die Weisungen des Mannes halten.

Dieser wollte eine Leitung von der Quelle zu seiner Liegenschaft ziehen. Dafür war vorgesehen, mit dem Bagger einen Graben von einer Tiefe zwischen 50 und 70 Zentimeter auszuheben. An einem Donnerstag im Frühjahr 2019 hat der Bauherr dem Baggerführer mitgeteilt, dass er zusätzlich ein Reservoir einbauen wolle. Für dieses müsse der Graben rund zwei Meter tief werden.

Abmachung, den Graben vorschriftsgemäss zu sichern

Der Baggerführer hat seinen Chef noch am selben Abend über die Planänderung informiert. Am folgenden Tag ging der Kleinunternehmer auf die Baustelle, um mit dem Bauherren die neue Situation zu besprechen. Nach diesem Treffen sei klar gewesen, dass der Graben gesichert werden müsse, beispielsweise mit einer Stufengrabung. Da der Bauherr ein guter Freund und sehr loyal war, sei er davon ausgegangen, dass er sich an die Abmachung halte, sagte der Kleinunternehmer.

Als der Maschinist am Montag auf die Baustelle kam, hatte der Bauherr bereits weitergearbeitet. Er habe den Schacht am Samstag schon soweit vorbereitet, dass die Leitung einfach verlegt werden könne, ohne dass einer in den Graben steigen müsse, habe der Bauherr gegenüber dem Maschinisten erklärt. So sei es möglich, den Graben schmal zu halten und auf eine Sicherung mittels Stufengraben zu verzichten.

Der Maschinist folgte den Anweisungen des Bauherren. Als er plötzlich bemerkte, dass der Bauherr in den Graben gestiegen war, rief der Maschinist ihm zu, dass er herausklettern solle, weil das zu gefährlich sei. Kurze Zeit später stürzte eine Grabenwand ein und verschüttete den Bauherren komplett. Trotz sofortigem Ausgraben und eingeleiteten Rettungsmassnahmen verstarb der Mann noch auf der Unfallstelle.

Der Staatsanwalt meint, der Kleinunternehmer hätte Sicherung kontrollieren müssen

Der Staatsanwalt fand, dass der Kleinunternehmer Schuld am Tod des Bauherren hatte. Er habe von früheren Tätigkeiten gewusst, dass dieser sich nicht immer an die Sicherheitsmassnahmen auf Baustellen halte. Es wäre dem Kleinunternehmer zuzumuten und auch seine Pflicht gewesen, sich am Montagmorgen zu vergewissern, dass der Graben mit einer Sicherung ausgehoben wird, wie es besprochen wurde.

Das habe er aber nicht gemacht und der Kleinunternehmer habe sich der fahrlässigen Tötung durch Unterlassung schuldig gemacht. Dafür sei er mit einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 190 Franken sowie einer Busse von 1000 Franken zu bestrafen.

Der Anwalt der Hinterbliebenen, der für die Ehefrau und die beiden minderjährigen Kinder eine Genugtuungssumme von 50'000 Franken respektive je 30'000 Franken forderte, begründete dies mit der Garantenstellung. Diese beginne mit der Übernahme des Auftrags. Somit sei der Kleinunternehmer für die korrekte Ausführung der Grabungsarbeiten verantwortlich. Wegen der Missachtung der Sicherheit sei eine erhebliche Gefahr entstanden, welche der Kleinunternehmer durch sein Verhalten in Kauf genommen habe.

Für den Verteidiger lag die Verantwortung alleine beim Auftraggeber

Der Verteidiger forderte einen Freispruch für seinen Mandanten. Er hielt der Anklage entgegen, dass der Kleinunternehmer lediglich den Bagger und den Maschinisten gegen Entgelt zur Verfügung gestellt habe. Er habe keinen Auftrag für die Baustelle gehabt und sei nicht weiter involviert gewesen. Somit sei er nicht in einer Garantenstellung. Die Anweisungen für den Maschinisten seien vom Bauherren gekommen, der aufgrund seiner Erfahrung die Bauleitung ohne weiteres habe machen können.

Der Kleinunternehmer habe aufgrund der gemachten Erfahrungen davon ausgehen können, dass sich der Bauherr an die Abmachungen bezüglich der Sicherung halten würde. Dass der Bauherr dann ohne Schutzausrüstung in den ungesicherten Graben gestiegen sei, könne nicht dem Kleinunternehmer angelastet werden.

Kleinunternehmer konnte keine Vorkehrungen treffen

Der Einzelrichter des Kreisgerichts Toggenburg folgte der Argumentation des Verteidigers und sprach den Kleinunternehmer vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen frei. Man könne bei dieser Art der Zusammenarbeit nicht von einem Auftrag sprechen, sagte der Richter. Auch habe der Kleinunternehmer nicht davon ausgehen müssen, dass sich das Opfer nicht an die Abmachung bezüglich der Sicherung halte. Das sei nicht voraussehbar gewesen und folglich habe der Kleinunternehmer keine Vorkehrungen treffen können.