Tödlicher Arbeitsunfall in Ebnat-Kappel: Mann wird bei Reparaturarbeiten eingeklemmt und stirbt In Ebnat-Kappel reparierte ein 55-Jähriger eine Maschine. Dabei wurde er aus bislang unbekannten Gründen von einem Lift eingeklemmt. 21.03.2020, 10.31 Uhr

Die Rega stand am Freitagabend in Ebnat-Kappel im Einsatz – der Mann verstarb aber noch auf der Unfallstelle. Symbolbild: Keystone

(kapo/rus) Am Freitagabend, kurz nach 18.45 Uhr, ist ein 55-jähriger Mann in einem Betrieb an der Industriestrasse in Ebnat-Kappel tödlich verunglückt. Er war mit Reparaturarbeiten an einer Maschine beschäftigt.