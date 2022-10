Tischtennis Favoritenrolle gerecht geworden: TTC Wil holt zwei wichtige Punkte in der Romandie Mit einem Sieg und einer Niederlage reiste der Nationalliga-A-Klub TTC Wil am vergangenen Tischtenniswochenende in die Ostschweiz zurück. Gegen Lancy lag das Unentschieden in Reichweite. Monika Frey Mäder 31.10.2022, 11.31 Uhr

Ohne Glück am Wochenende: Christian Hotz verlor seine zwei Einzelpartien. Bild: Hanspeter Schiess

Gemäss Papierform reisten die Wiler als Favoriten nach Genf, um gegen den Aufsteiger Silver Star Genf anzutreten. Mit einem 6:3-Sieg bestätigte das Team von Elia Schmid diese Einschätzung recht deutlich. Christian Hotz ging zwar gleich zweimal als Verlierer vom Tisch, doch Jon Ander Guerricabeitia liess mit seinen drei Einzelsiegen und dem Doppelsieg an der Seite von Elia Schmid nichts anbrennen.

Nach dem Doppelsieg der Wiler trafen beim Stand von 5:2 für Wil noch die beiden Führenden aufeinander. Teamchef Elia Schmid ging in seinem dritten Einzelspiel gegen den Genfer Nolan Givone mit 0:2 in Rückstand, holte jedoch dank cleveren Spielzügen den Entscheidungssatz heraus, den er dann doch noch etwas überraschend hoch mit 3:11 verlor.

Unglückliche Niederlage gegen ZZ-Lancy

Das Spiel am Sonntag fand ebenfalls in Genf statt. Wil setzte nach dem guten Ergebnis vom Vortag auf dieselbe Aufstellung gemäss dem Motto «Never change a winning team».

Die ersten zwei Einzelrunden zeigten deutlich, wie eng beieinander die beiden Teams stärkemässig sind, denn nach sechs Einzelspielen stand es 3:3. Der Spielausgang war also noch völlig offen.

Dass Elia Schmid und Jon Ander Guerricabeitia zusammen im Doppel gut harmonieren, bewiesen die beiden schon mit ihrem Sieg gegen Silver Star. Dieser wichtige Doppelsieg brachte die Wiler mit 4:3 in Führung. Den fünften Punkt, der zumindest das Unentschieden gebracht hätte, lag für Guerricabeitia in Reichweite. Sowohl den vierten als auch den Entscheidungssatz verlor der Wiler gegen Loïc Stoll allerdings in der Verlängerung, nachdem er es nicht schaffte, seine Matchbälle zu verwerten. Elia Schmid unterlag im zweitletzten Einzel gegen Denis Dorcescu, der an diesem Tag alle seine Einzel gewann, relativ klar mit 0:3.

Dass ein Spiel erst ganz am Schluss entschieden ist, zeigte Christian Hotz in seinem Schlussspiel auf eindrückliche Weise. Obwohl er gegen Yoan Rebetez 0:2 in Rückstand geriet, bewies der Routinier mit seiner Aufholjagd grossen Kampfgeist. Der Frust der Wiler ist deshalb sehr verständlich, dass es am Schluss nicht einmal für das Unentschieden reichte.

Nach drei ausgetragenen Partien ist der TTC Wil auf Platz drei der Nationalliga A klassiert.