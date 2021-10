«Sogar Stacheldraht aus dem 2. Weltkrieg»

Tierwohl «Stacheldraht aus dem 2. Weltkrieg»: Förster müssen im Obertoggenburg Hunderte Kilometer Stacheldraht entfernen Mit Inkrafttreten des revidierten Jagdgesetzes müssen Hunderte Kilometer Stacheldraht zurückgebaut werden. Dabei helfen die Waldregionen finanziell. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 06.10.2021, 05.00 Uhr

Christof Gantner, Regionalförster der Waldregion 5 Toggenburg, weiss, dass viele Landwirte bereits heute auf Stacheldraht verzichten. Dennoch gibt es im Wald noch viele Überreste von alten Zäunen, die entfernt werden müssen. Bild: Urs M. Hemm

Das Gelände in der Seeben zwischen Nesslau und Schwägalp ist schwer zugänglich, weil noch immer grosse Steinbrocken daliegen, die vor Jahrzehnten in einem Bergsturz heruntergefallen sind. «Alleine an diesem Stück Waldrand entlang sind es rund 800 Meter Stacheldrahtzaun, die es abzubauen gilt. Ohne Maschinen ist das mit sehr viel Arbeit und Aufwand verbunden», sagt Christof Gantner, Regionalförster der Waldregion 5 Toggenburg.