Tierwelt Vierbeinige Fremdarbeiter: Warum Toggenburger Ziegen in einem Steinbruch in Norddeutschland eine wichtige Rolle übernehmen Bei der Beseitigung von wild wuchernden Pflanzen geht die Stadt Osnabrück einen besonderen Weg: Toggenburger Ziegen fressen die Triebe, damit die Gesteinsschichten beim Steinbruch am Piesberg sichtbar bleiben. Sabine Camedda 05.07.2021, 17.15 Uhr

Toggenburger und Thüringer Ziegen verbringen die warmen Monate im Steinbruch, wo sie genügend Nahrung finden. Bild: PD (Stadt Osnabrück)

«Sie sind eine echte Attraktion.» Mit diesen Worten beschreibt Detlef Gerdts, Fachbereichsleiter Umwelt und Klimaschutz der Stadt Osnabrück, die kleine Herde Toggenburger Ziegen, die am Piesberg leben. Sie sind aber nicht in erster Linie da, um die Augen der Besucherinnen und Besucher des Kultur- und Landschaftsparks zu erfreuen.

Dahinter steckt ein durchdachtes Konzept zur Pflege und Entwicklung des Steinbruchs. Denn: Seit Jahrzehnten wird dort Quarzitgestein abgebaut, das im Bahn- und Strassenbau verwendet wird. Nun hole sich die Natur das terrassenartig angelegte Gelände zurück. Dies versucht der Mensch jedoch zu verhindern. Denn die wachsenden Birken und Sträucher beeinträchtigen den freien Blick auf die geologischen Schichten in der Steinbruchwand.

Ziegen sind im Gelände sicherer als Menschen

Der Piesberg, so beschreibt Detlef Gerdts, sei ein interessantes Gelände für Geologen aus der ganzen Welt. Kohleschichten, die andernorts unter Tage zu finden sind, gibt es dort an der Oberfläche. Ausserdem ist der Piesberg die nördlichste Erhebung aus Fels, bis es in Norwegen wieder Berge gibt. Dass sich auf den nicht mehr benutzten Barmen Birken ausbreiten, liegt in der Sache der Natur. Doch der Mensch will das verhindern, damit die Pflanzen nicht den Fels bedecken.

Unesco-Geopark TERRA.vita in Norddeutschland (pd/sas) Der Teutoburger Wald im Norden Deutschlands, der Teil des Unesco-Geopark TERRA.vita ist, gehört eigentlich geologisch gesehen zum Jura, der Piesberg in seiner geografischen Mitte jedoch zum Karbon, was sehr aussergewöhnlich ist. Denn normalerweise liegen die 300 Millionen Jahre alten Karbonschichten hier in 1500 Meter Tiefe. Durch einen steckengebliebenen «Vulkan» ist der Bereich des Piesbergs jedoch vor etwa 30 Millionen Jahren an die Oberfläche gehoben worden. Seit rund zehn Jahren wird in diesem Gebiet Quarzitgestein abgebaut. Die jährlich etwa eine Million Tonnen werden vor allem als Bahn- und Strassenschotter eingesetzt. Durch den Abbau ist ein einzigartiger Steinbruchaufschluss mit etwa 80 Meter hohen Wänden entstanden, der im Mittelpunkt des Kultur- und Landschaftsparks Piesberg bei Osnabrück im deutschen Bundesland Niedersachsen liegt. Damit die sehenswerten Gesteinsschichten durch wild wachsende Vegetation auf den Bermen, den ehemaligen Fahrwegen in den Steinbruchwänden, nicht zuwachsen, haben sich die Verantwortlichen im Jahr 2020 entschieden, von Frühjahr bis Herbst dort Kletterziegen den aufkommenden Bewuchs fressen zu lassen.

Wegen der steilen Wände, die durch den Abbau des Quarzits entstanden sind, war eine Spezialfirma notwendig, die ihre Mitarbeiter im Gelände richtig sichern konnte. Diese habe sich mit Motorsägen ans Werk gemacht, erzählt Detlef Gerdts. Doch das sei nicht nachhaltig gewesen.

«Ein Einsatz von Pestizid kommt nicht in Frage, darum setzen wir nun auf tierische Landschaftsgärtner.»

Diese fanden die Verantwortlichen des Piesbergs im Stall von Bauer Ludger Weiligmann. «Wir sind auf ihn gekommen, weil Ziegen von ihm in einem anderen Steinbruch leben und dort Pflanzentriebe fressen», erklärt Detlef Gerdts.

Gut fünf Hektaren Fläche – das entspricht etwa einem Sechstel des ganzen Gebiets – sind abgezäunt und dienen den 20 Ziegen als Lebensraum. «Wir von der Stadt sorgen für die Einzäunung und versorgen die Ziegen mit Wasser», sagt Detlef Gerdts. Die Aufgabe der Ziegen ist eine einfache: Sie müssen fressen, was sie finden können. Dadurch erhoffen sich die Verantwortlichen, dass die Birken eingehen und die Felsen sichtbar bleiben.

Toggenburger und Thüringer, eine gute Ergänzung

Die Ziegen fühlen sich sichtlich wohl im Steinbruch Piesberg. Bild: PD (Stadt Osnabrück)

Schon zum zweiten Mal verbringen also Tiere von Ludger Weiligmann ihren Sommer in den Felsen des Piesbergs. Seit mehreren Jahren führt Weiligmann zusammen mit seiner Frau einen Betrieb, auf dem Ziegen, Esel und andere Tiere biologisch-dynamisch gehalten werden. Gerade die Toggenburger und die Thüringer Waldziegen seien sehr robust und würden sich als Landschaftspfleger in topologisch anspruchsvollem Gelände eignen, sagte Ludger Weiligmann vor drei Jahren, als über ein ähnliches Projekt berichtet wurde, in welchem seine Ziegen eingesetzt wurden.

Die beiden Rassen würden sich bei dieser Arbeit prima ergänzen, erklärte er. Die Toggenburger Ziege sei eine robuste Ziegenrasse, die sich für die extensive Landschaftspflege, bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Nutzung der Milchleistung, eignet, heisst es in der Charakteristik dieser Rasse. Die Deutschen haben die Toggenburger Ziege um 1900 eingekreuzt, daraus ist die Thüringer Waldziege entstanden. Auch diese Rasse wird als anspruchslos und widerstandsfähig beschrieben.

Beide Rassen zeichnen sich durch eine gute Milchleistung aus, von der Thüringer Waldziege wird ebenfalls die Fleischqualität gelobt.

Beim Klettern erinnern die Ziegen an Gemsen

Das Klettern ist eine willkommene Abwechslung für die Ziegen. Bild: PD (Stadt Osnabrück)

Ob die Ziegen am Piesberg gemolken werden und ob die Milch oder daraus hergestellter Käse verkauft wird, weiss Detlef Gerdts nicht. Wohl aber weiss er, dass die Ziegen gerne beobachtet werden. «Die Ziegen kommen bei unseren Besucherinnen und Besuchern sehr gut an», fasst Detlef Gerdts zusammen. Sie würden es toll finden, dass die Ziegen in den Felsen herumklettern.

«Dann ähneln die Toggenburger Ziegen den Gemsen in den Alpen.»

Nicht nur deshalb empfehlen die Verantwortlichen des Piesberg den Besuchern, einen Feldstecher mitzunehmen.