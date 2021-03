Theater Frustriert, aber nicht entmutigt: So geht es den Schauspielerinnen und Schauspielern der Toggenburger Theatergruppe Silberfüchse Die Seniorinnen und Senioren aus der Region stehen gerne auf der Bühne und begeistern mit dem Theater ihr Publikum. Normalerweise. Denn wegen Corona dürfen sie ihrem Hobby im Moment nicht nachgehen. Sie sind aber zuversichtlich, schon bald ein Comeback geben zu können. Beat Lanzendorfer 11.03.2021, 12.00 Uhr

Edgar Morger aus Bazenheid ist seit 28 Jahren Regisseur der Theatergruppe Silberfüchse. Bild: Beat Lanzendorfer

Für viele Künstlerinnen und Künstler ist der Lockdown hart. Nicht nur für Profis, sondern auch für viele Laien, die gerne singen oder bei Theater auf der Bühne stehen. Den Mitgliedern der Theatergruppe Silberfüchse, alle im Alter zwischen 60 und 80 und wohnhaft zwischen Kirchberg und Wildhaus, geht es nicht anders. Sie leben ihre Leidenschaft zur Schauspielerei auf der Theaterbühne aus. Doch seit mehr als einem Jahr gibt es auch für sie keine Aufführungen.

Dadurch fehlen vielen von ihnen die sozialen Kontakte und die gewohnten Höhepunkte. Für ältere Menschen im dritten Lebensabschnitt ist dies meistens noch einschneidender als für jene, die ihr Beziehungsnetz über ihre berufliche Tätigkeit aufrechterhalten können.

Edgar Morger ist seit 28 Jahren dabei

Einer, der dies nachvollziehen kann, ist der 78-jährige Edgar Morger. Der pensionierte Sekundarlehrer mit Wohnsitz in Bazenheid gehörte vor 28 Jahren zu den Gründern der Theatergruppe Silberfüchse und ist seit den Anfängen Regisseur des Ensembles. Er sagt:

«Wir alle vermissen die lockere und entspannte Probeatmosphäre im Moment sehr.»

Über telefonische Kontakte spürt er, wie sehr den Frauen und Männern die gemeinsamen Proben und Auftritte fehlen. Aber auch die gesellschaftlichen Anlässe wie das «Brätlifest» oder der jährlich stattfindende Bahn- oder Carausflug sind ebenfalls nicht mehr möglich.

«Wir haben im letzten Juni mit den Proben für unser neues Stück begonnen, mussten sie nach den verhängten Massnahmen des Bundesrates im vergangenen Oktober aber unterbrechen. Nun hoffen wir auf eine baldige Rückkehr zur Normalität.»

Wie es weitergeht, werde an einer Sitzung Ende März entschieden. Dann werde auch darüber befunden, ob die Hauptversammlung im Mai überhaupt durchgeführt werden könne. Die Silberfüchse seien ob der Situation zwar frustriert, aber nicht entmutigt.

Ein Mitglied der Silberfüchse war an Corona erkrankt

Im Alter der Silberfüchse ist auch der Tod ein Thema. Zum Glück mussten sie sich aber wegen des Coronavirus von keinem Mitglied für immer verabschieden. «Wir hatten vor einem Jahr eine Frau, die an Corona erkrankt war. Sie hat sich aber wieder vollständig erholt», sagt Edgar Morger. Schon immer aber seien alle Rollen doppelt besetzt gewesen, für den Fall, dass jemand aus irgendeinem Grund verhindert sei.

Die Theatergruppe Silberfüchse wurde 1993 von rund zehn Personen ins Leben gerufen. Adelheid Zürny von der Pro Senectute in Wattwil hat damals Seniorinnen und Senioren zur Gründung einer Theatergruppe gesucht. «Ich meldete mich damals spontan, nachdem mich meine Frau auf das entsprechende Inserat aufmerksam gemacht hatte. Und seither bin ich dabei», erklärt Edgar Morger.

Weil er als Lehrer schon mit theaterbegeisterten Jugendlichen Erfahrungen gesammelt hatte, reizte es ihn besonders, auch einmal mit älteren Menschen zu arbeiten. Von den Gründungsmitgliedern leben ausser Edgar Morger noch Edith Gantenbein, Margrit Reich und Annalies Reich. Gesamthaft zählt der Verein zurzeit 38 Mitglieder. Die Präsidentin des Vereins ist Astrid Brandner. Sie lebt in Kirchberg.

Hoffnungsvoll in die Zukunft

Die Silberfüchse hoffen, dass sie bald wieder ihrem gemeinsamen Hobby nachgehen können. Ein Stück wird jeweils über einen Zeitraum von 15 Monaten zwischen 35- und 40-mal gespielt. Das Einzugsgebiet erstreckt sich nicht nur über die ganze Ostschweiz.

«Wir hatten auch schon Auftritte im Raum Zürich und bis in die Innerschweiz.»

Gespielt wird hauptsächlich in Alters- und Pflegeheimen. Die Silberfüchse können aber auch von Vereinen für Unterhaltungsabende engagiert werden. «Jedes unserer Stücke führen wir auch im Zeltainer in Unterwasser auf», sagt Edgar Morger. Dort spielen sie für ein jüngeres Publikum, was jeweils ein besonderes Erlebnis sei.

Seit bald 40 Jahren in Bazenheid

In Waldkirch aufgewachsen, lebt Edgar Morger mit Ehefrau Irene seit bald 40 Jahren in Bazenheid. Praktisch täglich hält er sich mit seinem City-Bike auf seiner Hausstrecke körperlich fit und geniesst die Bazenheider Landschaft. Geistig fit hält er sich gemeinsam mit seiner Frau, auch sie eine ehemalige Sekundarlehrerin.

«Wir versuchen noch täglich unsere Französisch- und Englischkenntnisse zu aktualisieren. So halten wir unsere Hirnzellen fit.»

Mit seiner Pensionierung hat das Mitglied des Männerchors Bazenheid auch wieder zum Klavierspiel zurückgefunden. «Als Kind sollte ich Klavier spielen, war aber wenig begeistert. Jetzt, da ich Zeit finde, spiele ich gerne.»

Und schliesslich verrät Edgar Morger, dass das nächste Theaterstück – «Tante Adelheid spinnt» – sein 14. und letztes ist, bei dem er Regie führt. Dann sei es Zeit, einer jüngeren Person das Feld zu überlassen.