Textilindustrie «Das Garn fühlt sich weicher und natürlicher an» – die Heberlein AG Wattwil investiert in neueste Technologie Die Heberlein AG in Wattwil hat rund eine halbe Million Franken für neue Maschinen für die Entwicklung neuer Produkte ausgeben. Damit will sie die Weltmarktführung in der Entwicklung von Komponenten für die Textilherstellung langfristig behaupten. Urs M. Hemm 20.03.2021, 05.00 Uhr

Samuel Gerber, Leiter Textiltechnikum, Marina Stettler, Leiterin Vertriebsadministration, und Patrick Buchmüller, Leiter Entwicklung bei der Heberlein AG in Wattwil, mit der neuen Texturiermaschine (von links). Bild: Urs M. Hemm

«Investitionen sind immer eine Reaktion auf die Konkurrenz. Wir wollen aber auch immer der Konkurrenz einen Schritt voraus sein», sagt Patrick Buchmüller, Leiter Entwicklung bei der Heberlein AG in Wattwil. Um das zu erreichen, wurden kürzlich im hauseigenen Textiltechnikum eine neue Texturiermaschine sowie eine Teststrecke für Luftblastexturierdüsen, später mehr dazu, installiert. Das Volumen der Investition beträgt insgesamt rund 500'000 Franken.

«Entgegen vielen Befürchtungen wird also viel in den Standort Wattwil investiert und nicht einfach Know-how abgezogen und exportiert. Vielmehr werden hier die Technologien entwickelt, die Heberlein die führende Markstellung auch in Zukunft garantieren», sagt Marina Stettler, Leiterin Vertriebsadministration. Es sei ein klares Bekenntnis zum Standort Wattwil des chinesischen Mutterhauses.

Die Heberlein AG Wattwil beschäftigt zurzeit über 80 Mitarbeiter und ist der weltweit führende Anbieter von Luftverwirbelungs- und Luftblastexturierdüsen für synthetische Endlosgarne.

Die Textur macht den Unterschied

Texturiert würden grundsätzlich nur synthetische Garne. «Wenn diese Garne aus der Spinnerei kommen, haben sie eine komplett glatte Oberfläche. In der Form sind die Garne für die Weiterverarbeitung zu Stoffen in gewissen Bereichen jedoch ungeeignet.

Ein Garn mit glatter Oberfläche aus der Spinnerei. Bild: Heberlein AG

Wird diesen Garnen aber eine bestimmte Textur gegeben, vergrössert sich nicht nur das Volumen. Das Garn fühlt sich weicher und dadurch natürlicher an, kann mehr Luft und Feuchtigkeit speichern, gewinnt an Elastizität und ähnelt optisch sehr natürlichen Fasern», erläutert Samuel Gerber, Leiter Textiltechnikum, einige Vorteile eines texturierten Garns.

Ein texturierter Garn nach der Bearbeitung. Bild: Heberlein AG

Um die Laufeigenschaften zu verbessern, werden zudem sogenannte Punkte, kleine Knoten, eingearbeitet, die sich im Zuge des Webvorgangs selbst wieder lösen.

Je nach der Art der Texturierung verändern sich die Eigenschaften des Garns. «Unsere Aufgabe ist es nun, dem Kunden Texturierdüsen liefern zu können, die genau die gewünschten Eigenschaften des Garns hervorbringen», erklärt Samuel Gerber.

Denn es mache einen grossen Unterschied, ob am Ende aus einer Textilfaser ein Hemd, ein Teppich, ein Autositz, Airbag, Sicherheitsgurt oder Geotextilien wie Sicherheitsnetze produziert oder ob Textilien im medizinischen Bereich eingesetzt werden. Daher bietet die Heberlein AG bereits jetzt rund 1300 verschiedene Variationen von insgesamt 31 Produkten an.

Energieverbrauch senken – Kosten senken

Da es aber nicht für jeden Kundenwunsch das entsprechende Produkt gebe, werde viel in die Entwicklung neuer Produkte investiert, wozu unter anderem auch die neue Texturiermaschine dient. «Diese ermöglicht es uns, einerseits interne Versuche durchzuführen. Andererseits bieten wir den Kunden auch an, Versuche für sie durchzuführen, damit sie ihre Produktionsmaschinen optimal einstellen können, um das gewünschte Resultat zu erreichen», sagt Patrick Buchmüller.

Die Knoten in den Garnsträngen sind deutlich zu erkennen. Bild Urs M. Hemm

In Zusammenarbeit mit den Technikern von Heberlein vor Ort könnten hier in Wattwil auch Testläufe gemacht werden, um allfällige Probleme zu lösen. Denn, je sorgfältiger die Fasern texturiert wurden, umso schneller könnten die Maschinen bei der Weiterverarbeitung laufen gelassen werden und umso geringer sei die Gefahr, dass das Garn bei der Produktion reisse. «Alles Faktoren, die am Ende die Kosten senken.»

Die Komplexität der neuen Maschine ermöglicht es der Heberlein AG einerseits, Entwicklungen voranzutreiben, andererseits, den Kunden Best-Service zu bieten. Bild: Urs M. Hemm

Ein grosses Anliegen der Heberlein AG bei der Entwicklung neuer Produkte ist die Energieeffizienz. Leistungssteigerung und Energieeinsparung sind die grossen Zielsetzungen. «Bei grossen Firmen macht es aufs Jahr gerechnet einen grossen Unterschied, ob eine Luftdüse pro Stunde einen oder einen halben Kubikmeter braucht. Vor allem, wenn diese Maschinen 7/24 während 365 Tagen laufen», rechnet Patrick Buchmüller vor.

Entsprechende Neuentwicklungen würden daher die Energiekosten erheblich senken und damit einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, «ein Thema, das bei unseren wichtigsten Kunden in China ein grosses Anliegen ist».

Höchste Qualitätsansprüche

Unter anderem für grosse Produzenten ist es wichtig, dass jede Position ihrer Maschine die gleiche Qualität an texturiertem Garn produziert. Eine Position entspricht einer Spule Garn, die texturiert wird. Grosse Maschine haben bis zu 288 Positionen. «Daher ist es für uns sehr wichtig, dass alle Düsen, die wir an eine Firma für eine Maschine schicken, genau gleich arbeiten, um Konstanz in der Qualität zu garantieren», sagt Samuel Gerber.

Auf dieser neu installierten Teststrecke werden Texturierdüsen vor der Auslieferung ausführlich getestet. Bild: Urs M. Hemm

Um Abweichungen in einer Lieferung auszuschliessen, wurde die Teststrecke für Luftblastexturierdüsen installiert. «Hier können wir jede einzelne der Düsen auf ihre Eigenschaften hin prüfen und so garantieren, dass die Messwerte innerhalb unsere Parameter liegen, die sich in der Regel im mikroskopischen Bereich bewegen», sagt Samuel Gerber.

Ein gutes, aber turbulentes Geschäftsjahr 2020 bestätige, dass sich die Heberlein AG so auf dem richtigen Weg befinde. Die Aussichten für dieses Jahr seien positiv.