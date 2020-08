Teurer Tritt aufs Gaspedal: 21-Jähriger muss sich vor Gericht für ein Raserdelikt verantworten und bekommt eine bedingte Freiheitsstrafe 107 statt 50km/h: Mit diesem Tempo raste ein 21-Jähriger innerorts. Das Kreisgericht Toggenburg hat ihn nun schuldig gesprochen. Er wird mit einer bedingten 13-monatigen Freiheitsstrafe bestraft und muss die Verfahrenskosten übernehmen. Sabine Camedda 12.08.2020, 12.00 Uhr

Der Autolenker missachtete die Höchstgeschwindigkeit innerorts und war mit 107 km/h unterwegs. Bild: Urs Flüeler

Warum er an diesem Abend im Frühling derart schnell auf einer Strasse im Innerortsbereich unterwegs gewesen war, blieb an der Verhandlung am Kreisgericht Toggenburg offen. Dort musste sich am Dienstagmorgen ein 21-jähriger Schweizer verantworten. Ihm wird ein Raserdelikt zur Last gelegt: Die Höchstgeschwindigkeit von 50km/h wurde um 57 überschritten.