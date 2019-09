Temporäres Kino in Hemberger Turnhalle: Echte Filme schauen, mitwirken, Kopfkino erleben Der Verein Roadmovie bringt das Kino dorthin, wo es keines gibt. Wie zum Beispiel nach Hemberg. Julia Engel

In der Turnhalle Hemberg wird professionelles Animieren eingeübt. Dabei werden ganz viele Bilder hintereinander gelegt. (Bild: Julia Engel)

Es sind meist abgelegene Orte mit höchstens 5000 Einwohnern, die jeweils drei Mitglieder von Roadmovie besuchen. Mit ihrem Bus fahren sie durch die ganze Schweiz und präsentieren in allen Landessprachen ein Filmprogramm für Gross und Klein.

«Termin-Tetris» müsse man spielen, denn die sich interessierenden Gemeinden seien hoch an der Zahl, meint die Moderatorin Alva Hagner. Am Freitag machte der Bus Halt in der Turnhalle Dreieggli in Hemberg, um die 102 Kinder in die Welt des Kinos zu entführen.

Wenn die Turnhalle zum Kinosaal wird

Nachmittags kommen jeweils die Primarschüler zum Zuge, abends ist der Kinosaal für die Erwachsenen geöffnet. Wobei der Ausdruck «Kinosaal» nicht ganz passend ist, in Hemberg diente die Turnhalle als Veranstaltungsraum. Eine spezielle Atmosphäre entsteht, wenn die Turnhalle mit dem grünen Boden, den von der Decke hängenden Ringen und dem Basketballkorb zu einem Kinosaal umgewandelt wird. Basteleien der Kinder zum Motto des Films hängen neben Persönlichkeiten wie Marylin Monroe an den Wänden, die Leinwand steht auf der Bühne, hinten im Saal befindet sich die ganze Technik.

Aufwendig ist es, das ganze Material mitzubringen, denn Roadmovie zeigt nicht nur Filme auf einem modernen Projektor. Auch ein alter Filmprojektor, wie er im letzten Jahrhundert in jedem Kino stand, wird stets mitgebracht. Für die Kinder ist das meist Neuland. Die älteren Leute, erzählt Alva Hagner, würden fast melancholisch, wenn sie einen solchen Film sähen.

Wie ein alter Filmprojektor aus dem letzten Jahrhundert funktioniert, lassen sich die Kinder gerne erklären. (Bild: Julia Engel)

Sechs Kurzfilme werden am Filmnachmittag für die Primarschüler gezeigt, allesamt aus Schweizer Produktion und ohne Gespräche, sodass sie in allen Landesteilen verstanden werden. Die einen Animationsfilme, die anderen Realfilme. Teilweise arbeiten die Filmemacher auch mit einem Mix aus beidem, wie beim Film «Quap», der das Leben von Kaulquappen zeigt. Die Landschaft ist echt, die Kaulquappen sind animiert.

Im Handumdrehen entsteht ein neuer Kurzfilm

Anhand der Kurzfilme erklärt die Moderatorin, wie ein Film früher und heute produziert wird: Der Prozess des Filmens, wie man professionell animiert und wie die Hintergrundgeräusche aufgenommen werden. So werden zum Animieren ganz viele Bilder hintereinandergelegt. Die Techniker, Kevin Graber und Jessica Studer, veranschaulichen dies, indem sie direkt vor Ort mit den Kindern einen Kurzfilm drehen. In dessen einzelnen Bildern sollten die Kinder jeweils unterschiedliche Positionen einnehmen. Es entsteht im Handumdrehen ein Film, der kurz darauf auf der Leinwand projiziert wird.

Hintergrundgeräusche werden bei Filmen mit unterschiedlichen Hilfsmitteln nachgeahmt. Eine alte Kaffeemühle wird zum Beispiel verwendet, um das Quietschen eines Velos nachzuahmen. Die Wirkung von Geräuschen, welche bei Filmen ohne Gesprochenes besonders wichtig ist, soll den Kindern aufgezeigt werden. Dafür lauschen sie mit geschlossenen Augen nur dem Ton eines Filmes. Alle Kinder haben sich ein anderes Kopfkino vorgestellt und finden es lustig, die Ideen der anderen zu hören.

Den Kindern hat der Kinonachmittag gefallen. Die Aufforderung von Alva Hagner, sie wirbt mit einem Schweizer Film, den alle Mütter, Väter, Onkel, Tanten und Grosseltern am Abend zu sehen bekommen, schafft es durchaus bis nach Hause.