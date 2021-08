Toggenburg: Fünf Nachwuchsschwinger gehen an das Eidgenössische

Talente Am Sonntag findet im bernischen Schwarzenburg der eidgenössische Nachwuchsschwingertag statt – das sind die Teilnehmer aus dem Toggenburg 150 Schwinger sind für den 6. eidgenössischen Nachwuchsschwingertag qualifiziert – die fünf Schwinger des Toggenburger Schwingerverbands dürfen sich durchaus Chancen auf einen der begehrten Zweiggewinne ausrechnen. Pascal Schönenberger 25.08.2021, 14.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die besten Nachwuchsschwinger ermitteln in drei Altersklassen ihre Sieger. Bild: Beat Lanzendorfer

Am Sonntag trifft sich der Schwingernachwuchs zum Eidgenössischen Nachwuchsschwingfest. Nach Landquart 2019 ist die Reihe nun an Schwarzenburg BE als Austragungsort. In den drei Alterskategorien 2004, 2005 und 2006 kämpfen die jungen Athleten um den Tagessieg, welcher wegweisend für eine grosse Karriere sein kann. Zu diesem alle drei Jahre stattfindenden Anlass werden mehrere tausend Besucherinnen und Besucher erwartet.

Siegerliste mit vielen bekannten Namen

«Es haben alle mal als Jungschwinger angefangen», ein Spruch, den man immer wieder hört auf den Schwingplätzen, und eine Aussage, die durchaus der Wahrheit entspricht. Wer bereits als Nachwuchsathlet aufgefallen ist, der dominierte später oftmals auch das Geschehen im Aktivschwingsport. Seit es das Nachwuchsschwingfest gibt, tauchten viele zuerst auf dessen Rangliste auf, von denen, die später als Schwingerkönig, Erstgekrönte oder Bergfestsieger die Schlagzeilen dominierten.

Den Anfang machte der Berner Kilian Wenger. Der Schwingerkönig des Jahres 2010, bei dem er in Frauenfeld im Schlussgang Martin Grab besiegte, ging vier Jahre zuvor auf der Unspunnenwiese in Interlaken als Gewinner des ersten «Eidgenössischen» des Nachwuchses hervor. Aber auch spätere Eidgenossen wie Reto und Bruno Nötzli, Marcel Mathis, Samir Leuppi, Christian Gerber, Samuel Giger, Remo Käser, Philipp Roth oder Joel Wicki findet man auf den Ranglisten der jeweiligen Jahrgänge ganz zuoberst.

Die Jungen können sich bei den Grossen etablieren

Nebst den erwähnten Siegern sind auch weitere bekannte Schwinger wie Armon und Curdin Orlik, Kilian von Weissenfluh, Erich Fankhauser, Benjamin Gapany, Fabian Kindlimann, Joel Strebel, Andreas Döbeli oder Thomas Inniger auf den Ranglisten, die bei den Aktiven längst eine feste Grösse sind.

Auch die Festsieger vor drei Jahren, als der Anlass in Landquart stattfand, Adrian Walther oder Romain Collaud, können sich bei den Grossen immer mehr etablieren.

Richtiggehend durchgestartet ist der Toggenburger Werner Schlegel, obwohl er in Landquart nicht zu den Siegern zählte. Bemerkenswert auch: Alle fünf Teilverbände des Eidgenössischen Schwingerverbandes stellten mindestens einmal einen Kategoriensieger.

Es gibt aber auch die anderen Beispiele

Es gibt aber auch Beispiele von Nachwuchsschwingern, die es später nicht geschafft haben. Die Gründe sind vielfältig: Es gab einige Jungschwinger, die ihre Schwinghosen nach dem Grossanlass zur Seite legten und die noch junge Karriere beendeten. Sei es wegen des Frusts einer verpassten Qualifikation oder des schlechten Abschneidens am Fest selber. Viele konnten auch dem Erwartungsdruck nicht standhalten.

Diese bilden aber die Ausnahme. Vielmehr ist absehbar: Wer am Sonntag ganz vorne mitschwingt, dem steht die Schwingwelt ganz weit offen. Vorausgesetzt sind die richtige Einstellung und die Bereitschaft, im Training etwas mehr als die anderen zu leisten.

Wer die Elite von Morgen an der Arbeit sehen möchte und keine Möglichkeit hat, persönlich vor Ort zu sein, kann den eidgenössischen Nachwuchsschwingertag live als Stream auf www.schwingen-live.ch mitverfolgen.

Fünf Toggenburger Jungschwinger sind für das Eidgenössische qualifiziert

Der 6. Eidgenössische Nachwuchsschwingertag wird in diesem Jahr turnusgemäss vom Bernisch Kantonalen Schwingerverband organisiert. Als Gastgeberort heisst die Gemeinde Schwarzenburg im Berner Mittelland den Nachwuchs willkommen. 2006 erstmals durchgeführt, hat sich das «Eidgenössische» des Nachwuchses seither fest im Terminkalender etabliert. Die fünf Teilverbände des eidgenössischen Schwingerverbandes dürfen gesamthaft 150 Jungschwinger in den Kanton Bern entsenden. Jeweils 50 Schwinger der Jahrgänge 2004, 2005 und 2006 ermitteln ihren Nachwuchskönig. Pro Kategorie sind es 13 Innerschweizer, 12 Berner, 11 Nordostschweizer sowie jeweils 7 Nordwest- und 7 Südwestschweizer Schwinger. Von den 33 startberechtigten Nordostschweizern – plus jeweils zwei Reserveschwinger pro Jahrgang – stammen fünf von den vier Schwingclubs, die zum Toggenburger Schwingerverband gehören. Tobias Schönenberger (Jahrgang 2004) und Reto Oettli(2005) gehören dem Schwingclub Wil an. Ueli Bleiker (2004), Loris Bischof (2006) und David Kaiser (2006) vertreten die Farben des Schwingclubs Wattwil. Die Schwingclubs aus Flawil und Uzwil, die genauso zum Toggenburger Schwingerverband zählen, stellen in diesem Jahr keinen Nachwuchsschwinger. Die Jungschwinger konnten sich bei diversen Nachwuchsschwingfesten und U20-Anlässen für den Saisonhöhepunkt qualifizieren. Dominik Schuler, Nachwuchschef Toggenburger Schwingerverband. Bild: Beat Lanzendorfer Laut Auskunft des Müselbachers Dominik Schuler, Nachwuchschef der Toggenburger, ist es zurzeit sehr gut um den Nachwuchs im Tal bestellt. Er sagt: «Die vier Schwingclubs betreiben eine vorbildliche Nachwuchsarbeit. Dazu zähle ich das ganze Toggenburg. Angefangen bei Wil, über Uzwil, Flawil bis ganz oben nach Wildhaus.» Für ihn sei es auch erfreulich, wie viele Ehemalige sich in den Dienst der Sache stellen und ihr Wissen dem Nachwuchs weitergeben. «Die derzeitigen Erfolge sind auch darauf zurückzuführen, weil die vier Schwingclubs ein gutes Miteinander pflegen», sagt der Nachwuchschef. Ob die fünf Toggenburger am 29. August zum Favoritenkreis zählen, lässt sich schwer einschätzen. «Dazu fehlen die Vergleiche, die Selektierten der fünf Teilverbände haben noch nie gegeneinander gekämpft.» Als einer der besten Nordostschweizer seines Jahrgangs zählt für Schuler der Kirchberger Tobias Schönenberger aber sicherlich zum Favoritenkreis. Die fünf teilnehmenden Toggenburger Schwinger haben sich ein klares Ziel gesetzt: Alle wollen sie mit einem Zweig, dem Pendant des Kranzes bei den Aktiven, in die Ostschweiz zurückkehren. Dieses Vorhaben kann ihnen an diesem Tag mit Können, einer guten Verfassung und etwas Glück gelingen. Das Anschwingen ist auf 8.15 Uhr angesetzt. Die drei Schlussgänge sind für 16.30 Uhr vorgesehen. Beim schwingerischen Grossanlass sind Zuschauer zugelassen. Es gilt das 3G-Prinzig – geimpft, getestet, genesen. (bl)



Tobias Schönenberger (Jahrgang 2004) Landwirt, Kirchberg Bild: Beat Lanzendorfer Schwingclub: Wil. Grösse: 1,78 Meter. Gewicht: 84 Kilogramm. Wöchentliche Trainings: Vier Einheiten (2x Schwingkeller, 2x Kraftraum). Schwinger seit: 2010. Vorbild: keines. Grösste Erfolge: Gewinn Nordostschweizer in Herisau am 6. Juni 2021. Langfristiges Ziel: Kranz an einem Teilverbandsfest. Ziel in Schwarzenburg: Zweig. Weitere Hobbys: Schwyzerörgeli.

Ueli Bleiker (Jahrgang 2004) Landwirt, Wattwil Bild: Beat Lanzendorfer Schwingclub: Wattwil. Grösse: 1,80 Meter. Gewicht: 75 Kilogramm. Wöchentliche Trainings: Zwei- bis dreimal im Schwingkeller. Schwinger seit: 2010. Vorbild: Hanspeter Pellet. Grösste Erfolge: Gewinner von zahlreichen Buebeschwinget. Langfristiges Ziel: Eidgenosse. Ziel in Schwarzenburg: Zweig. Weitere Hobbys: Kindertanzgruppe, Skifahren, Kollegen.

Reto Oettli (Jahrgang 2005) Maurer, Jonschwil Bild: Beat Lanzendorfer Schwingclub: Wil. Grösse: 1,80 Meter. Gewicht: 75 Kilogramm. Wöchentliche Trainings: Fünf Einheiten (davon einmal im Kraftraum). Schwinger seit: 2013. Vorbild: Marcel Räbsamen, Damian Ott. Grösste Erfolge: Festsieg in Tübach (St.Galler Stadtverband), Zweig beim NOS im Juni 2021. Langfristiges Ziel: Kranzschwinger. Ziel in Schwarzenburg: Zweig. Weitere Hobbys: Jugi.

David Kaiser (Jahrgang 2006) Milchtechnologe, Wattwil Bild: Beat Lanzendorfer Schwingclub: Wattwil. Grösse: 1,82 Meter. Gewicht: 75 Kilogramm. Wöchentliche Trainings: Zurzeit wegen der Ausbildung nur ein bis zwei Trainingseinheiten möglich. Schwinger seit: 2015. Vorbild: Samuel Giger. Grösste Erfolge: Sieg beim Thurgauer Kantonalen 2019. Diverse Schlussgänge. Langfristiges Ziel: Eidgenosse. Ziel in Schwarzenburg: Zweig. Weitere Hobbys: Töfflis.