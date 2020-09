SVP Wattwil verzichtet auf Kandidatur im zweiten GPK-Wahlgang Der letzte noch zu besetzende Sitz in der Wattwiler Geschäftsprüfungskommission dürfte an die FDP gehen. Die SVP verzichtet darauf, noch einmal anzutreten. Ruben Schönenberger 30.09.2020, 07.48 Uhr

Heidi Bräker Scherrer tritt im zweiten Wahlgang für die GPK der Gemeinde Wattwil nicht mehr an. Bild: PD

In der Gemeinde Wattwil konnten am Sonntag fast alle Sitze besetzt werden. Lediglich ein Sitz in der GPK blieb offen. Für diesen ist auf den 29. November ein zweiter Wahlgang angesetzt.