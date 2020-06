Interview «Sucht gehört zu unserer Gesellschaft»: Frisch pensioniert erzählt Othmar Keller, warum es weiterhin eine Alkoholkurzzeittherapie am Spital Wattwil braucht Nach 23-jähriger Tätigkeit ist Othmar Keller als stellvertretender Leiter der Psychosomatischen Abteilung des Spitals Wattwil (PSA) Ende April in den Ruhestand gegangen. Er hat als Therapeut die Alkoholkurzzeittherapie geprägt und viele Menschen aus der Alkoholsucht geführt. Obwohl das Bewusstsein für die Problematik immer mehr geschärft werde, werde es ein Angebot, wie jenes der PSA immer brauchen, ist er überzeugt. Urs M. Hemm 05.06.2020, 05.00 Uhr

Im Gruppenraum der Psychosomatischen Abteilung (PSA) des Spital Wattwil verbrachte Othmar Keller die meiste Zeit als Therapeut. Bild: Urs M. Hemm

Trinken Sie als Therapeut für Alkoholmissbrauch selbst Alkohol?

Othmar Keller: Ja, ich trinke gerne Alkohol. Ab und zu ein Glas Wein gehört zu einem guten Essen. Dennoch habe ich heute einen kritischeren Umgang mit Alkohol. Ich bin diesbezüglich wacher und aufmerksamer geworden. Womit ich beispielsweise vermehrt Mühe bekommen habe, ist, wenn man es an einem Fest den Leuten richtiggehend anmerkt, wie der Alkohol sie verändert. Früher konnte ich es noch eher ertragen, heute aber muss ich gehen. Das hält mich ab, mehr zu trinken. An meinen letzten Rausch kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern, das ist schon so lange her.

Was geht Ihnen mit Blick auf die vergangenen 23 Jahre durch den Kopf?

Wenn ich an die Anfangszeit zurückdenke, war es nur eine Gruppe mit acht Betten, jetzt haben wir 14. Die Teilnehmenden waren damals noch im Spitalgebäude in einem Vier- und einem Fünfbettzimmer untergebracht, etwas, das heute nicht mehr möglich wäre. Obwohl es grundsätzlich das gleiche Programm war wie heute, war die Situation doch eine komplett andere. Zu der Zeit war alles familiärer. Dennoch gab es damals bis und mit heute viele tolle Begegnungen.

Wie kamen Sie damals zur PSA in Wattwil?

Damals – es war die Zeit von Letten und Platzspitz – war ich in St.Gallen in der Drogenarbeit tätig. Ich wollte aber nicht nur Überlebenshilfe leisten, sondern näher an die Menschen rankommen, sie begleiten, damit sie von der Sucht wegkommen. Diesem Ziel entsprechend habe ich mich dann weitergebildet. Ich kannte die Arbeit der PSA bereits und als die Stelle ausgeschrieben wurde, habe ich mich gemeldet, weil es grundsätzlich das beinhaltete, was ich suchte. Da ich damals in Oberhelfenschwil wohnte, war natürlich auch der kurze Arbeitsweg interessant für mich.

Mit welchen Erwartungen traten Sie damals Ihre Stelle an?

Ich erwartete sicherlich, dass ich nahe bei den Menschen bin und zu ihnen eine gute Beziehung aufbauen kann. Mein Ziel war es, mich wirklich auf ihre Probleme einzulassen und gemeinsam mit ihnen Lösungen zu erarbeiten, die für die Betroffenen individuell richtig sind.

Diese Nähe zu den Menschen ist für mich das eigentliche Salz in der Suppe, das, was diese Arbeit ausmacht.

Wurden diese Erwartungen erfüllt?

Als ich hier angefangen habe, war bereits ein sehr gutes Konzept erarbeitet worden. Daran hat sich bis heute grundsätzlich nicht viel verändert, weil wir bereits damals auf einem sehr guten Stand waren. Natürlich wurden Inhalte neu strukturiert und neue Erkenntnisse in die Therapie eingebaut. Da ich zuvor mit Drogenabhängigen gearbeitet hatte, war es anfangs für mich dennoch schwierig. Ich musste vieles adaptieren und zuerst herausfinden, wo die Unterschiede zwischen Drogen- und Alkoholabhängigkeit liegen und wo es Gemeinsamkeiten gibt.

Wo liegen hauptsächlich die Unterschiede?

Der Hauptunterschied ist sicherlich, dass man mit einer Alkoholabhängigkeit noch lange in der Gesellschaft, im Beruf, in der Familie funktionieren und bestehen kann. Bei einer Drogenabhängigkeit ist all das schnell nicht mehr möglich. Zudem ist Alkohol eine allgemein akzeptierte Gesellschaftsdroge, die überall vorhanden und rund um die Uhr für jede und jeden verfügbar ist. Um an Drogen zu kommen, muss man in die Szene gehen und sich im Gegensatz zu Alkohol aktiv darum bemühen.

Was hat sich in der Zeit im Job verändert?

Was ich festgestellt habe, ist, dass die Anzahl an Doppeldiagnosen merklich gestiegen ist.

Das heisst, die Person hat nicht nur ein Alkoholproblem, sondern leidet auch beispielsweise an einer Depression oder an einem Burnout. Das macht die Behandlung des Alkoholproblems allenfalls schwieriger.

Ausserdem habe ich festgestellt, dass sich immer mehr Junge für eine Therapie entscheiden. Vor 20 Jahren war beispielsweise Kampftrinken noch kein Thema. Heute kommen 25-Jährige mit einer acht oder neun Jahre langen Alkoholkarriere in die Therapie, bei denen unter anderem wegen dieses Kampftrinkens bereits eine fortschreitende Alkoholabhängigkeit vorhanden ist.

Gab es in dieser Zeit besonders prägende Erlebnisse?

Davon gab es ganz viele. Am schwierigsten ist es, wenn Menschen sterben. Wir hatten hier einmal einen Todesfall während einer Therapie, der jedoch nichts mit Alkohol zu tun hatte – diese Person hatte einen Herzinfarkt. Ansonsten erfahren wir meistens erst später, dass jemand gestorben ist. Das sind Dinge, die schon sehr tief gehen, da man mit diesen Personen während ihrer Zeit hier in der PSA doch eine enge Beziehung aufgebaut hatte. Daneben gab es aber auch viele schöne Erlebnisse, die mich geprägt haben. Ein Mann sagte einmal zum Abschied zu mir: «Ich danke Ihnen, dass Sie mich als Menschen behandelt haben.» Das berührte mich sehr. Was musste dieser Mensch alles erlebt haben, dass er so empfindet. Das sind Erlebnisse, die ich nie vergessen werde.

Hat sich gemäss Ihrer Erfahrung die Alkoholmissbrauchsthematik in der Gesellschaft in den vergangenen Jahren gewandelt?

Ich glaube schon, ja. Wenn jemand früher sagte, «ich trinke nicht», wurde oft mit einem blöden Spruch darauf reagiert. Heute ist die Akzeptanz diesbezüglich besser geworden. Es wird auch heute von Seiten des Bundesamtes für Gesundheit viel mehr zur Alkoholprävention gemacht. Das Bewusstsein, dass Alkohol nicht nur Spass bedeutet, sondern auch zu massiven Suchtproblemen führen kann, wurde deutlich gestärkt.

Braucht es denn Kliniken wie die PSA überhaupt noch?

Es wird uns immer brauchen, denn es gibt genug Menschen, die ein grosses Alkoholproblem haben. Sucht gehört zu unserer Gesellschaft, das lässt sich nicht in Abrede stellen. Die Frage ist, ob diese Menschen zu uns kommen, ob diese Menschen überhaupt wissen, dass es einen Ort gibt, wo ihnen in kurzer Zeit geholfen werden kann.

Die Menschen können nicht während zwei, drei Monaten weg von Job und Familie eine Therapie machen. Da ist unsere einmonatige Kurzzeittherapie ein Angebot, das gefragt ist. Kurz, intensiv und lebensnah – das ist unser Weg zum Erfolg.

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie einer Patientin oder einem Patienten zum wiederholten Mal in der PSA begegnen?

Es gibt tatsächlich Menschen, die bereits drei- oder viermal bei uns waren. Der erste Gedanke ist sicher, dass irgendetwas ­passiert sein muss, dass die Person wieder hier ist. Ich empfinde es aber nicht als persönliche Niederlage, sondern sehe es positiv. Denn diese Person hat sich dazu entschieden, weg vom Alkohol zu kommen. Ist dieser Entscheid erst einmal gefällt, ist die erste, höchste Hürde bereits überwunden, nämlich die Erkenntnis, dass man das Problem angehen muss und dazu Hilfe braucht.

Wie wird sich das Thema Alkoholmissbrauch in Zukunft in der Gesellschaft entwickeln?

Ich denke, dass die Sensibilität in Bezug auf Alkohol noch zunehmen wird. Denn Alkoholmissbrauch betrifft nicht nur die abhängige Person. Unter einer solchen Sucht leiden in erster Linie auch die Familie, Partner und Kinder, was zu einer ganz anderen sozialen Dimension führt. Ganz allgemein wird das Bewusstsein gesund zu leben geschärft. Ich glaube also nicht, dass es gerade im Bereich Alkohol einen Rückschritt geben wird.

Wie sehen Ihre zukünftigen Pläne aus?

Obwohl ich pensioniert worden bin, bin ich hier an der PSA nach wie vor stundenweise unter Vertrag. Dann sind einige Reisen geplant. Ich habe auch einige Ideen im Bereich Freiwilligenarbeit, wo ich Menschen etwas geben möchte, denen es nicht so gut geht.