Schnellere Anschaffung eines Batteriespeichers in Wil gefordert

Stromversorgung «Ich hätte gehofft, dass es schneller geht»: 2025 kann es zu einer Stromknappheit im Winter kommen – ein Batteriespeicher für die Versorgungssicherheit soll in Wil angeschafft werden Schon in drei Jahren könnte es im Winter an einzelnen Tagen mit der Stromversorgung knapp werden. SVP-Stadtparlamentarier Dominik Egli fragt die Stadt Wil deshalb wegen einer Anschaffung eines Batteriespeichers an. Dieser könnte zur Versorgungssicherheit beitragen. Eine solche Anschaffung ist in Planung – nur nicht schnell genug, wie der Interpellant findet. Sabrina Manser 28.01.2022, 14.00 Uhr

In den nächsten Jahren soll ein Batteriespeicher in der Stadt Wil angeschafft werden. Dieser kann zur Versorgungssicherheit beitragen. Bild: Raphael Rohner

Mit der Stromversorgung könnte es in der Schweiz an einzelnen Tagen im Winter bald knapp werden. Dies sogar relativ bald, nämlich im Jahr 2025, wie eine Studie im Auftrag des Umwelt- und Energiedepartements (Uvek) zeigt. So unterzeichnete die Schweiz mit sieben anderen Ländern in Europa eine Absichtserklärung zur Stromkrisenvorsorge, um sich bei einer Stromkrise beizustehen.

Auch Wil soll dabei nicht untätig bleiben. So fragt SVP-Stadtparlamentarier Dominik Egli in einer Interpellation, wie notwendig der Stadtrat die Anschaffung eines Batteriespeichers beurteilt. Generell als wichtig und entscheidend für die zukünftige Stabilität der Netze, wie der Stadtrat in seiner Antwort schreibt. Die Technischen Betriebe Wil (TBW) würden das Thema schon länger verfolgen.

Eingeplant im Finanzplan

Im Finanzplan der TBW von 2022 bis 2026 ist ein Batteriespeicher im Umfang von etwa einer Million Franken für die Jahre 2025 und 2026 eingeplant. Dieser Finanzplan wurde im vergangenen November an der Parlamentssitzung zur Kenntnis genommen.

Zudem sei an einer Weiterbildung der Werk- und Energiekommission (WeKo), bei der Vertreterinnen und Vertreter aller Franken teilnahmen, über das Thema informiert worden, schreibt der Stadtrat weiter. Man besichtigte ausserdem einen Batteriespeicher in der Gemeinde Maienfeld, wo auch der Projektverantwortlicher über Details informierte.

Des Weiteren wurde im TBW-Budget 2022 eine Vollzeitstelle für die Netzwirtschaft beantragt. Die Stelle «Leitung Netz Asset-Management & Netzwirtschaft/-engineering» wäre zum Beispiel für die Zielnetzplanung mit Batterielösungen verantwortlich. Die TBW sehen einen Bericht und Antrag für die Parlamentssitzung im März vor.

Eine dringende Anschaffung

Dominik Egli, SVP-Stadtparlamentarier. Bild: PD

Interpellant Dominik Egli ist nur bedingt zufrieden mit der Antwort des Stadtrats. Einerseits sei es gut, dass ein Batteriespeicher in Planung sei und weitere Massnahmen unternommen würden. Andererseits dränge die Zeit. «Schon in drei Jahren könnte es im Winter zu einer Stromknappheit kommen», sagt Egli.

«Ich hätte gehofft, dass es mit der Anschaffung eines Batteriespeichers etwas schneller geht.»

Seine Interpellation wird voraussichtlich nächsten Donnerstag, 3. Februar, an der Parlamentssitzung besprochen. Dort werde er nochmals auf die Dringlichkeit einer solchen Anschaffung aufmerksam machen.

In Gossau könnte bald der grösste Batteriespeicher der Ostschweiz stehen

Ein Batteriespeicher kann einen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten. Vor allem aber kann er im Alltag Stromspitzen glätten. So kann zu Spitzenzeiten, zu denen der Strom besonders teuer ist, Strom vom Batteriespeicher ins Netz abgegeben werden. Es hat also auch finanzielle Vorteile. Ebenso ist der Batteriespeicher für erneuerbare Energien ein wichtiges Instrument. Wind- und Solarenergie können nicht nur dann produziert werden, wenn sie benötigt werden. Wird zu gewissen Zeiten viel Energie ins Netz eingespeist, kann eine Batterie diese Netzspitzen glätten.

In Gossau könnte schon bald der grösste Batteriespeicher der Ostschweiz stehen. Die dortigen Stadtwerke haben im Parlament einen Kredit von über zwei Millionen Franken für einen Batteriespeicher beantragt. Die Stadt Gossau rechnet mit einer Amortisation in zehn Jahren, bei einer Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren.