STROMKNAPPHEIT Die grosse Stromspar-Übersicht: Wo es im Toggenburg zum Lichterlöschen kommt und wo es doch weihnachtet Die Toggenburger Gemeinden wollen den Stromverbrauch reduzieren. Aber nicht überall auf die gleiche Art und Weise. Vielerorts wird es ab 23 Uhr auf den Strassen dunkel. Doch ganz so einfach ist die Umsetzung nicht. Simon Dudle 15.10.2022, 05.00 Uhr

LED-Strassenlampen wie diese können in der Nacht gedimmt werden. Bild: Urs Jaudas

Stromsparen ist das Gebot der Stunde und des Winters 2022/2023 – auch im Toggenburg. Die Gemeinden des Thur- und Neckertals überlassen das Thema nicht allein der Bevölkerung, sondern haben ihrerseits Massnahmen definiert. Die meisten setzen bei der Strassenbeleuchtung während der Nacht an und schalten diese ab oder reduzieren sie. In den meisten Gemeinden wird es auf den Gemeindestrassen spätestens vor Mitternacht für den Rest der Nacht dunkel. Ausgenommen sind neuralgische Punkte, in denen eine Beleuchtung zur Sicherheit beiträgt.

Zu diesen Gemeinden gehört auch Bütschwil-Ganterschwil. Dort wurde beschlossen, die Strassenbeleuchtung auf den Gemeindestrassen ab 23.30 Uhr ganz abzuschalten – ausser eben an neuralgischen Punkten. Doch ganz so einfach ist es nicht. Ratsschreiberin Mirjam Wagner erklärt:

«Technisch ist es nicht möglich, jede einzelne Lampe anzusteuern. Es gibt Lampen-Gruppen.»

So wird es also nicht nur an den Kreuzungen hell sein. Wie es diesbezüglich auf den Hauptstrassen sein wird, entscheidet der Kanton.

Schon seit Jahren dunkle Nächte

In Lütisburg wird sich nicht viel ändern. Das liegt daran, dass es in der Brückengemeinde schon jetzt in der Nacht nur an Kreuzungen hell ist. Alle anderen Lampen – auf Kantons- und Gemeindestrassen – gehen um 23.59 Uhr aus und schalten sich um 5.45 Uhr wieder ein. Fühlen sich die Lütisburgerinnen und Lütisburger noch wohl und sicher in den dunklen Nächten? «Dies ist seit Jahren kein Problem», sagte Gemeindepräsidentin Imelda Stadler.

Imelda Stadler, Gemeindepräsidentin Lütisburg Bild: Daniela Bologna

Die kommunale Strassenbeleuchtung der Gemeinde Lütisburg wurde in den Jahren 2021/2022 vollumfänglich auf LED umgestellt. Es waren 108 Leuchten zu ersetzen, was rund 86'000 Franken gekostet hat. «Mit dieser Umrüstung haben wir gut 25 Prozent an Energie eingespart», sagt Imelda Stadler. Sie hofft, dass auch der Kanton bald nachzieht und entlang der Hauptstrassen ebenfalls LED-Leuchten montiert.

In Kirchberg fällt der Gemeinderat die Entscheidungen in dieser Thematik an seiner Sitzung vom 25. Oktober. Doch schon heute werden die LED-Leuchten an den Strassen ab Mitternacht auf 20 Prozent reduziert. Die Umstellung auf LED erfolgt in Kirchberg seit dem Jahr 2013 und ist zu einem ansehnlichen Teil abgeschlossen.

In Hemberg ist die Entscheidung gefallen. Und es wird künftig früher dunkel als bisher – und das nicht nur wegen der kürzer werdenden Tage. Denn die Strassenlampen werden diesen Herbst um 23.30 Uhr abgeschaltet. Früher will man dies nicht tun. Denn das letzte Postauto erreicht um kurz vor 23 Uhr das Dorf. Und jene Fahrgäste sollen nicht im Dunkeln nach Hause laufen müssen. Auch die Beleuchtung der Kirche wird jener der Strasse angepasst.

Drei Weihnachtsbäume im obersten Toggenburg

Unterschiedlich ist das Bild bezüglich der Weihnachtsbeleuchtung, wie Energietal Toggenburg in einer Mitteilung verlauten lässt. Während einige kleinere Gemeinden gar keine besondere Beleuchtung an den Strassen haben, verzichten andere in diesem Jahr gänzlich darauf oder betreiben sie mit Einschränkung. Auch beim Thema Weihnachtsbaum sind in den Gemeinden verschiedene Massnahmen vorgesehen. Im obersten Toggenburg soll – trotz allem – in Wildhaus, Unterwasser und Alt St.Johann je ein Weihnachtsbaum aufgestellt werden.

Mehrere Gemeinden prüfen derzeit noch, inwiefern weitere Massnahmen zum Energiesparen sinnvoll sind.

Die grosse Toggenburg-Übersicht

In besagter Medienmitteilung listet das Energietal Toggenburg die Massnahmen pro Gemeinde auf.

Bütschwil-Ganterschwil: Reduzierte Strassenbeleuchtung (ab 23.30 Uhr); keine Weihnachtsbeleuchtung; Weihnachtsbaum ohne Beleuchtung.

Ebnat-Kappel: Reduzierte Strassenbeleuchtung; stark eingeschränkte Weihnachtsbeleuchtung; Weihnachtsbaum: noch offen.

Hemberg: Reduzierte Strassenbeleuchtung; keine Weihnachtsbeleuchtung; Weihnachtsbaum: Beleuchtung eingeschränkt.

Kirchberg: Strassenbeleuchtung: Leistung wird schon jetzt deutlich eingeschränkt; Weihnachtsbeleuchtung: noch offen; Weihnachtsbaum: eingeschränkt.

Lichtensteig: Strassenbeleuchtung: Leistung wird massiv eingeschränkt; Weihnachtsbeleuchtung: teilweise eingeschränkt; Weihnachtsbaum: eingeschränkt.

Lütisburg: Strassenbeleuchtung: schon jetzt nachts abgestellt; Weihnachtsbeleuchtung: noch offen; Kein Weihnachtsbaum.

Mosnang: Strassenbeleuchtung: Reduktion vorgesehen; Weihnachtsbeleuchtung eingeschränkt; Weihnachtsbaum: eingeschränkt.

Neckertal: Strassenbeleuchtung: bereits reduziert (23 Uhr, in Mogelsberg ab Mitternacht); Weihnachtsbeleuchtung und Weihnachtsbaum: noch offen.

Nesslau: Strassenbeleuchtung: zwei Stunden früher abschalten (um 23 Uhr); Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung; Weihnachtsbaum mit LED.

Oberhelfenschwil: Strassenbeleuchtung: 1,5 Stunden früher ausschalten (23 Uhr); Keine Weihnachtsbeleuchtung; Weihnachtsbaum: eingeschränkt.

Wattwil: Strassenbeleuchtung: 1,5 Stunden früher (23 Uhr); Weihnachtsbeleuchtung und Weihnachtsbaum eingeschränkt.

Wildhaus-Alt St.Johann: Strassenbeleuchtung: Reduktion vorgesehen; Keine Weihnachtsbeleuchtung; Weihnachtsbaum in Alt St.Johann, Unterwasser und Wildhaus.