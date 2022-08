Strassenfest «Es gibt einen Unterschied zwischen den Mentalitäten»: Ukrainerinnen bekochen Gäste beim Umfahrungsfest in Ebnat-Kappel Dieses Wochenende laden die Organisatoren des Umfahrungsfests Passantinnen und Passanten dazu ein, die Einweihung der neuen Umfahrungsstrasse zu feiern. Mit dabei: Zwei aus der Ukraine geflüchtete Frauen. Sie erzählen von ihrer Erfahrung im Toggenburg. Samantha Wanjiru 19.08.2022, 19.30 Uhr

Tetiana Malinovska (links) und Tatiana Dovhanenko bereiten sich gemeinsam auf das Umfahrungsfest in Ebnat-Kappel vor. Bild: Samantha Wanjiru

«Wir sind sehr dankbar für all die Hilfe, die wir erhalten haben.» Mit diesen Worten bedanken sich die Ukrainerinnen Tetiana Malinovska und Tatiana Dovhanenko bei der Schweizer Bevölkerung. Beide Frauen mussten aufgrund des Krieges in der Ukraine abrupt ihre Heimat verlassen.

Beim Umfahrungsfest, das dieses Wochenende in Ebnat-Kappel stattfindet, werden Malinovska und Dovhanenko, mit fünf weiteren geflüchteten Frauen aus der Ukraine sich mit einem Essensstand bedanken. Gäste dürfen sich dabei auf handgemachte ukrainische Spezialitäten freuen.

Krieg geht länger als gedacht

«Derzeit laufen die Vorbereitungsarbeiten auf Hochtouren», sagt Gudrun Rutz. Sie ist Mitglied des B'treffs Bütschwil. Dieser setzt sich derzeit für die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer in Ebnat-Kappel ein. Unter anderem konnte der Verein, mit Hilfe der Lebensmittelfirma Morga, Malinovska und Dovhanenko bei ihrer Ankunft in der Schweiz eine Wohnung organisieren. Rutz ist positiv überrascht, wie die Frauen das Kochen für den Anlass hinbekommen. Sie sagt:

«Die Gruppe bereitet alle Gerichte in einer kleinen Küche vor.»

Tetiana Malinovska wohnte vor dem Krieg in der ukrainischen Millionenstadt Odessa. «Wir gingen davon aus, dass der Krieg nur zwei Wochen dauert», sagt sie. Mit ihrem 16-jährigen Sohn entschied sie sich dazu, in die Schweiz zu flüchten.

Eine Patriotin

Malinovska Ziel ist es bald eine Arbeit in der Schweiz zu finden. Bild: Samantha Wanjiru

In ihrer Heimat habe sie als Fabrikarbeiterin in der Kleidungsindustrie gearbeitet. «Ich möchte hier so schnell wie möglich arbeiten», sagt Malinovska. Doch die Suche nach einer Arbeit sei schwierig. Grund dafür: die Sprachbarriere. «Wir werden zwar von den Ämtern und dem Verein B'treff unterstützt. Aber wir lernen erst seit einigen Wochen Deutsch.» Auf die Frage, ob sie nach dem Krieg zurück möchte, antwortet sie mit einem klaren Ja. «Meine restliche Familie ist derzeit in Kanada.»

Dovhanenko bezeichnet sich selbst als Patriotin. Bild: Samantha Wanjiru

Tatiana Dovhanenko bezeichnet sich selbst als Patriotin. «Ich wollte mich im Krieg beteiligen», sagt sie. Doch, nachdem ihre Familienmitglieder darauf gedrängt hätten, die Sicherheit zu suchen, beschloss sie, in die Schweiz zu flüchten. «Ich bin mit meiner Nichte geflüchtet», sagt die 57-Jährige. Ihre restliche Familie sei gerade in den USA. «Wir haben regelmässig Kontakt.» Für die Ukrainerin steht eine Rückkehr in die Heimat gar nicht zur Debatte. Auch sie ist auf der Suche nach Arbeit. Dovhanenko arbeite in der Ukraine in einer Süssigkeitenfabrik als Leiterin.

Ungewisse Zukunft

Eine baldige Rückkehr in ihre Heimat scheint für die beiden Frauen noch in der Zukunft zu liegen.

«Es ist ein Wunder, dass wir noch leben.»

Desto mehr freuen sie sich nun auf das Umfahrungsfest. «Ohne die Hilfe der Menschen wäre unser Trauma noch grösser», sagt Malinovska. Die Auswahl der Gerichte sei ihnen schwergefallen. Die Ukraine biete eine grosse Auswahl an Nationalgerichten. Gäste dürfen sich auf Teigtaschen namens Vareniki, Bliny, Pirozhki und einen Kuchen namens Pirozhki freuen. Die Einnahmen des Verkaufs gehen an Hilfswerke, die Ukrainerinnen und Ukrainer unterstützen. Dazu würden «United Nations High Commissioner for Refugees», «save the children» und «Medecins Sans Frontiers» gehören, sagt Rutz.

Neben Ukrainischen Speisen werden die Frauen auch Selbstgenähte Taschen anbieten. Bild: Samantha Wanjiru

Bei ihrer Vorbereitung für den Essensstand seien den Frauen schon erste Mentalitätsunterschiede zwischen den Menschen in der Schweiz und der Ukraine aufgefallen. Allerdings nur positive. «In der Schweiz wird die Arbeit sehr priorisiert», sagt Dovhanenko lächelnd.