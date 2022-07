Vor der Einweihung: Strassenschäden auf der Umfahrung Wattwil

Strassenbau Unbenützt und schon kaputt: Brückenbelag der Umfahrung Wattwil muss ersetzt werden Noch wenige Wochen, dann rollt auf der neuen Umfahrung Wattwil der Verkehr. Doch seit kurzem fräsen auf der fertiggestellten Thur/SOB-Brücke wieder Baumaschinen. Der Grund: Qualitätsmängel am Gussasphaltbelag. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 29.07.2022, 05.00 Uhr

Im Bereich der Brücke wurde der Deckbelag nochmals entfernt. Mitte nächster Woche soll eine neue Gussasphaltschicht eingebaut werden. Bild: Martin Knoepfel

Sie ist das wohl prägnanteste Bauwerk der 2. Etappe: Die 365 Meter lange Thurbrücke überspannt die Talsenke zwischen Scheftenau und Stegrüti und verbindet die Gesamtumfahrung Wattwil mit der bestehenden Umfahrungsstrasse von Ebnat-Kappel.

Obwohl seit geraumer Zeit fertiggestellt, standen in diesen Tagen wieder Baumaschinen und Lastwagen auf den noch unbenützten Fahrbahnen: Der eingebaute Deckbelag wurde wieder abgetragen. Projektleiter Ruedi Vögeli von der Abteilung Kunstbauten im kantonalen Tiefbauamt fasst die Gründe dafür in einem Wort zusammen: Qualitätsmängel.

Problem mit der Asphalt-Dichtigkeit

Die Ursache der feinen «Löcher» ist nicht zu hundert Prozent geklärt. Vögeli sagt aber:

«Wir haben konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Primer unter der Deckschicht nicht funktioniert.»

Und er erklärt den Aufbau und die Beschaffenheit eines Brückenbelags, der, im Gegensatz zu Walzasphalt-Belägen auf Strassen, in Gussasphalt ausgeführt wird. Denn Brückenbeläge müssen dicht sein, damit das Wasser abfliesst und nicht in die Konstruktion eindringt. Dichtigkeit schützt die Brückenkonstruktion vor Korrosion, Salz und Chlorid-Angriffen, Karbonatisierung und vor Gefrier- und Auftauprozessen.

Gleiches Problem auf der Umfahrung Bütschwil

Proben hätten ergeben, dass vergleichbare Schäden auch auf der im Herbst 2020 eröffneten Umfahrung Bütschwil bestehen, sagt Ruedi Vögeli. Der Mangel habe gerade noch vor Ablauf der Frist gerügt werden können, weshalb dessen Behebung auch hier Sache der verantwortlichen Bauunternehmung sei und den Kanton finanziell nicht belaste.

Ruedi Vögeli, Projektleiter. Bild: PD

Auch dort wird der Deckbelag nochmals abgetragen und neu eingebaut. Allerdings erst nächstes Jahr. Vögeli sagt:

«Es handelt sich ja nicht um Schwachstellen, welche die Nutzung der Strasse einschränken oder die Sicherheit beeinträchtigen, sondern um ein Dauerhaftigkeitsproblem.»

Die Belagserneuerung soll im Rahmen der üblichen Wartung erfolgen – möglicherweise während der Sommerferien 2023, wenn das Verkehrsaufkommen auf der Umfahrung geringer ist.

Eröffnung erfolgt wie geplant

Bereits Mitte nächsten Woche hingegen soll der neue Deckbelag auf der neuen Brücke in Ebnat-Kappel eingebaut sein. Das heisst: Die Schadensbehebung verzögert die Eröffnung der zweiten Etappe der Umfahrung von Wattwil am 15. September nicht. Und, sie hat auch keine Auswirkungen auf das Volksfest, welches am 20./21. August auf der 3,4 Kilometer langen Strasse durchgeführt wird und zu dem 5000 bis 7000 Interessierte erwartet werden.

Umgebungsarbeiten bleiben pendent

Wenn Mitte September der Verkehr über die neue Strasse rollt, bedeutet das nicht, dass sämtliche Arbeiten am 124-Millionen-Projekt abgeschlossen sind. Insbesondere, was die Umgebungsarbeiten betrifft, sind noch Pendenzen offen, die sukzessive abgebaut werden.

Oliver Bettschen, Leiter der Sektion Kunstbauten, sagt: «Grünflächen lassen sich derzeit nicht ansäen, da müssen wir bis zum Herbst oder gar bis nächstes Frühjahr zuwarten.» Auch werde es noch einige Monate dauern, bis die Bauabrechnung vorliegt und klar ist, ob das Projekt innerhalb des Kostenrahmens abgeschlossen werden konnte.

