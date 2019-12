Strassenbau, Öffentlicher Verkehr, Werkhöfe: Was sich bei einer Fusion im Neckertal für diese Bereiche ändern könnte Die Teilprojektgruppe 4 des Fusionsprojekts im Neckertal befasst sich mit der Neuorganisation der Werkhöfe. Urs M. Hemm 16.12.2019, 05.00 Uhr

Auch der Werkhof der Gemeinde Neckertal in St. Peterzell wird genau unter die Lupe genommen. Urs M. Hemm

Sollte die Bevölkerung im Juni 2021 dem Vereinigungsbeschluss der drei Gemeinden Neckertal, Hemberg und Oberhelfenschwil zustimmen, entsteht eine neue Gemeinde mit einer Gesamtfläche von knapp 82 Quadratkilometer. Es ist ein grosses, topografisch anspruchsvolles Gelände mit vielen, verstreut liegenden Dörfern und Weilern. In diesem weitläufigen Gebiet gilt es nach wie vor, sämtliche Strassen auch im Winter passierbar zu halten, möglichst jedes Haus an die Wasserversorgung anzuschliessen sowie das Abführen des Abwassers zu garantieren. Dies alles bedarf vor allem einer guten Koordination, über die sich in der Vorbereitung auf das Fusionsprojekt die Teilprojektgruppe 4 ein Bild zu machen hat. Konkret umfassen ihre Analysefelder die Bereiche Infrastruktur, Bau, Werkhof, Verkehr und Sicherheit. Geleitet wird die Gruppe vom Oberhelfenschwiler Gemeindepräsidenten Toni Hässig.

Externe Beraterfirma analysiert Werkhöfe

Als grösste Herausforderung nennt Gruppenleiter Toni Hässig die Neuorganisation der Werkbetriebe der drei Gemeinden. «Grundsätzlich haben wir drei Werkhöfe, die unterschiedlich organisiert sind und von denen jetzt jeder über möglichst alle Maschinen verfügt, um die anfallenden Arbeiten erledigen zu können», erläutert er. Geografisch liegen sie in St.Peterzell, Hemberg und Oberhelfenschwil. Auf dieser Grundlage gelte es nun zu klären, wie die Organisation der Zukunft aussehen solle.

Weil es für eine fundierte Beurteilung umfangreiches Datenmaterial zu erfassen gibt, wurde entschieden, eine externe Beratungsfirma beizuziehen. Um zu diesen Daten zu gelangen, mussten die Gemeinden einen mehrseitigen Fragenkatalog ausfüllen, der sämtliche möglichen Tätigkeiten auflistet, die mit dem Unterhalt und der Reinigung der rund 130 Kilometer Strassen im neuen Gemeindegebiet, dem Winterdienst, dem Unterhalt von Grünflächen und vielem mehr zu tun haben. Dabei gilt es zu analysieren, welche Tätigkeiten heute durch die Werkhöfe ausgeführt werden.

Wie sieht der Fahrzeug- und Maschinenpark aus?

Daraus soll die Frage beantwortet werden können, wie diese Tätigkeiten künftig ausgeführt werden sollen. Aufgrund dessen könne dann der benötigte Personalbedarf sowie die erforderliche Ausbildung der Mitarbeitenden ermittelt werden. Des Weiteren kläre die Beratungsfirma, wie der künftige Maschinen- und Fahrzeugpark und wie die Werkhofinfrastruktur nach Fusion aussehen sollen. Dazu Toni Häsig:

«Dort wird es dann konkret um den Standort des Werkhofs sowie um mögliche Stützpunkte und Lager gehen.»

Schliesslich gelte es abzuklären, welche Kosten aus den vorgeschlagenen Veränderungen entstehen. Hässig rechnet dabei zuerst mit einem vereinigungsbedingten Mehraufwand. «Im Nachhinein sollten die Veränderungen aber zu einer Verbesserung der Qualität und zu Einsparungen führen», sagt er.

«Im Zusammenhang mit der zukünftigen Organisation der Werkhöfe und des Liegenschaftsunterhalts wird gleichzeitig auch geprüft, in welchen Aufgabenbereich künftig der Unterhalt der Schulanlagen integriert werden sollte», fügt Toni Hässig an. Denn insbesondere im Bereich Maschinenpark sehe er dort Optimierungspotenzial.

Vom Strassenbau bis zum öffentlichen Verkehr

Die weiteren zu analysierenden Bereiche in diesem Teilprojekt seien mehr Fleissarbeit, sagt Toni Hässig. So müssten beispielsweise die Strassenpläne der drei Gemeinden zusammengeführt und die Einteilungskriterien betreffend Klassierung abgeglichen und nötigenfalls angepasst werden. Zu klärende Punkte im Dossier Strassenbau sind die Planung des Unterhalts sowie bei den Gemeindestrassen dritter Klasse das Beitragswesen und der Winterdienst. Ebenfalls zusammengeführt werden soll der Gewässerplan der drei Gemeinden. Dort gilt es zudem abzuklären, wo noch Projekte ausstehend sind und wie hoch die jeweiligen Gemeindebeiträge an ausstehende Wasserbauten sind.

Im Bereich Abwasser und Abfall muss im Zusammenhang mit dem Abwassersanierungsplan eine Übersicht über nicht angeschlossene Wohnhäuser erstellt und der Bearbeitungsstand der generellen Entwässerungspläne festgestellt werden, damit diese zusammengeführt werden können. Des Weiteren wird überprüft, ob es Optimierungspotenzial im Bereich Abfall- und Recycling-Sammelstellen und deren Organisation gibt.

«Bezüglich Sicherheit, sprich Feuerwehr, Polizei und Zivilschutz bleibt nicht viel zu tun.»

Denn, die Feuerwehr arbeite bereits seit längerem zusammen, der Zivilschutz ist regional organisiert und das Polizeiwesen liege nicht in der Kompetenz der Gemeinden.

Auch im öffentlichen Verkehr habe die Teilprojektgruppe keine grosse Handhabe. «Die Dörfer und Weiler in den betreffenden Gemeinden sind entsprechend der Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel alle gut erschlossen.»