Umfahrung Wattwil ist fertig – 20./21. August ist Einweihung

Strassenbau Die Umfahrung Wattwil wird am Wochenende eingeweiht – wir waren bereits auf Probefahrt 2018 wurde der Bau der Umfahrung Wattwil nach Ebnat-Kappel begonnen. Nun ist die 3,4 Kilometer lange Strasse fertiggestellt und wird am Wochenende des 20. und 21. August eingeweiht. Durch Einsprachen bis vors Bundesgericht hatte sich der Bau in die Länge gezogen. Ein Vorab-Fahrt auf der Umfahrung. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.00 Uhr

Die neue Umfahrung Wattwil (Bildmitte) wird mit einem Fest am 20. und 21. August eingeweiht. Bild: Tobias Garcia

Die dritte Ausfahrt beim Kreisel Brendi von Wattwil her kann mit Google Maps zurzeit noch nicht angefahren werden. Es ist die Einfahrt der Umfahrungsstrasse Wattwil nach Ebnat-Kappel. Schon bald soll sich das hingegen ändern, denn die Umfahrung wird am kommenden Samstag und Sonntag mit einem grossen Fest eingeweiht. Definitiv eröffnet wird die Strasse am 15. September.

Von den rund 6000 Besuchenden, die an der Einweihung erwartet werden, sind an diesem Dienstagmorgen aber noch keine zu sehen. Auf der Strecke von Wattwil nach Ebnat-Kappel sind lediglich einige wenige Baufahrzeuge verteilt, aus denen Bauarbeiter aussteigen und herumwuseln.

«Hier finden derzeit noch Fertigstellungsarbeiten und Vorbereitungen für das Einweihungsfest statt», sagt Projektleiter Ruedi Vögeli von der Abteilung Kunstbauten des kantonalen Tiefbauamts. Die Umfahrung beginnt auf einer Lehnenbrücke. Ursprünglich sei geplant gewesen, den Hang einzuschneiden und aufzuschütten, doch unter der Umfahrung habe es ein Moor von nationaler Bedeutung, weshalb man den Hangfuss nicht verändern durfte und auf die Lehnenbauwerke ausweichen musste.

Die Probefahrt des «Toggenburger Tagblatt» auf der neuen Umfahrung Wattwil. Video: Tobias Garcia

Einsprachen verzögerten Start der Bauphase

3,4 Kilometer, 124 Millionen Franken, vier Jahre Bauzeit – so lauten die Eckdaten des Grossprojekts. «Bezüglich Budget wird es wohl eine Punktlandung geben», sagt Vögeli während der Probefahrt. Dass es knapper als erhofft wurde, habe mit den Einschnittsicherungen zu tun, die aufwendiger ausfielen als geplant. Dabei handelt es sich um Konstrukte aus Betonriegeln und Stahlplatten, die den Hang stützen sollen.

Nebst baulicher Herausforderungen seien während der Projektierung der Umfahrung Wattwil gleich mehrere Einsprachen eingegangen, einerseits aus der Landwirtschaft, andererseits habe sich ein Anwohner beschwert. «Er sagte, er wolle diese Strasse nicht vor seiner Haustüre. Aber wir haben bei allen Einsprachen Recht bekommen», sagt Vögeli. Trotzdem hätten die Einsprachen – eine davon ging bis vors Bundesgericht – den Start der Bauphase extrem verzögert.

Ruedi Vögeli, Projektleiter. Bild: PD

Zum Vergleich: Die Umfahrung Bütschwil wurde gleichzeitig mit der Umfahrung Wattwil aufgegleist. Bei der Umfahrung Bütschwil konnte bereits 2014 mit dem Bau begonnen werden, die Eröffnung erfolgte dann im Herbst 2020. Vögeli sagt:

«Der Bau der Umfahrung Wattwil konnte hingegen erst 2018 aufgenommen werden. Durch Einsprachen vor dem Bundesgericht gehen im Schnitt jeweils vier Jahre verloren.»

Die Einfahrt der Umfahrung ab Wattwil mit den Churfirsten im Hintergrund. Bild: Tobias Garcia

Ende Juni tauchten Löcher im Deckbelag der Thurbrücke auf

Doch damit nicht genug: Auf der 365 Meter langen Thurbrücke, welche die Talsenke zwischen Scheftenau und Stegrüti überspannt, sind Ende Juni auf einmal Löcher im Deckbelag aufgetaucht. Vögeli sagt, man wisse bis heute nicht genau, wodurch die Schäden entstanden seien.

«Jedenfalls haben wir nun entdeckt, dass dieselbe Firma in Bütschwil den gleichen Fehler gemacht hat. Auch dort entstanden Löcher im Belag.»

Der Grund, weshalb das Malheur nur auf der Thurbrücke und nicht der gesamten Umfahrung passierte, ist der unterschiedliche Belag. Auf Brücken wird dichter Gussasphalt anstelle des sonst üblichen Walzasphalt-Belags verwendet, sodass das Wasser abfliessen kann und keine Korrosion oder sonstige Schäden entstehen.

«Nun haben wir vier Zentimeter des Belags abgefräst und nochmals neu eingebaut. Deshalb hat dieser Streckenabschnitt noch keine Strassenmarkierungen», sagt Vögeli. Zusätzlich müsse noch etwas Splitt von der Fahrbahn entfernt werden. Dies werde Ende August geschehen, nach der Einweihungsfeier.

Diese findet am Wochenende des 20. und 21. August auf der Umfahrung Wattwil statt. Treffpunkt für die geladenen Gäste sei der Werkhof «Flooz» des Strassenkreisinspektorats Wattwil. Danach werde gemeinsam in einem Bus die neue Strecke befahren. «Auch für etwas Action ist gesorgt», fügt Vögeli augenzwinkernd hinzu. So findet am Wochenende beispielsweise eine Strassenrettungs-Show der Feuerwehr Wattwil/Lichtensteig oder eine Oldtimer-Parade statt.

Auf der Strecke sind mehrere Einschnittsicherungen aus Betonriegeln angebracht, die den Hang stützen sollen. Die höchste Einschnittsicherung ist 16 Meter hoch. Bild: Tobias Garcia

Projektleiter wäre eigentlich bereits 2021 pensioniert worden

Mit der Beendigung der Umfahrung Wattwil neigt sich die Karriere des Projektleiters Ruedi Vögeli beim kantonalen Tiefbauamt langsam dem Ende zu. Eigentlich wäre er bereits vergangenen Sommer in den Ruhestand gegangen, doch die Beschwerde bis vors Bundesgericht zog das Umfahrungsprojekt in die Länge. Vögeli sagt schmunzelnd:

«Ich musste jetzt zwar ein wenig länger ‹chrampfe›, aber wenn ich die Strecke nun abfahre, bin ich zufrieden, wie die Umfahrung herausgekommen ist.»

Es sei sein grosses Ziel gewesen, eine Umfahrungsstrasse im Toggenburg fertigzustellen, seit er beim Tiefbauamt begonnen habe. Nach dem Einweihungsfest sei er noch in den Projekten Zubringer Güterbahnhof in St.Gallen sowie dem Areal Wilwest involviert.

Bis er Ende Juli 2023 eine neue Abzweigung wählt und dem verdienten Ruhestand entgegenfährt.

Auf der Umfahrung passiert man den rund 300 Meter langen Tunnel Lochweidli. Bild: Tobias Garcia

