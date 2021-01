St.Peterzell «Für uns war es ein sanftes Jahr»: Wie die Betreiberinnen das erste Jahr im «Haus der Stille» erlebten In eine schwierigere Zeit hätte eine Neueröffnung nicht fallen können: Ziemlich genau vor einem Jahr – mit Inkrafttreten des ersten Lockdowns – öffneten Brigitta Walpen und Theresia Weyermann die Türen des «Haus der Stille» in St.Peterzell für ihre Gäste. Urs M. Hemm 28.01.2021, 17.00 Uhr

Für Theresia Weyermann und Brigitta Walpen (rechts) ist das «Haus der Stille» eine Herzensangelegenheit. Bild: Urs M. Hemm

Die Nachricht über den Lockdown im vergangenen März habe sie nicht allzu sehr beunruhigt, erinnert sich Brigitta Walpen. «Wir haben hier im ‹Haus der Stille› ja nur vier Zimmer. Auch wenn wir während 365 Tagen immer alle Zimmer besetzt hätten, würden wir davon nicht leben können», sagt sie. Sie habe als Pensionärin ihre AHV und Theresia Weyermann arbeite als Pflegerin in einem Altersheim hier in der Region. «So haben wir beide unser gesichertes Grundgehalt.»

Die Leitung des Hauses sei ihnen aber eine Herzensangelegenheit, weshalb sie den Betrieb unter den gegebenen Umständen so gut und so ungestört wie möglich für ihre Gäste haben aufrechterhalten wollen.

Selten mehr als einen Gast

Was ihnen während des Lockdowns ein Vorteil war, ist, dass alle ihre Zimmer nur Einzelzimmer und alle mit einer eigenen Nasszelle, sprich Dusche und Toilette, ausgestattet sind. Theresia Weyermann sagt:

«Unsere ersten Gäste kannten das ‹Haus der Stille› noch von unseren Vorgängerinnen und wussten, wie es hier zu- und hergeht. Somit hatten sie keine Bedenken, sich mit dem Virus anzustecken.»

Sie hätten zwar einige Stornierungen gehabt. Handkehrum habe es aber auch Gäste gegeben, die erst durch die eingeschränkten Möglichkeiten auf das Angebot des «Haus der Stille» aufmerksam geworden seien, weil sie unbedingt raus wollten, ihnen zu Hause die Decke auf den Kopf fiel oder einfach Abwechslung in oder Erholung von ihrem Alltag gebraucht hätten.

Dennoch: Um den Weisungen bezüglich der Coronapandemie Folge zu leisten, hätten sie während des Lockdowns kaum mehr als einen Gast auf einmal beherbergt. «Dieses Vorgehen konnten wir gegenüber unseren Gästen, hinsichtlich der Vorgaben des Lockdowns und gegenüber uns selbst ohne schlechtes Gewissen verantworten», sagt Theresia Weyermann.

«Wir müssen damit umgehen»

Aufgrund des Entscheids, nur jeweils ein Zimmer zu belegen, hätten sie die geforderten Abstände im Haus ohne Probleme einhalten können. «Und sonst haben wir improvisiert», sagt Brigitta Walpen. So seien sie beispielsweise an Ostern auf die Schulhauswiese gegangen und hätten zu dritt abwechslungsweise die Passion gelesen. «Danach haben wir in unserem Meditationsraum gemeinsam per Livestream den Gottesdienst aus der Kathedrale St.Gallen verfolgt, was uns sehr viel gegeben hat», sagt Theresia Weyermann.

Das «Haus der Stille» liegt mitten in St.Peterzell und ist Teil der ehemaligen Propstei. Bild: Urs M. Hemm (Februar 2019)

«Die grössere Gemeinschaft der Kirche fehlt mir schon in dieser Zeit», räumt Theresia Weyermann ein. Das Bild des Papstes, wie er vor dem leeren Petersplatz in Rom die Ostermesse gelesen hat, gehöre diesbezüglich zu den weniger schönen, aber dennoch eindrücklichen Erinnerungen des vergangenen Jahres. Sie sagt:

«Nie im Leben habe ich mir vorstellen können, dass wir einmal in eine solche Situation geraten, aber jetzt müssen wir damit umgehen.»

Umgehen muss Theresia Weyermann auch mit der Tatsache, dass die Ausbildung zum Leiten von Exerzitien etwas länger dauern wird. Im Januar musste zum zweiten Mal eine Kurseinheit verschoben werden. Aber auch so werden jetzt schon Exerzitien angeboten.

Eine neue Aufgabe – eine neue Erfahrung

«Auch ich habe mir zum vergangenen Jahr Gedanken gemacht und bin dazu gekommen, es für mich, für uns zwei, als ‹sanftes Jahr› zu bezeichnen», sagt Brigitta Walpen. Denn, die Übernahme der Leitung dieses Hauses sei für beide eine komplett neue Aufgabe und Erfahrung gewesen. Brigitta Walpen sagt:

«Insofern war uns durch die Coronapandemie ein sanfter Einstieg in unser neues Leben und die Zeit vergönnt, uns besser kennenzulernen.»

In dieser ruhigen Startphase hätten sie sich dann auf die Tage vorbereiten können, als die Beschränkungen wieder gelockert worden seien. «Insbesondere an Auffahrt und Pfingsten waren wir sehr gut gebucht», sagt Brigitta Walpen.

In dieser Zeit hätte sie auch ihre Feldenkrais-Kurse durchführen können, jedoch nicht in ihren eigenen Räumen.

«Um den Abstand halten zu können, durften wir für die Kurse Räumlichkeiten in der Propstei nutzen.»

Diese Option wollen sie nach Möglichkeit auch für ihre gemeinsamen morgendlichen und abendlichen Meditationen wahrnehmen, falls sie mehr als zu viert wären.

Nach diesen Feiertagen sei die Belegung jedoch wieder auf ein bis zwei Personen zurückgegangen. «Weil wir aber das ‹Haus der Stille› erst im ersten Jahr betreiben, können wir nicht auf Erfahrungswerte zurückgreifen und wissen deshalb nicht, ob wir unter normalen Umständen mehr Gäste gehabt hätten», fügt Theresia Weyermann an.

Schwierig, Bekanntschaften zu pflegen

«Was wir im vergangenen Jahr jedoch sehr vermissten, war der Kontakt zur Bevölkerung und zu unseren Nachbarn», sagt Brigitta Walpen. «Ich konnte wenigstens während ein paar Wochen im Kirchenchor mitsingen, was mir einige Kontakte gebracht hat», sagt sie.

Aber diese Bekanntschaften zu pflegen, jemanden mal zu einem Kaffee einzuladen, um diese Personen näher kennenzulernen, sei leider nicht möglich gewesen. Da Theresia Weyermann tagsüber ausserhalb von St.Peterzell arbeite, sei es für sie noch schwieriger, Menschen hier im Dorf besser kennenzulernen.

«Das ist sehr schade. Denn wir wurden hier im Dorf sehr gut aufgenommen.»

Dennoch: Wenn es mit den Einschränkungen so weitergehe und die Restriktionen nicht noch verschärft würden, könnten Brigitta Walpen und Theresia Weyermann damit leben. «Wenn wir jedoch zwei Gäste anstatt nur einen Gast bei uns hätten, wäre es natürlich schön, weil sofort eine andere Energie entsteht», sagt Brigitta Walpen.

So – mit ihnen beiden wären sie dann zu viert – könnten sie alle Angebote in ihren eigenen Räumen durchführen und die Abstandsregeln dennoch einhalten. «Viel schöner wäre es natürlich, wenn wir alle bald wieder zur Normalität zurückkehren könnten.»

www.hausderstille.ch