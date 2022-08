Perseiden - die Nacht, in der Wünsche wahr werden können

Sternschnuppe Die Nacht, in der Wünsche wahr werden können: Der Perseiden-Meteorstrom erhellt diese Nacht den Himmel Im August sind häufig Sternschnuppen zu sehen. Vor allem in der Nacht vom 12. auf den 13. August lassen sich viele Sternschnuppen beobachten. Wer das möchte, setzt sich an einen ruhigen Ort und hält die Augen offen. Zita Meienhofer 11.08.2022, 18.00 Uhr

Sterne und Sternschnuppen erhellen den Nachthimmel während des jährlichen Meteorstroms der Perseiden. Bild: KEYSTONE/Gian Ehrenzeller (13. August 2015)

Jährlich, in der Nacht vom 12. auf den 13. August, sind am Himmel besonders viele Lichtlein zu sehen. Denn, von Freitag auf Samstag erhellt der Meteorstrom der Perseiden den Nachthimmel. Während dieser Zeit lohnt es sich ganz besonders, draussen zu sein und dieses Schauspiel zu beobachten. Von einem Meteorschauer, einem Sternschnuppenstrom oder von einem Schneeschauer im Sommer ist die Rede, wenn der Perseiden im August ihren Auftritt haben.

Die Perseiden Bei den Perseiden handelt es sich um einen Meteorschauer, der alljährlich im August seinen Höhepunkt erreicht. Jedes Jahr um diese Zeit taucht die Erde auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne in eine Wolke aus Trümmerteilchen ein, die der Komet «109P/Swift-Tuttle» bei seiner Reise durch den Weltraum zurücklässt. Die Staubteilchen treffen dabei mit hoher Geschwindigkeit auf die Erdatmosphäre und bringen so die Luftmoleküle zum Leuchten. «Meteor» ist der Fachausdruck für «Sternschnuppe». Nicht zu verwechseln mit «Meteorit» – das ist ein Himmelskörper, der beim Eintritt in die Erdatmosphäre nicht vollständig verglüht und deshalb auf dem Erdboden einschlägt. (Quelle: www.meteonews.ch)

Wohin sollen sich die Interessierten nun begeben, um dieses Schauspiel in seiner ganzen Pracht sehen zu können? Hanspeter Steidle von der Astronomischen Vereinigung Toggenburg (AVT) sagt:

«Den Strom der Perseiden sieht man von überall her gleich gut.»

Ideal sei die Zeit zwischen 22 Uhr bis nach Mitternacht.

Der Vollmond ist dieses Jahr ein Spielverderber

Dieses Jahr spielt der Vollmond allerdings ein bisschen den Spielverderber, weil er ebenfalls am Freitag seinen Auftritt hat. Sein helles Licht wird viele der schwächeren Leuchtspuren überstrahlen, sodass nur die helleren Sternschnuppen zu sehen sein werden. Hanspeter Steidle ist jedoch überzeugt, dass es in dieser Nacht immer noch genug zu sehen gibt.

Gemäss Steidle ist während des Jahres immer wieder einmal ein solcher Meteorstrom zu sehen. Er sagt: «Diese sind jedoch nie so intensiv wie jener der Perseiden.» Im Normalfall seien in der Stunde etwa 20 bis 30 Sternschnuppen zu sehen, so Steidle. In der Nacht von Freitag auf Samstag werden es rund 100 in einer Stunde sein.

Wenn ein Stern vom Himmel fällt, sollen Wünsche wahr werden

Er rät allen Himmelsguckenden, sich an einen schönen Ort zu setzen und den Himmel mit den eigenen Augen zu betrachten. Ein Hilfsmittel wie ein Feldstecher sei überhaupt nicht nötig. Er sagt:

«Es muss der ganze Himmel betrachtet werden können und das ist nur mit blossem Auge möglich.»

Und, wer weiss, vielleicht ergeht es der Betrachterin oder dem Betrachter in dieser Nacht wie in Udo Jürgens Lied, in dem es heisst: «Wenn ein Stern vom Himmel fällt, werden Wünsche wahr, grosse, kleine – ungeahnt und ungezählt...»