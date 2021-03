Sternenhimmel Von Jagdhunden und Whirlpool-Galaxien Mit der Sommerzeit, die in der Nacht vom 27. auf den 28. März mit dem Vorstellen der Uhren um eine Stunde beginnt, werden die Tage länger und die Nächte kürzer. Hanspeter Steidle Aktualisiert 29.03.2021, 05.00 Uhr

Sonnenaufgang (Sommerzeit): 1. April: 07.07 Uhr

30. April, 06.14 Uhr

Sonnenuntergang: 1. April: 19.47 Uhr

30. April: 20.26 Uhr

Neumond: Montag, 12. April, im Sternbild Fische.

Vollmond: Dienstag, 27. April, im Sternbild Jungfrau.

Merkur: Er kann gegen Ende des Monats knapp über dem Westhorizont gesichtet werden.

Venus: Sie zieht am 26. April am Merkur vorbei und kann bei klarer Sicht zusammen mit dem Merkur im Westen kurz nach Sonnenuntergang gesehen werden.

Mars: Er erscheint in der ersten Nachthälfte und geht kurz nach Mitternacht unter. Er wandert im Laufe des Monats vom Sternbild Stier in das Sternbild Zwillinge.

Jupiter: Er ist am frühen Morgen zu sehen, kurz vor 6 Uhr erscheint er im Osten.

Saturn: Er befindet sich nahe bei Jupiter und ist am Morgen kurz zu sehen, bevor die Sonne aufgeht.

Senkrecht über uns erkennen wir den Grossen Bär. Ein Teil von ihm ist der Grosse Wagen, den man leicht erkennt. Um den Grossen Bären mit Kopf und Beinen zu sehen, bedarf es eines klaren Himmels. Unter der Deichsel des Grossen Wagens befindet sich ein kleines Sternbild, die Jagdhunde, das erst 1687 vom Astronomen Johannes Hevelius eingeführt worden ist.

In den Jagdhunden befindet sich die berühmte Whirlpool-Galaxie. Es sind zwei Galaxien, die über einen Arm verbunden sind (für Beobachter mit grösseren Teleskopen ein Prachtsobjekt). Südlich des Grossen Wagens sehen wir das Sternbild Löwe. Es besteht aus hellen Sternen und ist leicht zu erkennen. Der helle Stern Regulus (siehe Sternkarte) liegt fast genau auf der Ekliptik, der Sonnenbahn.

Wenn man den Bogen der Wagendeichsel fortsetzt, gelangt man auf zwei helle Sterne: im Sternbild Bootes auf den leicht rötlichen Stern Arktur und horizontnah auf den Stern Spica im Sternbild Jungfrau. Der Name Spica (=Ähre) ist ein Fruchtbarkeitssymbol. Über dem Sternbild Jungfrau ist ein grosser Haufen von Galaxien. Es ist der sogenannte Virgo-Haufen, zu dem auch unsere Milchstrassen-Galaxie und die Andromeda-Galaxie gehören.

In diesem Haufen befinden sich bis zu 2000 Galaxien. Er ist etwa 54 Millionen Lichtjahre von der Sonne entfernt. Der noch grössere Galaxienhaufen mit etwa 7000 Galaxien ist im kleinen Sternbild Haar der Berenike zu sehen, der östlich des Virgo-Haufens liegt, aber in einer viel grösseren Entfernung, in 300 bis 400 Millionen Lichtjahren. Galaxien sind fast immer in Haufen zu finden.

Wenn man an einem klaren Abend mit einem Fernrohr in die Richtung der Sternbilder Haar der Berenike und Jungfrau schaut, wird man einige Galaxien sehen, aber nicht sehr viele. Die Galaxien sind von uns aus gesehen nur sehr lichtschwach und deshalb nur mit grössten Teleskopen erkennbar. Unterhalb des Sternbildes Löwe sind gleich drei Sternbilder zu sehen: Becher, Rabe und die Wasserschlange.

Wenn klare Nächte bevorstehen, lohnt es sich, nach diesen Sternbildern Ausschau zu halten. Den Raben erkennt man leichter als den Becher, weil er etwas hellere Sterne hat als der Becher. Im Osten erscheinen die Sternbilder Nördliche Krone und Herkules.

Die Sternbilder Krebs und nördlich von ihm der Luchs enthalten nur lichtschwache Sterne. Zwischen der gut sichtbaren Cassiopeia und dem Polarstern ist auch das Sternbild Giraffe auszumachen. Es erstaunt immer wieder, wie unsere Vorfahren in vielen Sternansammlungen Tiere sahen.

Im April erscheinen nicht sehr viele Sternschnuppen. Es sind vor allem die Lyriden, das sind Sternschnuppen, die aus dem Sternbild Leier zu fliegen scheinen. Es sind schnell fliegende Objekte, die hauptsächlich von einem erloschenen Kometen stammen. Am 22. April ist das Maximum zu erwarten. Es sind dann aber nur etwa 10–20 Sternschnuppen pro Stunde. Am besten sind sie von 22 Uhr bis morgens 4 Uhr zu beobachten.

Hoch im Osten schlängelt sich am Abendhimmel ein Sternbild zwischen dem Grossen Wagen (oder Grossen Bär) und dem Kleinen Bär ostwärts hindurch und endet vor dem Sternbild Herkules. Man kann die Schlangenlinie des Sternbildes gut verfolgen, weil es relativ helle Sterne sind, die diesem Sternbild zugeordnet wurden. Die Schöpfer dieses Sternbildes sind bei den Babyloniern und den Chinesen zu suchen. Es ist das Sternbild Drache, ein Fabelwesen.

Etwas später übernahmen auch die Griechen dieses Sternbild und verknüpften es mit den Heldentaten des Herkules, der den Drachen überwinden musste. Die Chinesen glaubten früher, dass bei einer Sonnenfinsternis ein Himmelsdrache die Sonne fressen wolle. Nur das laute Trommeln der Leibwächter der Kaiser verhinderte jeweils ein Verschwinden der Sonne im Rachen des Drachen. Zwei Astronomen/Astrologen am Hof eines chinesischen Kaisers sollen damals eine Sonnenfinsternis nicht rechtzeitig vorausgesagt haben. Sie wurden deshalb geköpft.

Astronomen im 20. Jahrhundert benannten zu Ehren dieser beiden Astronomen zwei nahe beieinander liegende Sternhaufen zwischen Perseus und Cassiopeia nach ihren Namen: Xi und Chen. Die Korona, welche man bei einer totalen Sonnenfinsternis sieht, war für die Chinesen damals das feurige Maul des Drachen, welcher die Sonne verschlingen wollte.

In Südamerika fürchteten sich die Inkas und die Mayas sehr vor Sonnenfinsternissen. Bei diesen Völkern war es ein Ungeheuer der finsteren Mächte, welches die Sonne fressen wollte. Nur Menschenopfer konnten bei den Inkas und Mayas helfen, dass die Sonne weiter existieren konnte. Wenn diese Völker damals gewusst hätten, was wir heute wissen, dann wären solche grausamen Menschenopfer bei Sonnenfinsternissen ausgeblieben.

Der Ursprung des Himmelsdrachen als Fabelwesen liegt in einer Schlange. Sie bekam dann noch Flügel und ein feuerspeiendes Maul. Am Himmel stösst Herkules sein Schwert direkt ins Maul des Drachen. Ein grosser Teil der Sternbilder am Nordhimmel ist auf Mythen und Sagen zurückzuführen.