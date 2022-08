STERNENHIMMEL Im September ist die Teilung der Milchstrasse klar zu sehen Die Milchstrasse teilt in diesem Monat Ost- und Westhimmel in fast gleich grosse Regionen. Zugleich sieht man die Sternschnuppen besser als im August – obwohl es insgesamt weniger sind.

Sonne

Sonnenaufgang

1. September: 06.48 Uhr

22. September: 07.15 Uhr

30. September: 07.25 Uhr

Sonnenuntergang

1. September: 19.57 Uhr

22. September: 19.14 Uhr

30. September: 18.59 Uhr

Am 23. September passiert die Sonne den Herbstpunkt: Tag und Nacht sind gleich lang.

Mond

Vollmond: Samstag, 10. September

Neumond: Sonntag, 25. September

Planeten

Merkur: Er kann nicht beobachtet werden.

Venus: Sie ist immer noch Abendstern, geht aber um circa 21 Uhr unter, Ende Monat um circa 20 Uhr.

Mars: Er hält sich am Taghimmel auf und kann nicht beobachtet werden.

Jupiter: Er ist am frühen Abend das auffälligste Gestirn und kann während der ganzen Nacht beobachtet werden.

Saturn: Er befindet sich im Sternbild Steinbock und kann bis nach Mitternacht beobachtet werden.

Sterne und Milchstrasse

Die Milchstrasse zieht sich über den Meridian und teilt den Ost- und Westhimmel in fast gleich grosse Regionen. Die grossen beiden Sternbilder Schwan und Adler ganz in der Nähe der Nord-/Südachse der Erde sind besonders gut zu sehen. In klaren Nächten ist die Teilung der Milchstrasse klar zu sehen. Sie beginnt im Sternbild Schwan.

Das rot eingezeichnete Dreieck auf der Sternkarte mit den Ecksternen Deneb, Atair und Wega bildet das Sommer-Dreieck. Die drei Sterne sind die hellsten am September-Himmel. Südwestlich befindet sich in Horizontnähe das Sternbild Schütze mit vielen schönen Himmelsobjekten und vor allem auch mit der Sterndichte von hellen Sternen.

In der Sternkarte ist der Kugelsternhaufen M22 eingezeichnet. Er ist der hellste Kugelsternhaufen am Nordhimmel und kann bereits von Auge gesehen werden. Im Fernrohr entpuppt sich der 9700 Lichtjahre entfernte Haufen als prächtiges Beobachtungsobjekt. In seiner Nähe befinden sich noch etliche Sternhaufen und Galaxien.

Westlich des Schützen sind noch eine ganze Reihe von Sternen zu sehen, die zum Sternbild Schlangenträger gehören. Der schönste Kugelsternhaufen steht im Sternbild Herkules. Auf der Sternkarte ist er mit M13 bezeichnet. Im Feldstecher ist er als kleines, rundes Fleckchen zu erkennen. Im Teleskop sind bereits Randsterne des Kugelsternhaufens zu sehen.

Auch der Sternhaufen M15 soll noch erwähnt werden, der sich im Sternbild Pegasus befindet. Charles Messier war Astronom im 18. Jahrhundert und spezialisierte seine Beobachtungen auf Kometen. Damals konnten weder Galaxien noch Sternhaufen oder Kugelsternhaufen richtig identifiziert werden. Messier notierte seine Entdeckungen genau. Dass alle mit M (Messier) bezeichneten «nebelartigen» Gebilde keine Kometen waren, wurde auch Charles Messier bald nach der Entdeckungen bekannt, denn sie zogen nicht wie Kometen über den Himmel.

Auf der Sternkarte sind die beiden Sterne Alcor und Mizar erwähnt. Es sind die beiden mittleren «Deichsel»-Sterne im Sternbild Grosser Wagen beziehungsweise Grosser Bär. In klaren Nächten kann man die beiden Sterne von Auge ausmachen. Im Osten der Milchstrasse erscheinen die Herbststernbilder Steinbock, Wassermann, Pegasus und Fische. Im Steinbock leuchtet der Saturn und in den Fischen der Jupiter.

Sternschnuppen

Es huschen Sternschnuppen aus verschiedenen Regionen über den Himmel, solche, welche sehr schnell erscheinen und wieder verschwinden. Man sieht auch gut jene, welche weniger schnell über den Himmel fliegen. Sternschnuppen aus dem Sternbild Fuhrmann sind manchmal zahlreicher, oft weniger häufig. Leider liess der Vollmond im sternschnuppenreichsten Monat August sehr viele Sternschnuppen nicht mehr sehen. Im September wird der Vollmond weniger stören, wenn Sie Sternschnuppen sehen wollen.

Diamanten auf Uranus und Neptun

Uranus und Neptun sind die äussersten Planeten unseres Sonnensystems. Wenn man sie mit dem Fernrohr beobachtet, erscheinen sie bläulich. Sonden, die an ihnen vorbeigeflogen sind, konnten viele Details fotografieren. So zum Beispiel, dass beide Planeten auch Ringe haben wie der Saturn, nur viel schmalere und kleinere.

Astronomen konnten auch die Zusammensetzung der beiden Gasriesen analysieren. Die Kerne der beiden Planeten werden von Hüllen umschlossen, die fast ausschliesslich aus Kohlenwasserstoffen, Ammoniak und Wasser bestehen. Nun herrschen in der Kernzone aufgrund der Grösse der Gasplaneten riesige Drucke und hohe Temperaturen. Da vermuteten Astrophysiker schon vor Jahren, dass beim Vorhandensein von Kohlenwasserstoffen unter grossem Druck auch Diamanten gebildet werden könnten.

Kürzlich wurde ich von einer Schülerin gefragt, ob es auf dem Neptun Diamanten regne. Diese Frage konnte vor nicht allzu langer Zeit wissenschaftlich bestätigt werden. In einem Labor wurde ein Kunststoffmaterial verwendet, das ausschliesslich aus Kohlenwasserstoffen bestand, ähnlich wie in den Hüllen um die Kerne der beiden Gasplaneten.

Um dieses Material ähnlich hohem Druck auszusetzen, wie sie auf Neptun und Uranus im Innern herrschen, wurde das Material mit zwei Schockwellen versetzt, die von einer starken Röntgenlaserquelle und von einem starken Laser ausgingen. Dort, wo sich die beiden Schockwellen trafen, wurden ein Druck von 1,5 Millionen Bar und eine Temperatur von 5000 Grad Celsius erzeugt. Das Ergebnis: Hier bildeten sich aus dem Kunststoffmaterial kleine Diamantkristalle.

Genau unter diesen Bedingungen bilden sich im Uranus und Neptun in den Hüllen um die Kerne Diamantkristalle, die langsam in den Kern hinein regnen. Die Diamanten, die an verschiedenen Orten der Erde bis heute gefunden wurden, sind im Verhältnis zu den Diamanten auf Uranus und Neptun sehr klein. Für Astronomen ist der Fund von Diamanten auf den beiden Gasplaneten aufgrund physikalischer Experimente auf der Erde ein weiterer Meilenstein bei der Erforschung der Planeten im Sonnensystem.