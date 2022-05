Der Sternenhimmel im Juni

Sternenhimmel Im Juni lässt sich der Kugelsternenhaufen M13 beobachten, zu dem eine Radiobotschaft unterwegs ist Am 21. Juni überquert die Sonne den Himmelsäquator und erreicht den höchsten Punkt am Taghimmel. Hanspeter Steidle 30.05.2022, 05.00 Uhr

Sonne

Sonnenaufgang 1. Juni: 5.38 Uhr

21. Juni: 5.34 Uhr

30. Juni: 5.38 Uhr

Sonnenuntergang 1. Juni: 21.04 Uhr

21. Juni: 21.17 Uhr

30. Juni: 21.18 Uhr

Die Sonne überquert den Himmelsäquator am 21. Juni im Sternbild Zwillinge und erreicht den höchsten Punkt am Taghimmel. Der astronomische Sommer auf der Nordhalbkugel beginnt.

Mond

Vollmond: Dienstag, 14. Juni, im Sternbild Skorpion.

Neumond: Mittwoch, 29. Juni, im Sternbild Zwillinge.

Planeten

Merkur: Er kann nicht beobachtet werden.

Venus: Sie scheint am Morgen vor Sonnenaufgang.

Mars: Er geht erst nach Mitternacht auf und kann in der zweiten Nachthälfte beobachtet werden.

Jupiter: Er ist der Planet der zweiten Nachthälfte. Auch er geht, wie der Mars, erst nach Mitternacht auf.

Saturn: Kurz vor Mitternacht geht der Ringplanet auf. Er kann in der zweiten Nachthälfte beobachtet werden.

Sterne und Milchstrasse

Ein Stern fällt in der Meridianregion besonders auf: Arktur im Sternbild Bootes. Dieser Stern ist etwa 25-mal grösser als die Sonne, hat aber nur eine knapp eineinhalb mal grössere Masse. Das bedeutet, dass Arktur aufgebläht sein muss. Tatsächlich ist er in das Stern-Stadium gekommen, in das unsere Sonne in circa fünf Milliarden Jahren gelangen wird. Alle Sterne werden sich am Ende ihres Sternenlebens aufblähen und letztlich explodieren. Man erkennt dieses Stadium auch an der rötlichen Farbe des Sterns.

Vom Arktur aus lässt sich eine Papierdrachen-ähnliche Figur erkennen. Das ist das Sternbild Bootes. Nordwestlich davon ist der Grosse Bär, auch Grosser Wagen genannt, zu sehen. Ein kleines Sternbild ist die Nördliche Krone, die ganz nahe östlich an Bootes angrenzt.

Wenn wir von der Nördlichen Krone auf gleicher Höhe östlich weiterfahren, kommen wir zum Sternbild Herkules. Wie fast alle Sternbilder am Nordhimmel, so ist auch Herkules eine Person aus der griechischen Sagenwelt. Auf der Sternkarte ist im Sternbild Herkules «M13» angegeben. Im Feldstecher sieht man dort nur einen kleinen Fleck, im Fernrohr zeigt sich, dass sich der Fleck in einen prächtigen Kugelsternhaufen auflöst und einzelne Sterne des Haufens sichtbar werden lässt.

Kugelsternhaufen, die wir von der Erde aus beobachten können, liegen alle in unserer Milchstrassen-Galaxie. M13 ist einer der schönsten. Er befindet sich in einer Entfernung von circa 25'000 Lichtjahren und enthält mehr als 500'000 Sterne.

In den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts wurde eine Botschaft in Richtung des Kugelsternhaufens verschickt, vom damals noch intakten Arecibo-Radioteleskops in Puerto Rico. In der Botschaft wurde das damalige Wissen der Menschheit, der Erde und der Natur verewigt. Sollten in der Nähe dieses Sternhaufens intelligente Lebewesen in der Lage sein, die Radiobotschaft zu empfangen und zu entziffern, dann müssten die Erdbewohner circa 50'000 Jahre auf eine Antwort warten.

Im Süden, horizontnah, sehen wir ein markantes Sternbild, den Skorpion. Der rötliche Stern Antares mit seinem 700-fachen Sonnendurchmesser ist aufgebläht und wird irgendwann in ferner Zukunft als Supernova explodieren. Weil der Stern fast die gleiche rote Farbe aufweist wie der Mars, wird er Gegenmars (Antares) genannt.

Das Sternbild Waage westlich des Skorpions ist wegen der schwach leuchtenden Sterne nicht leicht zu erkennen. Man kann am Junihimmel gleich vier Sternbilder des Tierkreises sehen: im Südosten den Skorpion, westlich die Waage, dann die Jungfrau und den Löwen.

Sternschnuppen

Sie sind im Juni nicht häufig. Aus verschiedenen Regionen fliegen sie über den Himmel. Eine gute Beobachtungszeit ist um Mitternacht bis circa 2 Uhr. Die Erde zieht ab Mitte Juni für einige Tage durch eine Bahn eines erloschenen Kometen. In dieser Zeit sind oft mehrere Sternschnuppen pro Stunde zu sehen.

Ein Helikopter auf dem Mars

Seit einem Jahr fliegt ein Mini-Helikopter von 1,8 Kilogramm Gewicht und mit einer Rotorspannweite von 1,2 Meter auf dem Mars herum. Als der Mars-Rover Perseverance vor zwei Jahren mit dem kleinen Ingenuity-Helikopter an Board startete, wussten die Ingenieure nicht sicher, ob der Heli in der dünnen Atmosphäre abheben wird. Die Luft auf dem Mars ist so dünn wie auf der Erde in einer Höhe von 30 Kilometern. In dieser Höhe ist kaum mehr Luft vorhanden.

Der kleine Helikopter auf dem Mars. Bild: Keystone

Nach der gelungenen Landung des Mars-Rovers hob der kleine Helikopter tatsächlich ab. Ganze 39,1 Sekunden lang schwebte er auf seinem ersten Flug wenige Meter über der Mars-Oberfläche. Er wurde nach diesem Erfolg für weitere Flüge programmiert. Bis heute verbrachte er insgesamt 30 Minuten in der Luft und flog 5,8 Kilometer weit. Im April 2022 fand der 25. Flug statt.

Weil die Luft im Marssommer noch dünner ist, wurde die Drehzahl der doppelten, gegenläufigen Rotorblätter von 2400 Umdrehungen pro Minute auf 2700 Umdrehungen erhöht. Der Heli wird dem Rover einen möglichst fahrbaren Weg zum Jezero-Krater weisen, weil dort Flussläufe entdeckt worden waren.

Weil ein GPS auf dem Mars nicht existiert, wurde der Helikopter mit einer Kamera ausgerüstet, welche die Oberfläche des Mars dreissigmal pro Sekunde fotografiert und dem Rover aus der Luft den besten Fahrweg zeigen kann. Zudem wird der Rover Gesteinsproben sammeln, die später von einer weiteren Sonde zur Erde zurückgebracht werden sollen.

Einige hundert Kilometer vom Perseverance-Rover entfernt ist auch ein chinesischer Rover auf Erkundungsfahrt. Wissenschafter aus vielen Ländern wollen den Mars genauer erforschen. Man will unbedingt in Zukunft mit Menschen an Bord auf den Mars. In den folgenden Jahren werden es aber weitere Sonden mit Robotern sein. Es ist durchaus denkbar, dass der Mars lange vor der Erde Leben beherbergte, vielleicht auch nur einzelliges Leben. Aber das will man nun genauer erfahren.