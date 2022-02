Sternenhimmel: Im März verschwinden Wintersternbilder im Westen

STERNENHIMMEL Die Wintersternbilder verschwinden allmählich im Westen Am 20. März ist der astronomische Frühlingsbeginn. Dank des James-Webb-Teleskops konnten zwei Trojaner entdeckt werden, die der Erde an Lagrange-Punkten folgen. Auch andere Planeten haben Trojaner. Hanspeter Steidle 28.02.2022, 15.00 Uhr

Sonne

Sonnenaufgang 1. März 07.09 Uhr

20. März 06.30 Uhr

31. März 07.09 Uhr

Sonnenuntergang 1. März 18.03 Uhr

20. März 18.29 Uhr

31. März 19.46 Uhr

Mond

Neumond: Mittwoch, 2. März, im Sternbild Wassermann

Vollmond: Freitag, 18. März, im Sternbild Jungfrau

Planeten:

Merkur: Er befindet sich vor der Sonne und kann nicht beobachtet werden.

Venus: Sie leuchtet am Morgenhimmel.

Mars: Er befindet sich im Sternbild Wassermann und kann nicht beobachtet werden.

Jupiter: Der Riesenplanet hält sich am Taghimmel auf.

Saturn: Der Ringplanet hält sich am Taghimmel auf.

Sterne und Milchstrasse

Im Westen verschwinden allmählich die Wintersternbilder Grosser Hund, Kleiner Hund, Orion und höher am Himmel die Zwillinge und Fuhrmann. Auch die Milchstrasse lässt sich nicht mehr gut erkennen, weil die Atmosphäre im Westen stets diesiger ist als am Osthimmel.

Ein markantes Sternbild rückt vom Osten her immer mehr in den Meridian: der Löwe. Wenn der Löwe im Meridian erscheint, ist der Frühling nicht mehr weit.

Der Krebs folgt dem Löwen

Westlich des Löwenkopfes scheint es nicht mehr viele Sterne zu geben, auch unterhalb nicht. Trotzdem folgt dem Löwen noch der Krebs, der nur aus lichtschwachen Sternen besteht. In klaren Nächten kann man ihn sehen. Die Sternkarte zeigt den Krebs.

Wenn man vom Sternbild Löwe östlich in Horizontnähe schaut, sieht man einige hellere Sterne, und ein Stern fällt knapp über dem Horizont auf. Wir befinden uns im Sternbild Jungfrau.

Was Demeter mit dem Sternbild Jungfrau zu tun hat

Der helle Stern trägt den Namen Spika, was Kornähre heisst. Weshalb? Das Sternbild Jungfrau wurde in griechischen Zeiten verschiedenen Gottheiten zugeordnet, welche Gerechtigkeit in die Welt bringen sollten. Da wurde Demeter ins Spiel gebracht, die Göttin des Getreides. Nun versteht man auch, dass der hellste Stern Kornähre genannt wird.

Der Stern ist mehr als 20’000 Mal so hell wie die Sonne und hat eine Oberflächentemperatur von 25’000 Grad, er ist demnach fast fünfmal heisser als die Oberfläche der Sonne. Zudem ist Spica ein spektroskopischer Doppelstern.

Ein für Beobachter mit Fernrohr interessanter Galaxien-Haufen

Hinter dem Sternbild Löwe befindet sich das Sternbild «Haar der Berenice». Es ist das einzige Sternbild, das einer Person gewidmet ist. Es ist ein Galaxienhaufen von über 1000 Galaxien, die in dieser Region identifiziert worden sind.

Sie befinden sich über 300 Millionen Lichtjahre entfernt. Sie sind für Beobachter mit Fernrohr ein interessantes Objekt. Unsere Milchstrassen-Galaxie gehört zum lokalen Coma-Haufen, der sich auch in dieser Himmelsregion befindet.

Die Sternkarte zeigt, dass über dem Sternbild Löwe der Grosse Bär ist, und von diesem Sternbild aus erkennt man den Kleinen Bär mit dem Polarstern gut. Im März befinden sich alle von blossem Auge sichtbaren Planeten im Sternbild Wassermann, und deshalb sind einige Planeten wie die Venus und Jupiter erst am frühen Morgenhimmel zu sehen.

Sternschnuppen

Nur wenige Sternschnuppen huschen im März über den Himmel. Sie kommen meistens aus der Region des Sternbildes Löwe.

Erdtrojaner sind Begleiter der Erde

Wenn Astronomen von Trojanern sprechen, dann sind nicht Computerviren gemeint, welche in Computerprogramme eingeschleust werden. Die Bezeichnung stammt aus der griechischen Mythologie.

Trojaner in der Astronomie sind Felsbrocken oder Asteroiden, welche auf Planetenbahnen hinter den Planeten folgen oder vor ihnen herziehen. Sie halten sich auf den sogenannten Lagrange-Punkten 4 und 5 auf, welche 60 Grad vor- und 60 Grad hinter dem Planeten auf ihren Bahnen liegen. Das sind die Orte, an denen sich die Schwerkraft der Sonne und die Schwerkraft des Planeten die Waage halten.

Mit Hilfe des James-Webb-Teleskops entdeckt

Kleinere Objekte können sich deshalb schwerefrei an solchen Orten aufhalten. Das neue James-Webb-Teleskop wurde am schwerpunktfreien Lagrangepunkt 2 hinter der Erde platziert. Der erste Trojaner der Erde wurde 2011 entdeckt. Er trägt die Bezeichnung 2010 TK7.

Nun wurde kürzlich ein zweiter Erdtrojaner entdeckt, der der Erde auf ihrer Umlaufbahn vorauseilt. Er trägt den Namen 2020 XL5. Wenn solche Himmelsobjekte in den Bereich der Lagrangepunkte auf Planetenbahnen gelangen, werden sie dort für längere Zeit bleiben und mit den Planeten die Sonne umkreisen.

Wie entdeckt man solche Himmelskörper, und dazu noch auf Planetenbahnen? Auf Hawaii befinden sich auf erloschenen Vulkanen Teleskope. Zwei Teleskope wurden zusammengeschaltet und zur Erforschung von Himmelsregionen eingerichtet. Hier wurden auch Trojaner entdeckt.

Der Merkur hat keine Trojaner

Die Astronomen entdeckten bei allen Planeten Trojaner mit einer Ausnahme. Auf der Merkurbahn wurden bis heute keine Trojaner gefunden.

Die Durchmusterung des Himmels mit den beiden Teleskopen auf Hawaii führte im Dezember 2020 zur Entdeckung eines zweiten Erdtrojaners. Der Trojaner konnte nur kurz vor den Dämmerungszeiten lokalisiert werden. Er ist ein rund ein Kilometer grosses Objekt mit einem hohen Kohlenstoffanteil, denn er ist sehr dunkel.

Über 10'000 Trojaner folgen dem Jupiter

Vermutlich gibt es noch mehr Erdtrojaner. Auf der Jupiterbahn sind mehr als 10’000 Trojaner gefunden worden. Die meisten Objekte, die der Erde auf ihrer Bahn folgen, sind keine Trojaner.

Sie bewegen sich auf Hufeisenbahnen. Auf diesen gelangen sie bis auf wenige Millionen Kilometer in die Nähe der Erde. Zu einer Kollision mit solchen Objekten auf der Erdbahn wird es deshalb nicht kommen.