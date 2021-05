Sternenhimmel Die Sonne wird sich am 10. Juni zum Teil verfinstern Der Juni 2021 bietet uns nicht nur den längsten Tag im Jahr, sondern auch eine partielle Sonnenfinsternis. Der Mond schiebt sich in der Neumondphase zwischen Erde und Sonne. Somit verdunkelt sich die Sonne. Dieses Schauspiel ist – gutes Wetter vorausgesetzt – auch bei uns zu sehen. Hanspeter Steidle 26.05.2021, 17.00 Uhr

Sonnenaufgang 1. Juni: 05.38 Uhr

21. Juni: 05.34 Uhr

30. Juni: 05.38 Uhr

Sonnenuntergang 1. Juni: 21.04 Uhr

21. Juni: 21.17 Uhr

30. Juni: 21.18 Uhr

Die Sonne überquert den Himmelsäquator am 21. Juni im Sternbild Zwillinge und erreicht den höchsten Punkt am Taghimmel. Der astronomische Sommer auf der Nordhalbkugel beginnt.

Am 10. Juni findet eine ringförmige Sonnenfinsternis statt, die in der Schweiz als partielle Finsternis zu sehen ist.

Neumond: Donnerstag, 10. Juni, im Sternbild Stier

Vollmond: Donnerstag, 24. Juni, im Sternbild Schlangenträger

Merkur: Er kann nicht beobachtet werden.

Venus: Sie erscheint nur kurz am Abendhimmel und geht unter, wenn es dunkel wird.

Mars: Er ist nur kurz am Abendhimmel zu sehen, weil er vor Mitternacht untergeht.

Jupiter: Er ist der Planet der zweiten Nachthälfte.

Saturn: Der Ringplanet hält sich in der Nähe des Jupiters auf und kann nur in der zweiten Nachthälfte beobachtet werden.

Im Mai war die Milchstrasse nicht mehr zu sehen. Im Juni erscheint sie wieder am Osthimmel. Mit ihr sind auch die Sternbilder Adler, Leier, Schwan und Cepheus zu sehen. In diesen Sternbildern fallen vor allem drei helle Sterne auf: Es sind dies Atair im Adler, Wega in der Leier und Deneb im Schwan. Der Schwan fliegt in Richtung Horizont. Der Deneb bildet den Schwanz des Schwans. Ebenso ist der helle Stern Atair Schwanzstern des Adlers.

Das Sternbild stammt aus der griechischen Mythologie. Wenn Zeus seine Blitze auf die Erde schleuderte, musste sie der Adler wieder holen und zu Zeus zurückbringen. Diese drei hellen Sterne bilden das Sommerdreieck. Solche Verbindungen helfen bei der Orientierung am Himmel.

Der Stern Wega ist der hellste Stern am Nordhimmel. Er ist wesentlich grösser als die Sonne, jedoch viel jünger: nur knapp 400 Millionen Jahre. Die Sonne ist mit ihren ca. 4,5 Milliarden Jahren schon etwas älter. Die Wega gehört zu den nächsten Sternen im Umfeld der Sonne. Im Meridian fällt ein weiterer, heller Stern auf: Es ist Arktur im Sternbild Bootes. Er ist 200x heller als die Sonne. Auch er gehört ins nähere Umfeld der Sonne.

An klaren Abenden können wir uns den horizontnahen Sternen widmen: Der Skorpion ist ein auffallendes Sternbild, weil es aus mehrheitlich hellen Sternen besteht. Der rötliche Stern im Skorpion heisst Antares. Er wird auch als «Antimars» bezeichnet, weil er fast gleich aussieht wie der Mars, im Gegensatz zum Mars aber ein Stern ist. Westlich anschliessend folgt die Waage. Dann folgen die Jungfrau und, wieder höher am Himmel, der Löwe.

Durch diese vier Sternbilder zieht die Sonne von September bis Dezember. Sie liegen auf der Ekliptik, auf der Bahn der Sonne. In der mittleren Himmelsregion befinden sich der Schlangenträger, Herkules, Nördliche Krone und Bootes. Schliesslich gelangen wir noch zum Wagen bzw. Grossen Bären und ganz im Norden, zum Polarstern.

Im Juni ist die Sternschnuppenhäufigkeit unterschiedlich. Die Erde zieht im Lauf des Monats durch zwei Bahnen erloschener Kometen, und die Staubgürtel auf den Bahnen sind manchmal dicht, manchmal fast leer. Aus verschiedenen Himmelsrichtungen folgen Sternschnuppen, und entsprechend wurden sie nach den Sternbildern benannt, aus denen sie zu kommen scheinen. Insgesamt sind es nur wenige Sternschnuppen pro Stunde. Am besten ist die Beobachtungszeit um Mitternacht herum.

Sonnenfinsternisse sind immer etwas Besonderes. Sie waren für viele Völker beängstigend. Was nur lässt die Sonne plötzlich schwarz werden? Bei den Chinesen war es ein Himmelsdrache, der die Sonne verschlingen wollte, dies aber zum Glück nie schaffte.

Der Mond in Neumondphase schiebt sich bei Sonnenfinsternissen zwischen Erde und Sonne. Eigentlich müsste es bei jedem Neumond eine Sonnenfinsternis, partiell, ringförmig oder total geben. Nun ist die Mondbahn ca. 5° zur Erdbahn geneigt, und es gibt deshalb nur zwei Punkte, an denen der Neumond genau zwischen Erde und Sonne vorbeizieht und dann zur Sonnenfinsternis führt.

Diese Punkte werden Drachenpunkte genannt. Auf astronomischen Uhren ist stets ein Drachenzeiger angebracht, der solche Finsternisse anzeigt. Die Bezeichnung Drachenpunkte geht auf die chinesische Interpretation zurück, weil ein Himmelsdrache die Sonne verschlingen möchte. Zum Glück gelang es ihm nie.

Am 10. Juni wird die Sonne nicht total verfinstert. Sie wird ringförmig sein, weil das Mondscheibchen etwa zwei Bogenminuten kleiner ist als das Sonnenscheibchen. Der Mond befindet sich auf seiner elliptischen Bahn in 404'000 km von der Erde entfernt. Im Durchschnitt beträgt die Distanz nur 385'000 km. Deshalb kann er die Sonne nicht ganz bedecken. In Grönland wird der Sonnenring ein schönes Schauspiel sein.

Bei uns wird der Mond die Sonne nur um etwa 7% abdecken. Die Sonne hat dann nur eine kleine Delle. Wer diese Delle um die Mittagszeit beobachten will, sofern es das Wetter gut meint, braucht zwingend eine spezielle Schutzbrille. Das Sonnenlicht zerstört den Sehpurpur für immer, wenn man direkt in die Sonne schaut.

Schon Galileo Galilei musste diese Erfahrung machen, als er Sonnenflecken ohne Schutz beobachtete. Ein Jahr vor seinem Tod erblindete er deswegen. Sonnenfinsternisse ereignen sich periodisch. Es ist die sogenannte Saros-Periode von 18 Jahren und 11 Tagen. Schon die Astronomen im alten Babylon erkannten den Saroszyklus vor fast 3000 Jahren.