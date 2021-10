Der Sternenhimmel im November

Sternenhimmel Der Novemberhimmel fordert klare Abende und von Sternguckern einen scharfen Blick Wir sitzen zwar mittendrin, doch haben viele Menschen die Milchstrasse noch nie gesehen. Im November zieht sie sich von Nordosten über den Zenit bis in den Nordwesten hin. Kühle Temperaturen hin oder her lohnt es sich jetzt, in einen Liegestuhl zu liegen und die Galaxis mit einem Feldstecher zu beobachten. Hanspeter Steidle 28.10.2021, 10.40 Uhr

Sonnenaufgang 1. November: 07.07 Uhr MOZ

30. November: 07.46 Uhr MOZ

Sonnenuntergang 1. November: 17.10 Uhr MOZ

30. November: 16.39 Uhr MOZ

Neumond Donnerstag, 4. November, im Sternbild Jungfrau

Vollmond Freitag, 19. November, im Sternbild Widder

Merkur: Vom 1. bis 7. November kann er am frühen Morgen bei klaren Sichtbedingungen im Osten beobachtet werden.

Venus: Sie ist nur kurz in der Abenddämmerung tief im Westen zu sehen.

Jupiter: Am frühen Abendhimmel hält er sich tief im Westen auf und geht kurz nach 21.30 Uhr unter.

Saturn: Er befindet sich wie Jupiter im Sternbild Steinbock und ist nur noch kurz am Abendhimmel zu sehen. Um 22 Uhr – die Sternkarte ist auf 22 bis 23 Uhr eingestellt – ist er bereits untergegangen.

Die Milchstrasse zieht sich über unseren Köpfen von Nordosten über den Zenit bis in den Nordwesten hin. Hier sind viele Sternbilder mit hellen Sternen angesiedelt. Genau über unsern Köpfen steht das Sternbild Cassiopeia, das Himmels-W. Weil die Sterne in der Zenitregion am hellsten und klarsten sind, empfiehlt es sich, in einen Liegestuhl zu liegen und mit einem Feldstecher die Milchstrasse zu beobachten. So lassen sich die Sternbilder Fuhrmann, Perseus, Cassiopeia, Cepheus, Eidechse und Schwan viel leichter beobachten. Gleichzeitig fällt auch die Sternenfülle in der Milchstrasse auf.

Die Milchstrasse. Bild: AZ

Die nebelartigen Gebiete wurden vor der Entwicklung des Fernrohrs nicht als Sternansammlungen erkannt. Erst Galileo Galilei entdeckte, dass sich der Milchstrassen-Nebel in Sterne auflöst. Der Blick vom Osten in die Meridianregion und in den Westen zeigt dagegen einen scheinbar sternarmen Himmel. Der Novemberhimmel fordert klare Abende, wenn wir zum Beispiel das Sternbild Fluss Eridanus, das beim Sternbild Orion beginnt, erkennen wollen. Westlich des Flusses Eridanus folgt der Walfisch, und über ihm die Fische. Beide Sternbilder sind wegen der schwach leuchtenden Sterne nicht leicht identifizierbar. Es darf hier nicht vergessen werden, dass diese Sternbilder in südlichen Gebieten abseits von störenden Lichtquellen viel heller erscheinen als bei uns.

Über dem Kopf des Walfisches sehen wir drei ziemlich helle Sterne. Sie bilden das Sternbild Widder. Über dem Widder, etwas nördlicher, lässt sich das Sternbild Dreieck leicht ausmachen. Am westlichen Ende des Dreiecks sehen wir im Feldstecher einen kleinen, weissen Fleck. Es ist eine Spiralgalaxie, die mit der Andromeda-Galaxie, unserer nächsten Galaxie, gravitativ verbunden zu sein scheint. Sie befindet sich 3 Millionen Lichtjahre von der Sonne entfernt, die Andromeda-Galaxie 2,5 Millionen Lichtjahre. Gut sieht man in der Meridianregion ein grosses Sternviereck als Teil des Sternbildes Pegasus. Es wird als Herbstviereck bezeichnet und eignet sich als Orientierungshilfe für die südlicher gelegenen Sternbilder.

Das Universum ist 13,8 Milliarden Jahre alt. Die Sonne entstand vor ungefähr 4,5 Milliarden Jahren aus einer riesigen Gas- und Staubwolke, die sich immer mehr zusammenzog. Gravitative Kräfte sorgten dafür, dass an einer Stelle der sich drehenden Wolke eine riesige Ansammlung von Materie zu leuchten anfing. Die Sonne war geboren.

Der nun entstandene Stern saugte wegen seiner grossen Masse nicht alle Materie der Gaswolke ein. So entstanden Lücken, die immer noch viel Staubmasse enthielten. Nach der Entstehung der Sonne bildeten sich zuerst die Gasriesen Jupiter und Saturn, später auch Uranus und Neptun. Die kleineren Felsplaneten Mars, Erde, Venus und Merkur entstanden später.

Warum weiss man über diese Entstehungsgeschichte so gut Bescheid? Es gibt Elemente, die aufgrund des radioaktiven Zerfalls solche Berechnungen ermöglichen. Auf der Erde existieren 92 natürliche Elemente, von denen viele nicht in Sternen entstehen können. Da braucht es für die Bildung von schweren Elementen wie Gold und Platin unter anderem wesentlich höhere Temperaturen, als sie in Sternen erzeugt werden können. Nur Sternexplosionen, Supernovae also, bilden schwere Elemente. Das wussten die Alchemisten vor einigen hundert Jahren nicht. Sie waren überzeugt, dass man aus Blei Gold herstellen könne. Sie glaubten noch an chemische Umwandlungen von Elementen. Die Gaswolke, aus der die Sonne und ihre Planeten entstanden, nahm schwere Elemente von der Supernova – Explosion aus ihrer Umgebung – auf. So sind wir Erdbewohner in der Lage, unter anderem auch Gold und andere schwere Elemente in der Erdkruste zu schürfen. Ein Crash der jungen Erde mit einem andern Himmelskörper, der an ihr vorbeiraste, führte zur Bildung des Mondes. Das war für das zukünftige Leben auf der Erde sogar essenziell. Die Erdachse wurde durch diesen Crash stabilisiert. Nur so konnten sich später höhere Lebensformen entwickeln. Ohne diesen Crash wären vielleicht nur einzellige Lebewesen gebildet worden, weil die Erde ohne Stabilisierung durch den Mond um die Sonne herum getaumelt wäre. Jahreszeiten hätte es dann keine gegeben.

Die Gasplaneten Jupiter und Saturn fingen dank ihrer gravitativen Kräfte Meteoriten ein, die sonst in das Innere des Sonnensystems bis zur Erde hätten gelangen können. In der Anfangsphase der Erde vor vier Milliarden Jahren bis 65 Millionen Jahre fanden fünf gewaltige Katastrophen statt. Sie waren auf erhöhte Vulkantätigkeit und Meteoriteneinschläge zurückzuführen. Bei jeder Katastrophe wurden stets über 60 Prozent allen Lebens ausgelöscht, das vorab entstanden war. Nach solchen Katastrophen ging die Evolution der verbliebenen Lebewesen oft von vorne an. In Nischen, die es auf der Erde immer gibt, konnten sich einige alte Lebensformen bis heute erhalten und anpassen. Tiere: Der Quastenflosser ist ein Fisch, der schon zur Saurierzeit existierte und vor wenigen Jahrzehnten in Gewässern vor Afrikas Südküste entdeckt worden ist. Pflanzen: Magnolien entstanden vor 145 Millionen Jahren.

Alle Lebensformen auf unserm Planeten sind mit dem Universum vernetzt. Ohne Crashs der jungen Erde mit andern Himmelskörpern, mit Meteoriten und Asteroiden in der Entstehungszeit und ohne Vulkane und Kontinentalverschiebungen auf der Erde wären viele Lebensarten nicht möglich geworden, auch der Mensch nicht.