Sternenhimmel im Januar: Erde erreicht sonnennächsten Punkt

Sternenhimmel Anfang Januar erreicht die Erde auf ihrer Umlaufbahn den sonnennächsten Punkt Unter günstigen Sichtbedingungen ist zurzeit am Himmel die Andromeda-Galaxie als kleines Wölkchen zu sehen. Diese ist 2,5 Millionen Lichtjahren entfernt. Hanspeter Steidle 30.12.2021, 17.00 Uhr

Sonnenaufgang:

1. Januar: 08.17 Uhr

31. Januar: 07.58 Uhr

Sonnenuntergang:

1. Januar: 16.36 Uhr

31. Januar: 17.16 Uhr

Auf ihrer elliptischen Bahn um die Sonne erreicht die Erde am 4. Januar den sonnennächsten Punkt. Sie ist dann 147’105’000 Kilometer von der Sonne entfernt.

Neumond: Sonntag, 2. Januar, im Sternbild Schütze

Vollmond: Dienstag, 18. Januar, im Sternbild Zwillinge

Merkur: Er kann nicht beobachtet werden.

Venus: Sie wechselt vom «Abendstern» zum «Morgenstern». In den ersten Januartagen kann sie noch kurz am Abendhimmel beobachtet werden, doch ab dem 10. Januar ist sie kurz vor Sonnenaufgang im Osten zu sehen. Ab Mitte Januar leuchtet sie als Morgenstern in der Dämmerung.

Mars: Der Rote Planet kann nur bei klarem Himmel am Morgen beobachtet werden.

Jupiter: Am Abendhimmel kann er im Westen gesehen werden. Kurz vor 21 Uhr geht er unter.

Saturn: Der Ringplanet geht schon kurz nach 18 Uhr unter.

In der Region Nord-Süd sind die hellen und leicht erkennbaren Sternbilder Orion und Fuhrmann zu sehen. Unterhalb der Gürtelsterne im Orion fällt ein nebliges Gebilde auf. Es ist der bekannte Orionnebel, der schon im Feldstecher und in kleinen Fernrohren eine eindrückliche Erscheinung ist. Der Nebel ist ca. 1350 Lichtjahre von der Sonne entfernt und kann von blossem Auge wahrgenommen werden. Im Orionnebel befinden sich vier junge Sterne, die trapezförmig angeordnet sind. Sie sind es, welche die umliegenden Gase zum Leuchten anregen. Der Orionnebel ist eine Geburtsstätte neuer Sterne. Solche Geburtsstätten von Sternen gibt es noch viele. Von blossem Auge ist nur der Orionnebel sichtbar.

Über dem Sternbild in nördlicher Richtung liegt das Sternbild Stier. Der Kopf des Stiers ist das liegende Sternen-V, das leicht erkennbar ist. Der rötliche Stern, das rechte Auge des Stiers, fällt besonders auf. Leicht westlich davon sehen wir die Plejaden, auch als Sternensieb (japanisch: Subaru) bekannt. Die Januar-Sternbilder bilden eine Sammlung von vielen griechischen Heldensagen.

Die Milchstrasse zieht von Südosten über den Zenit nach Nordwesten. In der Milchstrasse sehen wir, von Südosten her beginnend, die Sternbilder Grosser Hund mit dem hellen Stern Sirius, dann das Einhorn, die Füsse der Zwillinge und den Fuhrmann (genau im Zenit). Wir folgen der Milchstrasse nördlich weiter und gelangen vom Perseus zur Cassiopeia. Über der Cassiopeia (dem Himmels-W) liegt Cepheus und nordwestlich von Cepheus, immer noch in der Milchstrasse, die Eidechse. Das Winter-Sechseck der hellen Sterne Rigel im Orion, Sirius im Grossen Hund, Procyon im Kleinen Hund, Castor in den Zwillingen, Capella im Fuhrmann, Aldebaran in den Hyaden.

Noch sind die Fische im Westen zu sehen. Der Fluss Eridanus, der neben dem Stern Rigel beginnt, zieht sich zum Horizont hin und reicht bis in den südlichen Sternenhimmel. Unter günstigen Sichtbedingungen ist die Andromeda-Galaxie als kleines Wölkchen zu sehen. Da sehen unsere Augen bis in eine Distanz von 2,5 Millionen Lichtjahren in den Weltraum hinaus.

Nur wenige Sternschnuppen huschen im Januar über den Himmel. Die beste Beobachtungszeit sind die frühen Morgenstunden.

Ohne Elektrizität geht bei uns auf der Erde gar nichts mehr. Was uns weniger bewusst sein dürfte: Die Sonne hat einen erheblichen Einfluss auf unsere elektrischen Geräte wie zum Beispiel Handys, GPS-Navigationsinstrumente, ja sogar auf das Stromnetz. Die Sonnenstürme, welche die Erde treffen, können verheerende Folgen haben. Plasmaströme, die von der Sonne ausgestossen werden, erreichen nach ca. zwei Tagen die Erde.

Das Magnetfeld der Erde verhindert zum Glück, dass harte Strahlung den Erdboden erreicht. Es sind vor allem Röntgen- und Gammastrahlen, die vom Magnetfeld der Erde abgeschirmt werden. Ein Teil der ultravioletten Strahlung erreicht uns Erdbewohner und verursacht auch Sonnenbrand. Seit elf Jahren überwacht eine Sonde in 36’000 km über der Erde die Sonne im Sekundentakt. Sie orientiert über die Sonnentätigkeit, sodass sich Astronauten auf der ISS rechtzeitig in spezielle Zellen begeben können, um nicht verstrahlt zu werden.

Die Sonnenstürme brachten es schon mehrmals fertig, Navigationsinstrumente und Satelliten zu zerstören, den Datenverkehr über Computer in gewissen Regionen auszuschalten und Computer zu schädigen, ja sogar das Stromnetz. Gerade weil elektrische Systeme auf der Erde empfindlich auf Sonnenstürme reagieren, haben Astronomen im August 2018 eine neue Sonde in Richtung Sonne geschickt, die ab 2024 in nur knapp 6 Millionen Kilometer Distanz zur Sonne unter anderem ihre Gasausbrüche viel genauer überwachen wird.

Alles Leben auf der Erde hängt von der Sonne ab, auch von ihren Eruptionen, welche sogar das Klima auf der Erde beeinflussen. Wenn die Sonne während längerer Zeit keine Ausbrüche zeigt, kühlt sich das Klima auf der Erde ganz wenig ab. Die Sonne verhält sich nun seit mehr als zwei Jahren unerwartet ruhig. Monatelang zeigte sie keine Flecken mehr, Strahlungsausbrüche fanden kaum statt. Von 1645 bis 1715 kühlte sich das Klima auf der Erde ab. Man spricht vom Maunder-Minimum, in dem die Sonne kaum Flecken zeigte. Dass es jetzt auf der Erde nicht kühler geworden ist, liegt an der CO 2 -Zunahme in der Atmosphäre.