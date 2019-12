Staunen ja, streicheln nein: Hobbyzüchter präsentieren in Wattwil die Vielfalt Das Wochenende vom 13. bis 15. Dezember steht in der Toggenburger Markthalle im Zeichen der Kleintierzucht. Adi Lippuner 07.12.2019, 05.00 Uhr

Christoph Weder, OK-Präsident der St. Gallisch kantonalen Kleintierausstellung. Bild: Adi Lippuner

Die Vorbereitungen für die St.Gallisch kantonale Kleintierausstellung vom kommenden Wochenende laufen auf Hochtouren, gilt es doch, in der Markthalle passenden Präsentationsmöglichkeiten für Geflügel und Kaninchen zu schaffen. Das Besondere an diesem Anlass: Erstmals wird die Ausstellung nicht durch einen Verein, sondern durch ein 18-köpfiges Organisationskomitee auf die Beine gestellt.

Christoph Weder aus Ebersol, selbst ein engagierter Züchter von Zierenten, und seine Mitstreiter wollten anlässlich der Generalversammlung, an der sich kein Durchführungsort für die Ausstellung finden liess, den Verzicht nicht akzeptieren. «Kleintiere gehören für uns einfach zum Leben, es ist noch nicht lange her, da hielt fast jede Familie ein paar Kaninchen oder Hühner. Zudem ist unsere Tätigkeit auch ein Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt», bringt Christoph Weder sein Engagement auf den Punkt.

Staunen ja, streicheln nein

Die über 600 Kaninchen ganz verschiedener Rassen, die über 800 Truten, Enten und Perlhühner sowie die gut 70 Ziergeflügel werden am Ausstellungswochenende, von Freitag, 13. Dezember, bis Sonntag, 15.Dezember, artgerechte Bedingungen vorfinden. «Wir achten darauf, dass jedes Tier seinen Rückzugsort hat und Tiere, die am oder auf dem Wasser leben, werden auch dieses Element vorfinden», so Christoph Weder. Zudem werde ein grosser Teich als Tummelplatz und Blickfang aufgebaut. «Das Publikum kann schauen und staunen, die Tiere aber nicht streicheln.» Bewertet werden die Ausstellungstiere bereits einen Tag vor der offiziellen Ausstellungseröffnung durch die speziell für diese Aufgabe ausgebildeten Richter. «Jede Rasse, sei dies beim Geflügel oder bei den Kaninchen, hat ihre eigenen Merkmale. Diese werden genau angeschaut und der Züchter erhält zur Bewertung auch eine Rückmeldung», erklärt der OK-Präsident das Vorgehen.

Als Ausstellungsort habe sich Wattwil, dank der zentralen Lage und der guten Infrastruktur in und um die Markthalle angeboten. «Unsere OK-Mitglieder kommen aus allen Kantonsteilen, das war mit ein Grund für den Entscheid, die Ausstellung in Wattwil durchzuführen», erklärt Christoph Weder.

Nicht nur viele Tiere, sondern auch Musik

Als Kleintierzüchter der jüngeren Generation erlebe er immer wieder, dass viele den Aufwand, eine Ausstellung auf die Beine zu stellen, scheuen. «Dank unseres tatkräftigen OKs haben wir viel erreicht und die Besucher dürfen sich nicht nur auf viele Tiere, sondern auch auf ein attraktives Rahmenprogramm mit drei verschiedenen Ländlermusikformationen freuen», macht der OK-Präsident auf den Besuch der kantonalen Kleintierausstellung «gluschtig». Er könnte sich aber den Anlass auch in bescheidenerem Rahmen vorstellen. «Denn wichtig ist die Präsentation unserer Kleintiere und das Aufzeigen, wie viel Freude das Hobby macht und dabei hoffen wir auf viele Besucher jeden Alters.»