Statistik Zwei Toggenburger Gemeinden haben den tiefsten Ausländeranteil im ganzen Kanton: Was die Gemeindepräsidenten dazu sagen 5,3 Prozent und 5,8 Prozent. Nirgendwo ist der Ausländeranteil im Kanton St.Gallen tiefer als in Mosnang und Hemberg. Dies sei «purer Zufall». Simon Dudle Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Viele Schweizer Pässe sind im Toggenburg vorherrschend. Bild: Christian Beutler, Keystone

In Hemberg sind laut aktuellen Zahlen des Kantons St.Gallen genau 54 Bewohnende Ausländerin oder Ausländer. In Mosnang sind es 153. Umgerechnet bedeutet dies: In Hemberg haben 5,8 Prozent der Gesamtbevölkerung keinen roten Pass, in Mosnang gar nur 5,3 Prozent.

Es sind markante Werte. Dies wird verdeutlicht, wenn man sie mit jenen des Kantons St.Gallen vergleicht. Der Ausländeranteil beläuft sich hier auf knapp 25 Prozent. Innerhalb des Kantons ist das Toggenburg jener Wahlkreis mit dem tiefsten Ausländeranteil. Dieser ist mit 17,6 Prozent aber immer noch deutlich höher als in Mosnang und Hemberg. Es ist sogar so, dass die erwähnten beiden Gemeinden im Kanton die tiefsten Werte aufweisen.

Nun wird man anführen, dass es die ausländische Bevölkerung ganz grundsätzlich eher in die Stadt zieht als aufs Land. Diese Begründung greift aber zu kurz. Um im Neckertal zu bleiben: Während Hemberg wie ­erwähnt einen Ausländeranteil von 5,8 Prozent hat, ist der Prozentsatz in der Gemeinde Neckertal (10,1 Prozent) und in Oberhelfenschwil (10,2 Prozent) fast doppelt so hoch.

Mosnang tanzt mit 5,3 Prozent aus der Reihe, da alle anderen Gemeinden des unteren Toggenburgs einen Ausländeranteil von fast 15 Prozent und mehr haben.

Hoher Flüchtlingsanteil in Hemberg

Woran liegt es, dass die Quote in diesen beiden Gemeinden derart tief ist? Aus der Sicht von Christian Gertsch, Gemeindepräsident von Hemberg, sind solche Zahlen mit Vorsicht zu geniessen, da geringfügige Änderungen bereits deutliche Auswirkungen auf die statistischen Werte haben können. Er sagt:

«Es besteht keine bewusste Strategie des Gemeinderates. Diese Auswertungen sind eher dem puren Zufall und natürlichen Ablauf geschuldet, als dahinter eine bewusste Absicht stecken würde.»

Die Absicht des Gemeinderates sei es, seine Mitverantwortung in der Flüchtlingsbetreuung gerade auch im Hinblick auf die Ukraine-Krise wahrzunehmen und den anteilmässigen Beitrag in der Bewältigung zu leisten. Die Gemeinde weise einen hohen Flüchtlingsanteil auf. «Zudem hat Hemberg in den letzten Jahren auch Einbürgerungen von bereits verankerten und in der Gemeinde engagierten Ausländern und Ausländerinnen vorgenommen», sagt Gertsch.

Auch Renato Truniger, Gemeindepräsident von Mosnang, gibt an, dass hinter dem tiefen Ausländeranteil keine ­bewusste Politik stecke.

