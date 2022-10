Fortschritte bei der Genossenschaft Stadtufer in Lichtensteig

Standortförderung Das Umnutzungsprojekt Stadtufer in Lichtensteig ist für einen Preis nominiert, aber auch ohne geht es voran – nur etwas langsamer als gewünscht Die Lichtensteiger Genossenschaft erhofft sich von der Nominierung eine stärkere Aussenwirkung unter Fachleuten und -stellen für die Standortentwicklung. So oder so gehe es mit dem Projekt vorwärts, sagt Jonas Jakob vom Stadtufer-Team. Sascha Erni 19.10.2022, 05.00 Uhr

Die Verwaltung der Genossenschaft Stadtufer: Caterina Viguera, Architektin. Dimitrij Stockhammer, Zimmermann. Daniel Fuchs, Architekt. Silke Kleine Kalvelage, Künstlerin. Naomi Schapira, Fachfrau Betreuung. Fiammina Catti, Tänzerin. Jonas Jakob, Umweltingenieur. (v.l.n.r.) Bild: PD

«Es ist eine Ehre, als Non-Profit-Organisation nominiert zu sein», freut sich Jonas Jakob. Der Umweltingenieur ist Teil der Verwaltung der Genossenschaft Stadtufer. Das Lichtensteiger Umnutzungsprojekt schaffte es ins Final der SVSM-Awards. Am 2. November wird sich in Olten zeigen, ob sich das Stadtufer gegen die häufig deutlich grösseren Konkurrenzprojekte – unter anderem von der Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee und dem Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis – durchsetzen kann.

Ein Preis für Projekte der Standortförderung Die Schweizerische Vereinigung für Standortmanagement (SVSM) wurde 1998 gegründet. Als Dachverband ist sie mit ihren rund 80 Mitgliedern in den Bereichen Standort- und Wirtschaftsförderung, Raumplanung, Immobilien sowie Aus- und Weiterbildung tätig. Mit den SVSM-Awards zeichnet der Verband innovative Projekte aus den Bereichen Standortmarketing, Standortentwicklung und Wirtschaftsförderung aus. Die Auszeichnung wird seit 2007 jährlich vergeben – mit einem zweijährigen Unterbruch aufgrund der Coronapandemie. Fürs Jahr 2022 haben sich 14 Organisationen, Städte und Gemeinden aus der Schweiz beworben, sechs Projekte haben es in die Endrunde geschafft. (pd/ser)

Genossenschaftliche Mischnutzung als innovative Projektidee

Für den Preis beworben hat sich die Genossenschaft Stadtufer auf Anraten des Volkswirtschaftsdepartements des Kantons St.Gallen. Das Departement ist für die Umsetzung des Programms Neue Regionalpolitik des Bundes zuständig, die Genossenschaft erhält Förderung für die Aufbauarbeiten ihres Projekts. Ziel ist eine genossenschaftlich-organisierte Mischnutzung aus Kultur, Handwerk und Wohnen, verteilt auf die 7000 Quadratmeter der ehemaligen Fein-Elast-Fabrik an der Thur.

«Ich kannte die Awards zuvor selbst auch nicht», sagt Jonas Jakob lachend. Auch gebe es kein Preisgeld oder Sachpreise. «Aber in der Regionalentwicklungsszene sind die Awards durchaus ein Thema.» Eine breitere Bekanntheit unter denjenigen, die sich im Bereich des Standortmarketings und der Standortförderung bewegen, sei entsprechend das primäre Ziel der Teilnahme gewesen, so Jakob:

«Wir wollen als gleichwertige Player angesehen werden, auch wenn wir vergleichsweise klein sind.»

Die Relevanz der Awards zeige sich auch damit, dass in der Fachjury der SVSM unter anderem Mitglieder des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) und des Amts für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St.Gallen sitzen. Das belege, wie wertvoll eine damit verbundene Aussenwahrnehmung sein könne.

Finanzierung gesichert, aber noch nicht verwirklicht

Dass die Unterstützung durch Fachpersonen und -stellen zentral ist, demonstriert auch der langwierige Finanzierungsprozess für die Lichtensteiger Umnutzung. Den Erwerb des Fabrikareals für 2,75 Millionen Franken konnte die Genossenschaft im Januar abwickeln. Nun sind aber für die erste Umbauetappe rund 600'000 Franken budgetiert, gesamthaft werden für die Sanierungen weitere Millionen nötig sein, wie diese Zeitung bereits berichtet hat.

Auf dem Gelände der ehemaligen Fein-Elast in Lichtensteig entsteht das Projekt der Genossenschaft Stadtufer. Bild: Sascha Erni

Bei solchen Summen geht es um viel Planung, Koordination und Dokumentation. «Die Aktivierung des Kredits ist noch offen», erklärt dann auch Jonas Jakob. Der ursprüngliche Plan, im Sommer die Hypothek aufnehmen zu können, habe sich als zu kurzfristig herausgestellt:

«Es braucht eine gut ausgearbeitete, nachhaltige Planung, die über einen längeren Zeitraum funktioniert.»

Die Verwaltung der Genossenschaft habe den Sommer für die Verfeinerung der Planung genutzt, unter anderem mit einem Detailbudget fürs kommende Jahr und einem Kostenvoranschlag für die ersten Sanierungsschritte sowie die Planung der nötigen Sofortmassnahmen. Die bisher eingereichten Bankunterlagen seien positiv bewertet worden, so Jakob.

Ehrenamtlicher Grosseinsatz für die Umnutzung

Abgesehen von der «Planung der Planung», wie es Jonas Jakob nennt, hat die Genossenschaft bereits erste konkrete Massnahmen vorangetrieben. So hat das Stadtufer im Erdgeschoss wiederverwendbare Trennwände verbaut, und in diesen Tagen soll ein beheizter Gemeinschaftsraum fertiggestellt werden. Die Arbeitsgruppe Kultur arbeitet zurzeit an Richtlinien für die Corporate Identity des Projekts. Dies alles geschieht ehrenamtlich, hält Jakob fest.

Es gibt also noch viel zu tun, bis die 116-köpfige Genossenschaft mit ihren aktuell 37 Mieterinnen und Mietern die Ziellinie überschreitet. Die Auszeichnung, die das Stadtufer möglicherweise erhalten wird, könnte sich dabei als hilfreich herausstellen. Wirklich dringend nötig sei es aber nicht, wie Jonas Jakob zum Schluss des Gesprächs sagt. «Wir haben eine solide Grundlage geschaffen, und ich blicke somit sehr positiv in die Zukunft des Stadtufers.»