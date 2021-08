Stadtrundgang durch Wil

Stadtrundgang Warum die Wiler Altstadt und das Gebiet rund um den Stadtweier nicht nur für Touristen sehenswert ist Der Vereinigung «Wil Shopping» sind rund 70 Geschäfte angeschlossen. Deren Mitglieder begaben sich auf den ersten abendlichen Stadtspaziergang. Obwohl vieles vertraut ist, entdeckten die Teilnehmenden beim genauen Hinsehen auch Neues. Josef Bischof 20.08.2021, 14.59 Uhr

Die obere Bahnhofstrasse ist nun dauerhaft beflaggt. Bild: Josef Bischof

«Wir sind auch Fremdenführer, wir sind auch Botschafter der Stadt Wil», dies gab Jürg Wipf, der Präsident von Wil Shopping, den Mitgliedern beim ersten abendlichen Stadtspaziergang als Aufforderung mit auf den Weg. Das Hauptaugenmerk der Veranstaltung wurde auf die Aufenthaltsqualität der Stadt gelegt.

Möglichkeit zum persönlichen Treffen geboten

«Wil Shopping» sind rund 70 Geschäfte angeschlossen. Die Vereinigung konnte ihre Mitgliederversammlung im Frühjahr nur schriftlich durchführen. Um den Mitgliedern trotzdem wieder einmal die Möglichkeit zu einem persönlichen Treffen zu geben, ist am Donnerstagabend erstmals ein Stadtspaziergang durchgeführt worden.

Jürg Wipf, Präsident «Wil Shopping». Bild: Josef Bischof

35 Teilnehmer sind dabei vom Bahnhofareal über die Allee und die obere Bahnhofstrasse zum Weier und bis zum Hofplatz geführt worden. Dabei standen nicht primäre Berufsfragen im Vordergrund. Präsident Jürg Wipf machte an verschiedenen Stationen Halt und wies dabei auf an sich vielleicht selbstverständliche Dinge hin, die aber im Alltag oft wenig beachtet oder gar übersehen werden. Die aber für Geschäftsführende und ihr Personal von Bedeutung sind – oder sein könnten.

Qualitäten hervorheben

«Nirgends gibt es so viele Geschäfte auf so engem Raum wie an der oberen Bahnhofstrasse in Wil, von denen aus zudem in wenigen Gehminuten eine traumhafte Oase wie die Weier-Landschaft erreichbar ist.» Jürg Wipf riet seinen Kolleginnen und Kollegen, ihre Kunden darauf aufmerksam zu machen und ihnen, wenn sie beispielsweise auf etwas warten müssten, einen Gang zum Weier oder zum historischen Kern der Stadt zu empfehlen.

Er forderte auch dazu auf, durch die Allee zu flanieren, statt die Trottoirs zu benützen. Die Breite und Weite der oberen Bahnhofstrasse ab dem Schwanenkreisel mache sie einzigartig. Für deren nun dauerhafte Beflaggung lobte er den Stadtrat. Das Verhältnis zwischen der Behörde und dem Gewerbe habe sich seit der neuen Zusammensetzung grundlegend verbessert.

Problematischer Übergang der oberen Bahnhofstrasse in die Altstadt. Bild: Josef Bischof

Der Präsident rief dazu auf, der vor anderthalb Jahren geschaffenen Detailhandelsgruppe Vorschläge zu unterbreiten. Die Gruppe setze sich für Verbesserungen ein. Sie strebt unter anderem beim abrupten Ende der oberen Bahnhofstrasse durch die Querung der Weierstrasse eine bessere Verbindung zur Altstadt an.

Neuer urbaner Akzent

Bei der ersten Station des Spaziergangs erläuterte ein Fachmann das monumentale Überbauungsprojekt an der unteren Bahnhofstrasse. Stefan Schreiber bearbeitet es seit neun Jahren als Immobilienentwickler der landesweit tätigen Firma mettler2invest. Wenn die Baubewilligung wie erwartet demnächst erteilt wird, wird sich das Areal zwischen der unteren Bahnhofstrasse und den Bahngeleisen für vier Jahre in eine Grossbaustelle verwandeln.

Parallel zur Überbauung wird die Stadt die untere Bahnhofstrasse sanieren und die SBB werden Geleise verlegen und Perrons verlängern. Ab Ende 2025 wird Wil einen unübersehbaren neuen urbanen Akzent aufweisen. Die gegliederte Überbauung vom Bahnhof bis zum «Steinbock» wird 103 Wohnungen enthalten und 5000 Quadratmeter Gewerbeflächen auf zwei Etagen aufweisen. Unterirdisch integriert werden auch 70 Tiefgaragenplätze und 600 Abstellplätze für Velos von Bahnreisenden sein. Ein Blickfang dürften auch die Arkaden entlang der Bahnhofstrasse werden.

Besonderes Gewicht werde beim Neubau auf Nachhaltigkeit gelegt, betonte Stefan Schreiber. Es entstehe ein Gebäude mit 2000-Watt-Zertifizierung. Das bedeute, dass das Gebäude über den ganzen Planungsprozess und im Betrieb und in der Mobilität hohe quantitative und qualitative Anforderungen erfüllen müsse.