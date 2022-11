Büchlein über Lichtensteig von Städtliführer René Stäheli

Stadtführer «An jeder Ecke in Lichtensteig lauern Geschichten»: René Stäheli macht seit 30 Jahren Stadtführungen, jetzt hat er sein Wissen in einem Buch festgehalten Seit den frühen 90er-Jahren ist René Stäheli Stadtführer in Lichtensteig. In dieser Zeit hat er sich einen riesigen Fundus an Geschichten und Wissen angeeignet. Was die Queen Elizabeth und Caran d’Ache mit der Ortschaft zu tun haben, hat Stäheli nun in einem Büchlein festgehalten. Alain Rutishauser 08.11.2022, 18.00 Uhr

René Stäheli zeigt vor dem «Städtliführer-Brunnen» in der Hintergasse in Lichtensteig sein neues Büchlein. Bild: Alain Rutishauser

René Stäheli gehört schon fast zum Inventar von Lichtensteig. Seit 30 Jahren teilt er auf Stadtführungen sein breites Wissen über das Städtli mit den Besucherinnen und Besuchern. Wenn er durch die Gassen von Lichtensteig schlendert, vergeht keine Minute, in der er nicht einem bekannten Gesicht begegnet. Da ein kurzes Schwätzchen, dort ein Gruss.

Voller Stolz zeigt Stäheli eine Plakette auf dem Städtliführer-Brunnen in der Hintergasse, auf dem unter anderem sein Name aufgeführt ist. Die goldene Plakette führt insgesamt acht Personen auf, welche im Laufe der Jahre Stadtführungen angeboten haben.

Stäheli sagt: «Erst stand auf der Plakette nur der Name Charly Weber, der erste Stadtführer von Lichtensteig. Ein Bewohner sagte dann: ‹Das chas jo nöd sie. Da müssen alle Namen drauf.›» Und so wurde die Plakette, die 2010, ein Jahr vor Webers Tod, am Brunnen angebracht wurde, diesen Frühling ausgetauscht.

Auf dem «Städtliführer-Brunnen» sind seit diesem Frühling alle bisherigen Stadtführer aufgeführt. Bild: Alain Rutishauser

Als die Frau nach Neapel verreiste, schrieb er ein Buch

Dieses Jahr hat Stäheli nicht nur eine Plakette erhalten, er hat auch ein Büchlein über Lichtensteig geschrieben.

«Das hat sich so ergeben. Meine Frau hat im Sommer eine Velotour nach Neapel gemacht, ich war zu Hause. Da fragte ein Kollege von mir, wann ich wieder einmal ein Buch schreibe.»

René Stäheli ist seit 30 Jahren Stadtführer von Lichtensteig. Bild: Alain Rutishauser

Just um diese Zeit vor 25 Jahren, am 8. November 1997, erschien das Buch «Die Grafen von Toggenburg», welches sich mit der Entstehungsgeschichte Lichtensteigs befasste. Und am 10. November erscheint sein neues Büchlein «Wohn- und Kulturort Lichtensteig im Toggenburg». Stäheli sagt: «Ich mache gerne Fotos vom Städtli, und das seit vielen Jahren. Zusammen mit den vielen Geschichten, die ich an den Führungen erzähle, war das Büchlein relativ schnell geschrieben.»

Entstanden ist eine Broschüre mit rund 25 Geschichten auf 56 Seiten. René Stäheli hat eine Lieblingsgeschichte, die es über das Städtli zu erzählen gibt. «So führen Spuren der berühmten Caran d'Ache ins Städtli», sagt er. Früher wohnte eine Familie Schweitzer in Lichtensteig, neben der Kirche. Das Grosskind des Gründers der Toggenburger Bank, eine der Vorgängerinnen der heutigen UBS, lebte in Genf: Arnold Schweitzer. Er kaufte 1920 die Bleistiftfabrik Ecridor und nannte sie fortan Caran d'Ache, eine Idee seiner Gattin. Der Name leitet sich aus dem russischen Karandash ab, was übersetzt Bleistift bedeutet.

In der Mitte des Büchleins sind auf einer Doppelseite die Brände in Lichtensteig aufgezeigt, der Grossbrand in der Hauptgasse 1984, oder bei der Metzgerei Urs Widmer in der Hintergasse, als 1974 der gesamte Dachstock ausbrannte. «Erst kürzlich war das 25-jährige Jubiläum der Feuerwehr Wattwil-Lichtensteig. Zur Feier machte ich im August eine Führung mit dem Titel ‹Fürio – das Städtli brennt!›»

Das Büchlein ist reich bebildert: Die Doppelseite «Fürio – das Städtli brennt!» zeigt beispielsweise alle Brände in Lichtensteig. Bild: Alain Rutishauser

In hoher Kadenz erzählt René Stäheli weitere Geschichten über das Städtli – von der Leemann Stickerei AG, die 1953 für die Krönung von Queen Elizabeth II. eine Stickerei für ein Medaillon anfertigen durfte, oder von den Anfängen von Kägi Fret, als sich Otto Kägi 1934 im Gasthaus Hecht niederliess. Dazu blättert Stäheli in seinem Büchlein oder steht vom Tisch im Wohnzimmer seines Hauses an der Bürgistrasse auf und sucht eifrig nach Büchern, um das Erzählte zu untermauern. Er schwärmt:

«An jeder Ecke in Lichtensteig lauern Geschichten. Je mehr man darüber weiss, desto interessanter wird es.»

René Stäheli denkt auch mit 67 Jahren nicht ans Aufhören

Seit er in den 90er-Jahren mit seinem Hobby begonnen hat, haben die Stadtführungen kontinuierlich zugenommen. Von einer bis maximal zwei pro Monat zu insgesamt über 30 Führungen jährlich, die er im Viererteam durchführt. Im Rahmen des Zukunftsprojekts «Mini.Stadt 2025» will Stadtpräsident Mathias Müller die Anzahl Führungen verdoppeln. Daher werden zurzeit neue Städtliführer und -führerinnen gesucht. Bereits zehn Interessierte hätten sich gemeldet.

Und auch René Stäheli denkt nicht ans Aufhören:

«Ich bin jetzt 67 Jahre alt. Charly Weber führte noch bis 80 Städtliführungen durch. Das kann ich mir durchaus auch vorstellen.»

Das Büchlein kann für 12 Franken bei rene.staeheli@bluewin.ch erworben werden.