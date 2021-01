spucktest am samstag Mutiertes Coronavirus in Wattwil – 210 Schüler und 40 Lehrer per sofort in Quarantäne Im Primarschulhaus Wis in Wattwil ist bei zwei Kindern ein mutiertes Coronavirus festgestellt worden. Rund 250 Menschen sind in Quarantäne – am Samstag müssen sie zum Spucktest antreten. 29.01.2021, 18.45 Uhr

Aufgestuhlt: In diversen Schweizer Schulhäusern findet wegen Corona derzeit kein Unterricht statt. Nun ist auch das Schulhaus Wis in Wattwil betroffen. Symbolbild: Keystone

(pd/dwa) Die beiden Kinder, bei denen das mutierte Virus festgestellt wurde, befinden sich laut der St.Galler Staatskanzlei bereits seit zehn Tagen in Quarantäne. Dies, da die Ansteckung im familiären Umfeld stattgefunden habe. Im selben Schulhaus wurden gemäss dem Communiqué in vier weiteren Klassen insgesamt zehn Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrperson positiv auf das Coronavirus getestet. «In diesem Zusammenhang befinden sich zwei Klassen bereits in Quarantäne», schreibt die Staatskanzlei.

Das Kantonsarztamt hat in Absprache mit den Schulbehörden angeordnet, dass sich 210 Schülerinnen und Schüler und 40 Lehrpersonen des Schulhauses Wis mit sofortiger Wirkung in Quarantäne begeben müssen. Am Samstag werden sich alle Personen des Schulhauses einem PCR-Spucktest unterziehen. Damit will das Kantonsarztamt gemäss der Mitteilung präsymptomatische und asymptomatische Trägerinnen und Träger identifizieren und eine unerkannte Virusverbreitung, insbesondere im Rahmen von Ferienreisen, vermeiden.

Aus für allfällige Ferienreisen

Personen, die am 30. Januar positiv getestet werden, müssen sich anschliessend in eine zehntägige Isolation begeben, ihre Kontaktpersonen müssen in Quarantäne. «Allfällige Ferienreisen können nicht angetreten werden», so die Staatskanzlei.

Bis die Testergebnisse vorliegen, müssen sich die betroffenen Personen konsequent an die Verhaltensregeln halten und Kontakte zu anderen Personen soweit möglich vermeiden.