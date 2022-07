Ricken Schwinget mit neuen Favoriten

Sport Schwingfest auf dem Ricken findet ohne Spitzenschwinger statt Diesen Sonntag kann der Ricken Schwinget wieder stattfinden. Allerdings gibt es neue neue Favoriten, da die Nordostschweizer Spitze am gleichen Tag am Brünigschwinget starten wird. Pascal Schönenberger 28.07.2022, 05.00 Uhr

Dieses Jahr kann der Ricken Schwinget wieder stattfinden. Bild: Urs Bucher

Eigentlich ist es fast Tradition, dass sich die Ostschweizer Schwinger in den Jahren, in denen ein Eidgenössisches Schwingfest stattfindet, zum Formtest auf dem Ricken treffen. In diesem Jahr sieht es allerdings etwas anders aus: Die besten Schwinger sind am gleichen Sonntag auf dem Brünig, am Bergkranzfest auf der Wasserscheide zwischen Berner Oberland und der Innerschweiz, im Einsatz.

Die Ostschweizer haben ein grosses Ziel. Sie wollen den Sieg am Brünigschwinget in die Ostschweiz holen und die erste Marke im Hinblick auf das Eidgenössische Schwingfest und den Königstitel von Ende August setzen. Zu den 20 Spitzenschwingern aus der Nordostschweiz gehören auch die Toggenburger Werner Schlegel und Marcel Räbsamen. Damian Ott verzichtet auf den Start am Bergklassiker, da er seine Verletzung, welche er sich vor dem Rigi Schwinget zugezogen hatte, gut auskurieren möchte.

Oldie Burkhalter und die jungen Wilden

Als einziger Eidgenosse am Ricken wird der 48-jährige Thurgauer Stefan Burkhalter starten. Der Turnerschwinger aus Homburg hat bereits zwei seiner drei Bergkranzfeste bestritten. Er gehört zu den absoluten Routiniers auf dem Festplatz auf dem Ricken und kann immer noch mit den jungen und wilden Schwingern mithalten. Dass es für den Festsieg reicht, dürfte eher nicht der Fall sein. Unter den rund hundert gemeldeten Schwingern gehören mit den Einheimischen Florian Riget und Pirmin Gmür sowie dem Sarganser Marco Good drei aufstrebende Mittelschwinger aus dem St.Galler Lager zu den Favoriten am Ricken.

Die Ausgangslage ist auf dem Ricken so offen wie schon lange nicht mehr. Da sämtliche Ostschweizer Top-Schwinger fehlen, wird die Favoritenrolle auf viele Schultern verteilt. Trotzdem kann man von einem spannenden Teilnehmerfeld sprechen. Viele junge Schwinger aus dem Ostschweizer Teilverband sowie Gäste aus dem Kanton Schwyz sind gemeldet und können durch ihren offensiven Schwingstil für ein spannendes Fest sorgen. In rund einer Woche wird übrigens bekannt gegeben, wer Ende August im Kanton Baselland am Saisonhöhepunkt starten darf.