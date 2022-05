Hulftegg-Stafette: Läuferriege dominiert die Premiere

Sport Läuferriege dominiert die Premiere - Das OK der Hulftegg-Stafette zieht eine positive Bilanz Die Hulftegg-Stafette hat die Kurve nach der Pandemie mit 42 Teams und acht Einzelstartern gekriegt. Die Neuauföage war ein voller Erfolg. Urs Huwyler 08.05.2022, 14.59 Uhr

Die Spitzengruppe mit Beda Klee (Micarna), der Nummer 55 Fadri Steiner (bikeperfection) und dem rechts nach vorne stürmenden Cross-Sieger Maurin Frank (LR Mosnang) beim Autopneu-Hindernis. Bild: Urs Huwyler

Sechs Tage vor der Hulftegg-Stafette wusste OK-Präsident Donat Widmer nicht, was ihn erwartete. Nach dem Anlass sah alles anders aus. Der frühere Speaker durfte eine positive Bilanz ziehen. 50 Anmeldungen gingen in Ordnung, das Wetter hätte kaum idealer sein können, das bunt gemischte Starterfeld setzte sich nicht nur aus langjährigen «Hulfteggern» zusammen, «sondern», so stellte der Chef fest, «es gab viele Teams, welche das erste Mal dabei waren.»

SC Hulftegg neben dem Podest

Ebenfalls positiv fielen die Rückmeldungen zum Disziplinenwechsel aus. Zwar sorgten bisher die Inliner für Spektakel, aber die anspruchsvolle Cross-Strecke erwies sich als zuschauerfreundlich, die Zeitdifferenz zwischen der Spitze und der Mittelklasse fiel knapper aus als in früheren Jahren. Wobei die Läuferriege Mosnang durch ihr Panorama-Trail-Quintett mit Maurin Franck (Cross-Einzelsieger), Lorin Länzlinger (Junioren-Sieger Geländelauf), Valentin Länzlinger (Zweiter Bike), Manuel Boog (Sechster Rad) und Matthias Aemisegger (Rang vier als Schlussläufer) einzig nach dem zweiten Teilstück nicht führte. Am Ende betrug der Vorsprung auf die Teams bikeperfection 1 und bikeperfection 2 über 1:50 Minuten.

Letztmals siegte vor 20 Jahren ein LR-Mosnang-Team bei den Männern. Damals wurde noch mit den Bikern gestartet. Mitfavorit SC Hulftegg rutschte vor dem TSV Wattwil neben das Podest. Biker Daniel Widmer erzielte wie erwartet die Strecken-Bestzeit und wurde in Dreien von Radprofi Stefan Bissegger zum Erfahrungsaustausch erwartet. Der seinerseits demonstrierte im Aufstieg zur Hulftegg seine Klasse und fuhr nach drei Stunden Training in 12:13, acht bis auf drei Sekunden an den Streckenrekord heran. «Es hat nicht gereicht, also muss ich nächstes Jahr wieder kommen», erklärte der Weltklasse-Zeitfahrer, bevor er per Velo nach Hause radelte.

Entkräftet im Ziel

Für die zweite herausragende Einzelleistung sorgte im Micarna-Team (2.) Marathonläufer Patrik Wägeli. So als hätte er am Morgen nicht bereits 30 km wettkampfmässig absolviert. Langläufer Beda Klee hatte ihn als Dritten (auch Fünfter als Schlussläufer) mit sechs Sekunden Rückstand ins Rennen geschickt, alle verloren deutlich über eine halbe Minute auf den schnellsten Schweizer Landwirt.

Und 2023 werden sie alle trotz des kurzfristigen Sauerstoffmangels wieder dabei sein. Bild: Urs Huwyler

Ebenso beeindruckend war der Auftritt des Einheimischen Marco Gisler, der im OK das Ressort Sponsoring und Marketing betreut. Als Einzelkämpfer bestritt er die fünf Disziplinen alleine und erreichte eine Zeit (1:27:47,5), die ihm in der Hauptklasse Position sieben eingebracht hätte. Marco Gisler schien im Ziel frischer als manche Hobby-Sportlerinnen und Sportlern, die sich wünschten, sie hätten mehr trainiert und sich entkräftet auch dort niederliessen und danach staunten, dass es auf einer Kuhweise nicht nur nach Gras riecht.

Dreimal Mosnang – zweimal Hulftegg

Mit Siegen in der Hauptklasse, der Altersklasse 230+ und der Jugend zog die Läuferriege Mosnang als erfolgreichster Verein von dannen. Der SC Hulftegg dominierte durch Marco Gisler und bei den Frauen, die zehn Minuten Vorsprung aufwiesen. Nadine Jung (bikeperfection/Cross), Elin Keller (Hulftegg/Geländelauf), Eliane Müggler (LR Mosnang/Bike), Lilian Hollenstein (Micarna/Rad) und Valerie Widmer (Huftegg/Schluss) sicherten sich die Prämie für die Streckenabschnitt-Schnellsten.

«Die Premiere mit dem neuen Format», fasste Donat Widmer den Tag zusammen, «ist mit Luft nach oben geglückt. Nächstes Jahr werden es noch mehr als 50 Teilnehmende sein.»