Spitalvorlage: Ganzes Toggenburg ausser Kirchberg ist dagegen

Spitalvorlage Deutliche Ablehnung im Toggenburg: Einzig Kirchberg hat den Kurs der Regierung unterstützt Die Abfuhr des SP-Referendums zum Spital Wattwil war klar. Nur gerade der Wahlkreis Toggenburg unterstützte das Ansinnen, das Spital Wattwil auszubauen. Doch auch in diesem Wahlkreis herrschte keine Einigkeit. Sabine Camedda 13.06.2021, 18.47 Uhr

Gebannt wartet das Referendumskomitee auf die Abstimmungsresultate aus den einzelnen Gemeinden.

Bild: Benjamin Manser

Ginge es nach den Plakaten, die an Gebäuden und entlang der Strassen im Toggenburg aufgestellt waren, wäre das Ergebnis ein klares Nein. Die Befürworter des Referendums, die gleichzeitig den Weg der Regierung betreffend der Zukunft des Spitals Wattwil bodigen wollten, machten ihre Botschaft deutlich: Nein zur Schliessung des Spitals.

Ihr Kampf war nicht von Erfolg gekrönt. Mit 56,3 Prozent hiessen die St.Galler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger den Nachtrag zum Kantonsratsbeschluss über die Erneuerung und Erweiterung des Spitals Wattwil gut. Sprich: Das Spital wird nicht mehr weiter ausgebaut.

Ein Wahlkreis stimmt anders als alle anderen

Die Grafik mit den Abstimmungsergebnissen zeigt den Kanton St.Gallen fast einfarbig. Die unterschiedlichen Nuancen widerspiegeln die Deutlichkeit der Annahme. Am grössten war die Zustimmung im Wahlkreis St.Gallen. Dort machten die Ja-Stimmen einen Anteil von 62,2 Prozent aus. Gross war die Zustimmung auch im Werdenberg (60,6 Prozent) und im Wahlkreis See-Gaster (59.6 Prozent).

Ein Wahlkreis aber – der Wahlkreis Toggenburg –hebt sich farblich vom Rest des Kantons ab. Mit 62,8 zu 37,2 Prozent ist das Verhältnis zwar fast gleich wie im Wahlkreis St.Gallen, doch die Aussage ist genau umgekehrt. 62,8 Prozent betrug die Ablehnung gegen die Pläne der St.Galler Regierung für das Spital Wattwil. Nur 37,2 Prozent der Stimmenden legten ein Ja ein.

Und wie sieht es in den einzelnen Gemeinden im Toggenburg aus? Auch hier gilt die Aussage: Alle ausser eine. In diesem Fall ist es die Gemeinde Kirchberg, die anders gestimmt hat als die übrigen Gemeinden im Wahlkreis. 53 Prozent der Stimmenden legten ein Ja in die Urne und unterstützten damit den Kurs der Regierung. 47 Prozent sprachen sich für den Erhalt des Spitals Wattwil aus.

Wattwiler Bürger senden ein deutliches Zeichen nach St.Gallen

Ihren Unmut über die Pläne der Regierung äusserten die Bürgerinnen und Bürger von Wattwil mit aller Deutlichkeit. 78,5 Prozent der Stimmenden sprachen sich gegen die Pläne der Regierung aus und unterstützten das Referendum, das den Ausbau des Spitals vollenden wollte. Das Resultat der Standortgemeinde war das höchste im ganzen Wahlkreis.

In der Nachbargemeinde Ebnat-Kappel stimmten 70,6 Prozent der Teilnehmenden gegen den Vorschlag der Regierung. In Lichtensteig sprachen sich 67,6 Prozent der Stimmenden für das Referendum aus. In den Gemeinden Hemberg und Nesslau stimmten die Bürgerinnen und Bürger mit gut einer Zwei-Drittels-Mehrheit gegen die Pläne aus St.Gallen.

Die knappsten Resultate gingen in den Gemeinden Lütisburg und Wildhaus-Alt St.Johann ein. Dort sprachen sich 52,8 respektive 52,9 Prozent der Stimmenden gegen die Vorlage aus.

Vorlage war den Bürgerinnen und Bürgern wichtig

Auffallend an den Ergebnissen, welche die verschiedenen Gemeinden gemeldet haben, ist die Stimmbeteiligung. Über alle Gemeinden gesehen ergab sich ein durchschnittlicher Wert von 62,8 Prozent. Die Spanne zwischen der höchsten und der geringsten geht von 57,4 und 71,4 Prozent.

Spitzenreiter war an diesem Abstimmungssonntag die Gemeinde Hemberg. Dies mag nicht erstaunen, weil die Bürgerinnen und Bürger mit der Abstimmung über die Fusion über eine weitere zukunftsweisende Vorlage zu befinden hatten. In der Gemeinde Wattwil betrug die Stimmbeteiligung 62,7 Prozent.

Die geringste Stimmbeteiligung im Wahlkreis Toggenburg erreichte die Gemeinde Kirchberg. Dies überrascht wenig, weil die Bürgerinnen und Bürger aufgrund der geografischen Nähe zum Spital Wil nicht so direkt von der Frage nach der medizinischen Grundversorgung betroffen sind wie andere Einwohnerinnen und Einwohner im Toggenburg.