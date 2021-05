Spitallandschaft Andere schliessen, Wil baut aus: Bis im Sommer 2023 erhöht das Spital Wil die Kapazität auf 100 stationäre Betten Die Spitalregion Fürstenland Toggenburg plant einen Erweiterungsbau beim Spital Wil. Dieser steht in direktem Zusammenhang mit den Schliessungen der stationären Angebote in Wattwil und Flawil. Gianni Amstutz 05.05.2021, 05.00 Uhr

Die Spitallandschaft der Ostschweiz steht vor grossen Veränderungen. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden wurde unlängst die Schliessung des Spitals Heiden verkündet. Ebenfalls in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass das Spital Flawil dem Neubau eines Kompetenzzentrums für Gesundheit, Therapie und spezialisierte Langzeitpflege der Solviva AG weichen soll. Und auch das stationäre Angebot des Spitals Wattwil soll in zwei Jahren Geschichte sein, auch wenn es dagegen noch immer Widerstand aus dem Toggenburg gibt.

Während andernorts das Angebot zurückgefahren wird, plant Wil einen Ausbau. Dieser steht in direktem Zusammenhang mit der Schliessung in Flawil und dem Wandel in ein Gesundheits-, Notfall- und Pflegezentrum des Spitals Wattwil, wie René Fiechter, CEO der Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT), erklärt.

«Das dadurch zu erwartende höhere Patientenaufkommen in Wil bedingt einen Ausbau des stationären Angebots an diesem Standort.»

Deshalb ist ein Erweiterungsbau beim Spital Wil geplant. Im stationären Bereich werden insgesamt 23 zusätzliche Betten geschaffen. Neben der Einrichtung einer neuen akutgeriatrischen Station wird die Überwachungsstation von heute vier auf sechs Betten erweitert. Damit werde das Spital Wil rund 100 stationäre Betten umfassen, sagt Fiechter.

30 Prozent mehr Behandlungen in Wil

Die Kapazitätserhöhung basiert auf einer Prognose der Patientenströme. Gemäss diesen Berechnungen werde das stationäre Behandlungsvolumen am Standort Wil bis ins Jahr 2028 um rund 30 Prozent zunehmen, sagt Fiechter.

Weil Flawil aber bereits in diesem Sommer geschlossen wird und Wattwil die stationären Angebote 2023 aufhebt, müssen die zusätzlichen Betten und Behandlungsräume in Wil bereits im Sommer 2023 bereitstehen. Deshalb soll die Erweiterung mit einem Modularbau realisiert werden. Das verkürzt die Bauzeit gegenüber einem konventionellen Bauprojekt.

Die Erweiterung wird südlich vom Verwaltungstrakt und östlich vom Hauptgebäude platziert. Sie erhält durch einen neuen Verbindungsbau auf jeder Ebene einen Zugang zum bestehenden Spitalgebäude. Während der Bauarbeiten, die im Frühjahr 2022 beginnen sollen, komme es zu keinen Einschränkungen des Spitalbetrieb, versichert Fiechter.

SRFT kann Kosten nicht selbst stemmen

Die geschätzten Kosten für den Modularbau belaufen sich laut einer veröffentlichten Vorankündigung auf rund 8,5 Millionen Franken. René Fiechter sagt:

«Aufgrund der finanziellen Situation ist die SRFT nicht in der Lage, die Finanzierung aus eigener Kraft zu stemmen.»

Es sei daher ein Darlehen des Kantons St.Gallen nötig, um dieses für die Strategieumsetzung wichtige und für die Zukunft der SRFT elementare Bauvorhaben umzusetzen.

Kein Zusammenhang mit Totalsanierung oder Neubau

Die Erweiterung wird aber nicht für lange die letzte bauliche Massnahme sein, die am Spital Wil umgesetzt wird. Der Bau aus den 1970er-Jahren bedarf in den nächsten Jahren einer Totalsanierung oder eines Neubaus. Gemäss dem SRFT-CEO besteht jedoch kein Zusammenhang mit der Erweiterung.

Der Kantonsrat habe den Auftrag erteilt, bis ins Jahr 2026 einen Bericht über die Zukunft des Spitals Wil vorzulegen. Dieser diene dann als Grundlage für den Entscheid über das weitere Vorgehen. Es seien noch immer alle drei Szenarien möglich: Totalsanierung, Neubau am jetzigen Standort oder Neubau an einem anderen Standort.

Die nun geplante Erweiterung gibt jedoch den groben Zeitplan vor, wann in Wil ein Neubau oder eine Totalsanierung des Spitals in Angriff genommen wird. Laut Fiechter sei dies voraussichtlich frühestens in zehn Jahren der Fall, wahrscheinlicher seien 15 Jahre.