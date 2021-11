Spital Wattwil Zukunft liegt in der Hand des Stimmvolks: Darüber stimmen die Wattwilerinnen und Wattwiler in drei Wochen ab Am 19. Dezember stimmen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Wattwil über den Verkauf der Spitalliegenschaft ab. Der Kaufpreis beträgt 9,5 Millionen Franken. Warum geht es bei der Abstimmung letztlich um 35 Millionen Franken? Wie sieht der Betrieb des Spitals zukünftig aus? Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 27.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Liegenschaft Spital Wattwil umfasst neben dem Spitalgebäude auch das Personalhaus und insgesamt fast 20'000 Quadratmeter Boden. Bild: Benjamin Manser (Wattwil, 20. Juli 2021)

Seit über 130 Jahren ist Wattwil ein Spitalstandort. Lange Zeit war das Gebäude in Besitz der Gemeinde, sie war auch für den Betrieb zuständig. Per 1. Januar 2003 wurde das ehemalige Gemeindespital Wattwil an den Kanton übertragen. Es wurde in der Folge durch die Spitalregion Fürstenland-Toggenburg (SRFT) betrieben. Diese hat nun, gestützt auf einen Entscheid des Kantonsrats, die Schliessung per 31. März 2022 beschlossen.

Im Vertrag, mit dem die Gemeinde die Liegenschaft an den Kanton abgetreten hat, wurde festgelegt: Falls am Standort Wattwil bis spätestens 31. Dezember 2022 kein somatisches Akutspital mehr betrieben wird, muss die Liegenschaft an die Gemeinde zurückübertragen werden. Mit dem Entscheid des Kantons, den Spitalbetrieb in Wattwil per 31. März 2022 zu beenden, kommt diese Klausel nun zum Tragen.

Wenn von der Spitalliegenschaft die Rede ist, spricht man vom Grundstück Nr. 231W in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (OeBA). Die Gesamtfläche umfasst 19'958 Quadratmeter. Darauf stehen das Hauptgebäude mit dem Neubautrakt, dem Mitteltrakt und dem Altbautrakt sowie dem Personalhaus.

Der Buchwert gemäss Bilanz der SRFT per 31. Dezember 2020 beläuft sich auf 2,994 Millionen Franken für den Boden und 55,4 Millionen Franken für die Gebäude. Total also 58,4 Millionen Franken.

Die Spitalliegenschaft soll von einer Aktiengesellschaft erworben werden, die sich vollständig im Eigentum der Politischen Gemeinde Wattwil befindet. Die Rechtsform der Aktiengesellschaft wurde unter anderem gewählt, weil sie eine eigenständige rechtliche Einheit darstellt, die durch ihren Verwaltungsrat geführt wird und für die eine eigene Betriebsrechnung nach den Vorgaben des Obligationenrechts zu führen ist.

Die politische Gemeinde legt im Sinne einer Anstossfinanzierung einmalig ausreichend Geld in diese AG. Sie kann damit die Liegenschaft selbstständig übernehmen und die erforderlichen baulichen Massnahmen – der Ausbau wurde bekanntlich gestoppt – vornehmen. Dafür kann sie auch Fremdkapital aufnehmen. Der Betrieb der Liegenschaft durch die Gesellschaft ist selbsttragend, sämtliche Ausgaben müssen über die Mieteinnahmen gedeckt sein.

Nach dem Scheitern des kantonalen Nachfolgekonzepts hat der Gemeinderat Wattwil auf dessen Grundlage eine neue Lösung ausgearbeitet. Diese basiert auf mehreren Pfeilern, für die bereits mögliche Betreiber gefunden werden konnten.

Die Berit Klinik AG ist gewillt, die 24/7-Notfallversorgung in Kooperation mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten zu betreiben. Vor kurzem wurde bekannt, dass sie zudem die Alkoholkurzzeittherapie PSA in Wattwil weiterführen kann. Ebenso möchte die Berit Klinik AG eine Tagesklinik mit einem breiten Leistungsspektrum, spezialmedizinischen Sprechstunden sowie ambulanten Operationen betreiben.

Eine Gruppe von Fachärzten hat Interesse bekundet, ein Ärztezentrum mit einer Praxis für Hausarzt-/Allgemeinmedizin und vier Facharztpraxen (Gastroenterologie, Kardiologie, Onkologie und Pneumologie) in der Liegenschaft zu integrieren. Im Weiteren soll die gemeindeeigene Pflegeheim Rosengarten GmbH in der Liegenschaft ein bedarfsgerechtes Angebot an Spezialpflege bereitstellen (Akut- und Übergangspflege, postakute Pflege, Schwerstpflege und gerontopsychiatrische Pflege).

Im Sinne der integrierten Versorgung ist vorgesehen, diese medizinischen und pflegerischen Angebote mit weiteren Partnern (Psychiatrie St.Gallen Nord, Spitex Mittleres Toggenburg, Ergotherapie, Physiotherapie) zu ergänzen. Mit diesen laufen Verhandlungen über eine Zusammenarbeit und/oder eine Einmietung in der Liegenschaft. Ausserdem sind weitere Nutzungen denkbar.

Damit die Gesellschaft die Liegenschaft übernehmen und den vollständigen Ausbau realisieren kann sowie handlungsfähig wird, braucht es 35 Millionen Franken. 9,5 Millionen Franken fallen für den Kauf der Liegenschaft an.

Für das Betriebskapital werden 5,5 Millionen Franken gerechnet. Weitere 20 Millionen stehen für den Ausbau des Altbautrakts und der Nebengebäude bereit. Die Gesellschaft wäre dann in Besitz eines Objekts mit einem Buchwert von 58,4 Millionen Franken.

Die politische Gemeinde als alleinige Besitzerin der selbstständigen Gesellschaft bekommt für den Geldfluss einen entsprechenden Gegenwert. Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt: 5 Millionen Franken als Einzahlung ins Aktienkapital, 10 Millionen Franken als erstes rückzahlbares Darlehen und 20 Millionen Franken als zweites rückzahlbares Darlehen.

Die Gemeinde plant, die benötigte Summe über den Kapitalmarkt aufzunehmen und anschliessend die Immobiliengesellschaft zu finanzieren. Gemeinwesen können sich gewöhnlich zu Vorzugszinsen am Kapitalmarkt finanzieren, aktuell profitieren sie sogar von Negativzinsen. Eine Steuererhöhung sollte somit nicht notwendig sein. Die Gesellschaft wird die Darlehen der Gemeinde verzinsen.

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger müssen letztlich über zwei Fragen abstimmen. Die erste Frage betrifft den Erwerb der sogenannten Spitalliegenschaft mit der Gründung und Finanzierung einer gemeindeeigenen Gesellschaft (AG) in Höhe von 15 Millionen Franken – davon 10 Millionen Franken in Form eines rückzahlbaren Darlehens.

Mit der zweiten Frage verlangt der Gemeinderat vom Stimmvolk ein rückzahlbares Darlehen der Politischen Gemeinde Wattwil an die gemeindeeigene Gesellschaft in Höhe von 20 Millionen Franken. Dieses Geld soll für einen bedarfsgerechten Ausbau verwendet werden. Diese zweite Vorlage ist nur relevant, wenn die erste angenommen wird.

Am kommenden Donnerstag, 2. Dezember, findet im Thurpark eine öffentliche Informationsveranstaltung statt. Sie beginnt um 20 Uhr. In Zusammenhang mit Covid-19 wird die Veranstaltung als 3G-Anlass durchgeführt. Die Veranstaltung wird online übertragen. Ein entsprechender Link wird auf der Internetseite der Gemeinde (www.wattwil.ch) aufgeschaltet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen