Spital Wattwil: Toggenburger Fachärzte realisieren Ärztezentrum

Spital Wattwil «Medizinische Grundversorgung liegt allen am Herzen»: Darum planen Fachärzte in der Spitalliegenschaft ein Ärztezentrum Noch ist unklar, wie es nach der Schliessung des Spitals Wattwil Ende März 2022 weitergeht. Die Pläne für ein Ärztezentrum mit Fachärzten und einem Hausarzt, die sich neben der Berit-Gruppe in der Liegenschaft einmieten, sind weit vorangetrieben. Aber noch fehlt das grüne Licht des Kantons. Sabine Camedda 10.11.2021, 12.00 Uhr

Die medizinische Grundversorgung im Toggenburg soll unter anderem durch ein Ärztezentrum in der Spitalliegenschaft gesichert werden.

Bild: Benjamin Manser

Was wird aus dem Wattwiler Spital, wenn dieses geschlossen wird? Diese Frage treibt nicht nur die Politikerinnen und Politiker der Gemeinde und des Kantons um, sondern auch die Ärztinnen und Ärzte. Denn: Zum einen kann die Liegenschaft, die für über 60 Millionen Franken saniert worden ist, nicht beliebig umgenutzt werden. Zum anderen muss die medizinische Grundversorgung der Toggenburger Bevölkerung gewährleistet sein.

Mit der Übernahme der Liegenschaft durch die Gemeinde Wattwil und mit der Berit-Gruppe, die ein medizinisches Zentrum mit Tagesklinik für ambulante Orthopädie und Chirurgie sowie die Notfallstation und die PSA betreiben will, zeichnet sich eine Lösung ab. Im Oktober ist ausserdem bekannt geworden, dass vier bekannte und anerkannte Fachärzte sowie ein Hausarzt aus Wattwil in der Spitalliegenschaft ebenfalls medizinische Leistungen anbieten wollen.

Sinnvolle Zusammenarbeit, um Synergien zu nutzen

«Wir verfolgen die Idee eines Ärztezentrums schon länger», sagt Dr. Daniel Güntert. Der Pneumologe sieht mehrere Gründe, die für eine engere Zusammenarbeit mit Dr. Diana Abraham-Schmitz (Gastroenterologin), Dr. Isabella Schönenberger (Onkologin) und Dr. Maximilian Graw (Kardiologe) sprechen. Nicht nur, dass sie sich schon lange kennen. Viele ihrer Patientinnen und Patienten hätten Beschwerden, die mehrere dieser Fachrichtungen betreffen, erklärt er. Ausserdem können er als Lungenfacharzt und die Gastroenterologin einen Teil der Untersuchungsgeräte für Endoskopien gemeinsam nutzen.

Daneben wären auch Synergien mit den Berit-Ärzten, die für ihre Leistungen die Operationssäle und andere leere Räumlichkeiten nutzen wollen, möglich. Daniel Güntert führt dies an einem Beispiel aus:

«Seit dem August 2021 kann ich bei meinen Patientinnen und Patienten keine Untersuchungen mit dem Endoskop mehr ausführen, weil die Geräte und Räume nicht mehr zur Verfügung stehen.»

Die Ideen der vier Fachärzte gehen aber noch weiter. Ein überregionales Gesundheitsnetzwerk ist bereits involviert, um im Rahmen der Nachfolgeplanung des Wattwiler Hausarztes Dr. Jean-Luc Meyer ebenfalls ins Ärztezentrum in der Spitalliegenschaft einzusteigen. «Wir wollen uns aber nicht nur auf rein ärztliche Angebote beschränken», sagt Daniel Güntert. So könnte der Spitexstützpunkt in die Spitalliegenschaft verlegt werden. «Und wir möchten die noch teilweise bestehende Physiotherapie miteinbeziehen und wieder aufbauen; ebenso wären Ernährungsberatung, Ergotherapie unter anderem denkbar und sinnvoll.»

Für Daniel Güntert spricht schliesslich noch etwas anderes dafür, seine Einzelpraxis an der Bahnhofstrasse zu Gunsten eines Ärztezentrums aufzugeben. «Eine Praxis, wie ich sie derzeit führe, ist für eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger nicht attraktiv», sagt er. Dies sei bei der Beteiligung in einem Ärztezentrum anders. Das Zentrum könnte bezüglich der Nachfolgeregelung von mehreren ärztlichen Grundversorgern, die in den nächsten Jahren anstehen, eine positive Ausstrahlung haben.

Warten auf den Entscheid aus St.Gallen

Bei der zukünftigen Liegenschaftsbesitzerin, der Gemeinde Wattwil, und bei der Berit-Gruppe, die ärztliche Leistungen anbieten will, sind die Pläne für das Ärztezentrum auf fruchtbaren Boden gefallen. «Sie zeigen grosses Interesse an einer Zusammenarbeit», sagt Daniel Güntert. Dass möglichst viele ärztliche Leistungen in Wattwil unter einem Dach vereinigt werden sollen, habe auch bei weiteren Kreisen positives Echo ausgelöst.

Einen Wermutstropfen gibt es aber noch: Der Kanton St.Gallen hat den Plänen noch nicht zugestimmt, die Berit-Gruppe wartet weiterhin auf eine Betriebsbewilligung. Daniel Güntert kann nicht nachvollziehen, warum der Kanton noch zögert. Er erklärt:

«Hier entsteht etwas Gutes.»

Das Gebäude, das mit Steuergeldern saniert wurde, werde effizient und langfristig genutzt und die ärztliche Grundversorgung im Toggenburg sei gewährleistet. «Das ist es, was uns allen am Herzen liegt.»

Bei all diesen Argumenten ist Daniel Güntert zuversichtlich, dass die Ideen auch umgesetzt werden können. Der Kanton müsse jetzt aber rasch entscheiden. Denn am 31. März 2022 geht das Spital Wattwil zu. Bis dahin sei es noch nicht möglich, die Praxen der Fachärzte zu verlegen, denn es seien noch bauliche Anpassungen nötig.

«Die Notfallstation muss am 1. April aber funktionieren», betont Daniel Güntert. Eine Verzögerung des Entscheides sei auch gegenüber dem Personal nicht fair. «Die Unsicherheit führt zu einem weiteren Weggang von Fachkräften. Und das ist völlig unnötig, denn auch für den späteren Betrieb werden sie gebraucht.»