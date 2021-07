Spital Wattwil: Schliessung wohl schon vor Herbst 2023

Spital Wattwil Die Lichter werden wohl früher gelöscht: So reagiert die Spitalregion auf das Aus der Solviva-Lösung Die Solviva AG wird mit ihrem Kompetenzzentrum für Gesundheit, Notfall und spezialisierte Pflege (GNP) nun doch nicht ins Spital Wattwil einziehen. Alle Pläne sind zur Makulatur geworden. Das gab der Kanton St.Gallen am Dienstag bekannt. Die Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung im Toggenburg sind nicht gering: Das Akutspital wird seinen Betrieb wohl nicht bis Ende 2023 aufrechterhalten können. Sabine Camedda 20.07.2021, 17.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ungewisse Zukunft: Noch ist nicht klar, wie lange Wattwil als Spitalstandort noch offen ist.

Bild: Benjamin Manser

«Der Schock sitzt tief.» Mit diesen Worten beschreibt René Fiechter die Stimmung am Spital Wattwil am Dienstagmorgen, nachdem die Neuigkeiten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommuniziert worden sind.

Diese Neuigkeiten hatten es in sich: Die Regierung und die Solviva AG haben bekanntgegeben, dass die Liegenschaft des Spitals Wattwil nun doch nicht zu einem Kompetenzzentrum für Gesundheit, Notfall und spezialisierte Pflege (GNP) wird. Die Begründung: Es habe keine Einigung mit der Standortgemeinde Wattwil gegeben.

Die Gemeinde Wattwil verschickte wenig später ihrerseits eine Medienmitteilung. Dieser ist unter anderem zu entnehmen, dass die Regierung der Gemeinde die Rückübertragung der Liegenschaft zugesichert habe, und zwar zu den gleichen Konditionen, wie diese an die Firma Solviva AG vorgesehen war.

Ziel sei, ein medizinisches Zentrum mit ambulanter Tagesklinik und allenfalls weiteren Leistungselementen für die regionale Bevölkerung wohnortnah anzubieten. Dafür brachte die Gemeinde als Partnerin die Berit-Klinik-Gruppe ins Spiel. Ausserdem sollen Partner des Gesundheitswesens einbezogen werden.

Situation scheint zu wenig sicher, um das Personal zu halten

René Fiechter, CEO Spitalregion Fürstenland Toggenburg. Bild: PD

Ob die Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) einer dieser Partner sein wird, ist nicht klar. «Wir haben bis zuletzt gehofft, dass es zwischen der Regierung, der Gemeinde Wattwil und der Solviva AG zu einer Lösung kommt», sagt René Fiechter, CEO der SRFT. Der Weg, der mit dem GNP beschritten worden wäre, hätte zwar auch noch gewisse Umsetzungsrisiken beinhaltet. Aber alle hätten davon profitieren können: die Standortgemeinde Wattwil und das Toggenburg mit einer guten Gesundheitsversorgung, das Personal des Spitals mit der Zukunftsaussicht, weiterhin in Wattwil eine Arbeitsstelle zu haben.

«Von einer möglichen Lösung mit der Berit-Klinik-Gruppe, wie die Gemeinde heute in Aussicht gestellt hat, war uns bis anhin nichts bekannt.»

René Fiechter bedauert, dass eine aus seiner Sicht umfassende und gute Lösung, die während mehr als zwei Jahren ausgearbeitet worden ist, nicht umgesetzt wird. Diese hätte unter anderem auch beinhaltet, dass das Personal die Möglichkeit gehabt hätte, nach der Schliessung des Spitals im GNP weiterzuarbeiten. Doch nun sei die Situation für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin unsicher.

Er sei überzeugt, dass sich das auf die Personalsituation auswirken werde. «Bereits im ersten Semester dieses Jahres haben wir am Standort Wattwil eine Fluktuationsrate von über 20 Prozent, was bedeutend über dem Durchschnitt liegt», sagt René Fiechter.

«Und dies wird sich in den nächsten Wochen und Monaten sicher noch verstärken.»

Gerade bei den Ärzten und dem Pflegepersonal sei es sehr schwierig, die entstandenen Lücken zu füllen. Eine Aussicht, dass das Personal nach der Schliessung in Wattwil weiterbeschäftigt werden kann, besteht derzeit nicht mehr.

Es braucht nun Ideen für eine Zwischenlösung

René Fiechter befürchtet durch diesen Fachkräftemangel sogar weitergehende Konsequenzen.

«Wir gehen heute davon aus, dass wir den Betrieb des Spitals Wattwil nicht wie gedacht bis im Herbst 2023 weiterführen können.»

Denn nur mit genügend Personal kann eine sichere und qualitativ genügende Patientenbehandlung sichergestellt werden.

Bei einer vorzeitigen Schliessung müsste am Standort Wil ein Teil der in Wattwil wegfallenden Betten in Wil kompensiert werden. Der Weg ist geebnet, um beim Spital Wil einen Modulbau zu erstellen. Dieser ist aber erst im Jahr 2023 bezugsbereit.

Und das könnte zu spät sein. Bei einer wahrscheinlich früheren Schliessung des Spitals Wattwil muss eine Übergangslösung für den Standort Wil gesucht werden. «Darauf bereiten wir uns in den nächsten Wochen vor», sagt René Fiechter.

Medizinische Notfallversorgung muss neu aufgegleist werden

Zurück zum Start heisst es für die Notfallversorgung. Das Modell mit einer integrierten Notfallpraxis (INP), die von den niedergelassenen Ärzten und Spitalärzten gemeinsam betrieben wird, wie es im Gesamtkonzept des GNP vorgesehen war, kann nicht umgesetzt werden.

Trotzdem: Die Notfallversorgung im Toggenburg muss jederzeit gewährleistet bleiben, hält die Regierung fest. So wird der Kanton nach den Sommerferien die Gespräche mit der niedergelassenen Ärzteschaft wiederaufnehmen, um eine neue Lösung für die Notfallversorgung zu finden. Die SRFT, die aktuell ein wichtiger Partner der niedergelassenen Ärzte im Bereich Notfalldienst ist, sei aber nicht mehr involviert, sagt René Fiechter.

Der Rettungsdienst, sagt der SRFT-CEO weiter, sei davon aber nicht direkt betroffen. Die Krankenwagen und Notärzte fahren von den bestehenden Stützpunkten zu medizinischen Notfällen und leisten die Erstversorgung. Aber: Nach Wattwil werden diese zukünftig wohl nicht mehr transportiert.