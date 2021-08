Spital Wattwil wird schon Ende März 2022 geschlossen

Grosse Betroffenheit Das vorzeitige Aus des Spitals Wattwil wird zu Entlassungen führen: Das sagt der CEO Nun ist klar, dass das Spital Wattwil spätestens im kommenden März geschlossen wird, eine Station sogar schon früher. Dies sei nötig, damit die Sicherheit für die Patientinnen und Patienten gewährleistet werden kann, heisst es bei der Spitalregion Fürstenland Toggenburg. Verlierer sind vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch die ganze Talbevölkerung. Sabine Camedda 18.08.2021, 16.23 Uhr

Das Aus kommt früher als erwartet: Das Spital Wattwil wird Ende März 2022 definitiv geschlossen.

Aus heiterem Himmel kam der Entscheid, das Spital Wattwil Ende März 2022 zu schliessen, nicht. Bereits vor gut einem Monat, als das Scheitern der Nachfolgelösung mit einem Kompetenzzentrum für Gesundheit, Notfall und spezialisierte Pflege (GNP) mit der Solviva AG als Partnerin bekannt wurde, stand im Raum, dass der Betrieb kaum bis ins Jahr 2023 weitergeführt werden könne. «Wir haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kurz danach informiert, dass wir beim Verwaltungsrat der Spitalverbunde die Prüfung einer früheren Schliessung beantragen», sagt René Fiechter, CEO der Spitalregion Fürstenland Toggenburg.

Begründet wurde dies mit der hohen Personalfluktuation. «Bereits im ersten Semester dieses Jahres haben wir am Standort Wattwil eine Fluktuationsrate von über 20 Prozent, was bedeutend über dem Durchschnitt liegt», sagte René Fiechter damals. Nun seien noch mehrere Kündigungen eingetroffen und man muss die Reissleine ziehen. René Fiechter erklärt:

«Angesichts der unklaren Zukunft können die Stellen kaum neu besetzt werden. Damit ist eine qualitativ genügende und sichere Patientenbehandlung gefährdet.»

Ein geordneter Spitalbetrieb könne unter diesen Umständen nicht mehr über längere Zeit aufrechterhalten werden.

Schliessung in mehreren Etappen

Die Personalsituation wirkt sich derzeit besonders auf die Intermediate Care-Abteilung (IMC) aus. Die zwei Betten in der Überwachungsstation werden schon Mitte September gestrichen. «Bereits jetzt ist es nicht möglich, das Personal für diese hochqualifizierten Arbeitsplätze zu finden», sagt René Fiechter.

In der Folge wurden einzelne Dienste gestrichen, auf Dauer könne der Betrieb aber nicht mehr sichergestellt werden. Für die Patientinnen und Patienten bedeute dies, dass sie in einem anderen Spital mit einer IMC-Abteilung behandelt werden. Dies müsse aber nicht zwingend Wil sein, betonte René Fiechter.

Damit seien aber keine Änderungen bei der Notfallversorgung verbunden, versichert der CEO der SRFT weiter.

«Am Spital Wattwil werden die Notfälle im gewohnten Rahmen betreut und behandelt.»

Änderungen diesbezüglich werde es erst im März 2022 geben, wenn das Spital definitiv geschlossen wird. Bis dann sind Vertreter des Kantons und der Gemeinde Wattwil, aber auch der niedergelassenen Ärzte, der Berit Gruppe, der SRFT sowie weiterer Partner bemüht, eine Lösung für die Notfallversorgung zu finden, welche der Kanton von Gesetzes wegen gewährleisten muss.

Mitte Dezember soll dann eine Bettenstation geschlossen werden. Die übrigen Betten werden bis März kommenden Jahres im Spital Wattwil abgebaut. Wie René Fiechter bestätigt, werden als Ersatz 15 zusätzliche Betten im Spital Wil geschaffen. Es werde eng werden im Gebäude, bis der Modulbau im Jahr 2023 fertiggestellt ist.

Diese Schliessung hat auch Auswirkungen auf die Alkoholkurzzeittherapie (PSA). Weil diese idealerweise an ein Akutspital angeschlossen ist, wird geprüft, diese von Wattwil ins Spital Linth in Uznach zu verlegen. In Wil gebe es dafür weder Platz noch sei dies in der Strategie vorgesehen. Die Möglichkeit, dass die PSA nach dem Wegzug in eine Nachfolgelösung des Spitals Wattwil zurückkehren würde, erachtet René Fiechter heute als klein.

Entlassungen können nicht verhindert werden

Die SRFT und der Verwaltungsrat der Spitalverbunde stellen in der Mitteilung über die Spitalschliessung per März 2022 in Aussicht, dass es zu Entlassungen kommen werde. «Ich kann heute nicht sagen, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon betroffen sein werden», sagt René Fiechter. Je nach Tätigkeit gestalte sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt unterschiedlich.

René Fiechter verspricht aber, dass die SRFT die betroffenen Personen nicht hängen lässt und sie bei der Stellensuche unterstützt. «Die vergangene Zeit mit den politischen Diskussionen über die Zukunft des Spitals Wattwil war geprägt von Unsicherheit. Unser Personal hat diese Situation mitgetragen», begründet René Fiechter.

«Also haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter es verdient, dass wir nach unseren Möglichkeiten alles daransetzen, um für sie und mit ihnen gute Lösungen zu finden.»

Ein Teil des Personals könne in einer anderen Region beschäftigt werden. René Fiechter verhehlt aber nicht, dass wohl letztlich einige Personen mit Massnahmen unterstützt werden müssen, wie sie im kantonalen Rahmenmassnahmenplan vorgesehen sind.