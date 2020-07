Serie Spielen ist der Wochenhöhepunkt im Wildhauser Altersheim Bellevue Einen Nachmittag pro Woche verbringt Imelda Brändle im Bellevue, um mit den Bewohnerinnen Gesellschatsspiele zu machen. Auf ihren Besuch freuen sich die Bewohnerinnen und Bewohner jeweils sichtlich. Adi Lippuner 19.07.2020, 17.00 Uhr

Imelda Brändle (mit Maske) und die Bewohnerinnen Frieda Roth, Theres Jäger und Alice Hürlimann (von links), spielen konzentriert eine Run Bild: Adi Lippuner

Die Vorfreude auf den Besuch von Imelda Brändle ist im Altersheim Bellevue spürbar. Kurz vor dem vereinbarten Zeitpunkt warten drei Frauen auf die Ankunft ihrer Mitspielerin. Imelda Brändle – sie leistet diese Freiwilligenarbeit bereits seit zehn Jahren, früher im Altersheim Sonnenhalb in Unterwasser und seit der Eröffnung des Bellevue in Wildhaus – freut sich ihrerseits auf die Begegnung mit den betagten Bewohnerinnen.

«Keine Pflicht, sondern ein Vergnügen»

«Ich mag Menschen jedes Alters und spiele leidenschaftlich gerne. So gesehen, ist dieser Spielnachmittag für mich keine Pflicht, sondern ein Vergnügen», sagt sie. Gespielt wird immer Rummikub, ein Spiel ähnlich dem Kartenspiel Rommé.

Im Unterschied zum Kartenspiel wird mit Zahlenplättchen gespielt, wobei es darum geht, bestimmte Spielstein-Kombinationen zu erreichen und die 14 eigenen Spielsteine, die man zu Beginn erhält, möglichst rasch loszuwerden.

Konzentration und doch Zeit zum Plaudern

Die Mitspielerinnen Frieda Roth, Theres Jäger und Alice Hürlimann konzentrieren sich während eines Durchgangs voll auf das Spiel. Da und dort hilft Imelda Brändle, greift ein, wenn jemand einen Stein, der plaziert werden könnte, übersieht und sorgt dafür, dass alle ihren Spass haben.

Zwischen den Spielen wird auch gescherzt und gelacht. So kommt in einer Pause das Thema Religion auf. «Wir mussten getrennte Schulen besuchen», erinnern sich die Frauen. Und dann eine Besonderheit aus noch gar nicht so lange zurückliegender Zeit: «Die Katholiken hatten ihre katholische Hebamme, die reformierten Frauen eine mit ihrem Glauben.»

Kontakt zum Dorf ist wichtig

Geht es um Spiel, freut sich mal die eine, mal die andere Frau über einen Sieg. Als kleiner Trost für die Letztplatzierte meint dann Imelda Brändle: «Man sagt nicht verloren, sondern Letzte gemacht.»

Und schon wird wieder gescherzt, weil eine neue Getränkerunde fällig wird. Wasser und Kaffee sind beliebt, «aber wir könnten auch mal einen halbsauren Most trinken», meint eine der Spielerinnen mit verschmitztem Lächeln.

Für Claudia Reich, stellvertretende Heimleiterin, hat der Einsatz der Freiwilligen einen hohen Stellenwert. «Sie ermöglichen unseren Bewohnerinnen und Bewohnern den Kontakt zum Dorf, bringen Abwechslung ins Haus und erzählen auch Neuigkeiten.» In Wildhaus engagieren sich vier Freiwillige für die Bewohnerinnen und Bewohner im Bellevue.

Imelda Brändle trägt konsequent eine Maske

Während in der hinteren Stube eifrig gespielt wird, klopft Frieda Grob in der grossen Stube mit drei Männern einen Jass. «Die Besuche von aussen sind Fixpunkte für unsere Bewohnerinnen und Bewohner und Grund zu Freude», erklärt Claudia Reich.

Imelda Brändle klopft mit Bewohnern des «Bellevue» einen Jass. Bild: Adi Lippuner

Die Regel, dass die Bewohnerinnen und Bewohner im Haus keine Masken tragen müssen, Mitarbeitende und Besucher aber schon, wird konsequent befolgt. So sitzt Imelda Brändle den ganzen Nachmittag über mit einer Maske am Spieltisch, und auch Frieda Grob hält sich beim Jassen an die Vorgabe.

Und schon wird am Spieltisch wieder diskutiert: «Leider kann ich mir keinen Joker stehlen», ist zu hören und dann «Herrschaftzeiten, warum geht diese Kombination nicht auf?»

In einer Grossfamilie aufgewachsen

Imelda Brändle ist in einer Grossfamilie in Bichwil in der Gemeinde Oberuzwil aufgewachsen. «Ich habe 13 Geschwister und wenn wir daheim nicht helfen mussten, wurde gerne gespielt. Vor allem das Monopoly hatte bei uns einen hohen Stellenwert», blickt die Mutter von drei Kindern zurück.

Inzwischen habe sie sieben Enkel, sei verwitwet und geniesse das Zusammensein mit den betagten Frauen. «Diese Spielnachmittage sind für mich eine Abwechslung zum Alltag. Sie geben nicht nur den Bewohnerinnen im Altersheim Bellevue eine Struktur, auch für mich ist dieser Fixpunkt wichtig.»

«Nächste Woche werde ich wieder da sein»

Und während Imelda Brändle zwischen zwei Spielrunden kurz aus ihrem Leben erzählt, räkelt sich die Hauskatze des Altersheims Bellevue in ihrem Katzenturm. Sie schaut kurz aus der Öffnung und zieht sich wieder zurück. «Es hat wohl zu viele Leute hier», ist am Spieltisch zu hören.

Kurz vor Spielende muss nur noch die Zahl 13 schwarz ihren Platz finden. Bild: Adi Lippuner

Und dann zeigt der Zeiger der Uhr schon bald 17 Uhr. Zeit, den Spielnachmittag zu beenden, wobei Imelda Brändle ganz klar verspricht: «Nächste Woche werde ich wieder da sein.»