Spezielle Rituale und gewisse Abmachungen: So sieht der Alltag einer Bütschwiler Tagesmami aus Ein Tagesmami aus Bütschwil gibt Einblick in ihr Engagement mit Tageskindern und erzählt, wie wichtig auch gewisse Grenzen sind. Lisa Leisi 29.08.2020, 05.00 Uhr

Esther Bischof mit ihren Kindern Fabienne und Stefanie (unten). Bild: Lisa Leisi

Esther Bischof wohnt mit ihrem Mann und ihren zwei kleinen Töchtern – Stefanie drei Jahre und Fabienne 9 Monate – idyllisch etwas ausserhalb von Bütschwil. Die ausgebildete Kinderbetreuerin arbeitete früher in einer Kindertagesstätte als Gruppen- und Teamleiterin.

Als Tagesmami profitiert sie weiterhin von ihrem beruflichen Hintergrund. Gleichzeitig kann sie dabei ein ihr wichtiges Anliegen umsetzen: Als Mami die ersten drei Jahre ganz für ihre Kinder da zu sein und dabei eine gute Lebensgrundlage zu legen.

Jeden Tag dazulernen und Erfahrungen sammeln

Sie erlebt die Aufgabe als Tagesmami als Bereicherung sowohl für ihre Kinder, das eineinhalbjährige Tageskind als auch beide involvierten Familien insgesamt. Es gebe ein gegenseitiges Lernen und Abschauen unter den Kindern. Tageskinder brächten ihre Ressourcen von zu Hause mit.

So heisse bei ihnen zum Beispiel das Wort «Stopp», dass die Kinder warten müssen. Sicher gebe man als Tagesmami viel preis vom eigenen Familienleben. Auch Tageskinder erzählten manchmal sehr Persönliches von daheim, was eigentlich ein Zeichen des Wohlbefindens sei.

Als Esther Bischof Mutter wurde, informierte sie sich übers Internet und meldete dann ihr Interesse bei der Vermittlerin des Vereins Tagesfamilien Toggenburg. Diese kam zu ihr nach Hause und schaute sich die Bedingungen an. Zwar spielt der ursprüngliche Beruf keine Rolle, aber die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Dazu gehören genug Platz und eine passende Infrastruktur. Obligatorisch ist, einen fünftägigen Kurs für Tageseltern zu besuchen. Daneben muss man sicher einmal jährlich an einer Weiterbildung an einem Abend teilnehmen.

Vor ihrem Umzug weg von Kirchberg hatte sie bis zu vier Kinder gleichzeitig neben ihrer ersten Tochter betreut. Ihr ist unterdessen wichtig, dass ihre Tageskinder in etwa dem Alter ihrer eigenen Kinder entsprechen und so die Kinder füreinander Gspänli sind. In Kirchberg hatte sie unter anderem Kinder im Kindergartenalter, wodurch Welten in der Entwicklung zwischen dem eigenen und den Tageskindern lagen.

Die Kinder freuen sich jeweils aufeinander. Für Stefanie ist das Tageskind wie ein Geschwisterchen integriert. Die Eingewöhnung sei jeweils anspruchsvoll und brauche Zeit. Deshalb gebe es eine Probezeit. Ihrer Meinung nach sind die sozialen Kontakte in Tagesfamilien konstanter im Vergleich zur Kindertagesstätte. In Tagesfamilien können auch Kinder mit speziellen Bedürfnissen betreut werden. Allerdings seien für Tageskinder und die eigenen Kinder Trennungen nicht zu unterschätzen und brauchten eine bewusste Begleitung zur Verarbeitung. Stefanie spreche noch heute von den früheren Tageskindern in Kirchberg.

Gewisse Grenzen setzten ist nötig

Wichtig für ein gutes Miteinander seien zudem gewisse Abmachungen. Esther Bischof nennt Beispiele:

«Eine Schaukel aus Tuch im Wohnzimmer ist zu gefährlich, sobald mehrere Kinder diese nutzen und in der Nähe sind. Deshalb wird diese jeweils weggeräumt oder nur in Begleitung angeboten.»

Ebenso gebe es persönliche wichtige Gegenstände der eigenen Kinder, wie eine Zeit lang ein Hut, welche dann versorgt und nicht geteilt werden müssten.

Auch haben die anderen Kinder keinen Zugang zu Stefanies Zimmer. Hingegen stehen das Wohn-, Spielzimmer und die Küche für alle gleich zur Verfügung. Weiter seien gewisse Übereinstimmungen zwischen den Tages- und abgebenden Eltern wichtig. Da könne das Essen ein heikles Thema sein. Hingegen spezielle Rituale, wie zum Beispiel das Einschlafen, könnten gut übernommen werden. Schliesslich sei eine offene Kommunikation zwischen den Eltern das A und O.

