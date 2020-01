Spektakulärer Unfall auf der Wasserfluhstrasse: Auto überschlägt sich mehrfach und landet auf halbgefrorenem Weiher Weil die Fahrbahn leicht vereist war, brach das Heck des Autos eines 53-Jährigen aus, kollidierte anschliessend mit der Leitplanke und hob ab. 21.01.2020, 11.57 Uhr

Das Auto wurde beim Unfall schwer beschädigt. Bild: Kapo

(kapo/rus) Am Dienstagmorgen kurz nach 5:30 Uhr fuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Wasserfluhstrasse von Lichtensteig in Richtung Brunnadern. Etwa 600 Meter nach der Passhöhe befuhr er eine Rechtskurve, deren Fahrbahn leicht vereist war. In der Folge brach das Heck des Autos nach links aus, geriet neben die Fahrbahn und kollidierte frontal mit der Leitplanke, wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung schreibt.