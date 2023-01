Speerspitz/Seitenblick Stubete statt Rock 'n' Roll? Das Beizensterben beeinflusst auch die Livemusik in Pubs und Bars Manche Liveauftritte schreien förmlich nach einer Bar zum Anlehnen und einem Bier in der Hand. Dann kam die Pandemie und das Beizensterben. Ein Abgesang auf die regionale Pub-Musik. Sascha Erni 26.01.2023, 15.00 Uhr

Einer der letzten Gigs im «Soul Kitchen» Lichtensteig: die Swamp-Blues-Night vom 6. März 2020. Bild: Sascha Erni

Die Eventbranche erholt sich langsam vom Pandemieschock. Und ja, es ist schön für Freundinnen und Freunde von Blues, Funk und Rock, dass etwa die Jazztage Lichtensteig oder das Wiler Rock am Weier wieder stattfinden können. Weniger schön ist der Einfluss, den das Beizensterben auf Konzerte hat, die eine Nummer kleiner gefahren werden wollen: mit dem Publikum am Tresen, mit einem Bier in der Hand.

Zwar scheinen in der Ostschweiz weniger Lokale zu verschwinden als anderswo. Aber wenn wir unsere Region anschauen, dann sieht es sowohl für junge Bands als auch alte Musikerinnen und Musiker, die Auftritte als Hobby sehen, schwierig aus. Lichtensteig zum Beispiel ist ein musikalischer Hotspot. Aber weder das «Soul Kitchen» noch der «Storchen» haben die Pandemiemassnahmen überlebt. Und in Wil stellt sich die Frage, wie genau es mit dem «Gare de Lion» weitergehen wird.

Klar, in der «Eintracht» in Kirchberg oder im Wiler Linde-Pub gibt es weiterhin Jungformationen, gestandene Profis und auch alternde Amateure in Blueslaune zu hören. Ebenso trifft man etwa im Lichtensteiger Rathaus für Kultur auf musikalische Perlen. Vielleicht ein Tropfen auf dem heissen Stein. Denn einer der Motoren des Beizensterbens, der Fachkräftemangel, trifft die Livemusik gleich doppelt. Das schönste Ausgehlokal und das grösste Publikum bringen wenig, wenn das Personal hinter Tresen und Mischpult fehlt.

Es gibt Lichtblicke. Das Lichtensteiger «Soul Kitchen» etwa mag Vergangenheit sein, die Örtlichkeiten im ehemaligen Restaurant Krone, in denen man die Musikbar antraf, jedoch nicht. Nun möchte dort die «Chääswelt» ein Kulinarikzentrum etablieren. Falls es auch Livemusik geben wird, dürfte allerdings davon auszugehen sein: eher weniger Rock 'n' Roll, mehr Stubete.

Ohne alternative Auftrittsmöglichkeiten dürften sich viele junge Musikerinnen und Musiker noch stärker auf die Zentren wie St.Gallen und Zürich fokussieren, als es jetzt schon der Fall ist. Und die alten Knacker, die einfach mal wieder vor Publikum spielen wollen, bleiben gleich ganz auf der Strecke – ausser, sie greifen zum Handörgeli.