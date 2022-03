Speerspitz/Seitenblick: Den richtigen Zeitpunkt verpasst

Speerspitz/Seitenblick Die Suche nach dem richtigen Zeitpunkt Wer sich etwas vornimmt, verpasst meistens den richtigen Zeitpunkt. Und wer hierzulande auf gutes Wetter spekuliert, muss damit rechnen, dass plötzlich Regen oder Schneefall einsetzt. Beat Lanzendorfer 31.03.2022, 15.30 Uhr

Ausfahrten mit der Vespa sind nur bei gutem Wetter zu empfehlen. Bild: PD

Vor einem Jahr hatte der Mechaniker meiner Vespa lediglich ein müdes Lächeln übrig, als ich ihn mit der Bitte konfrontierte, bei meinem Vehikel einen Service vorzunehmen.

Andere könnten sich bei diesem Problem durchaus selber helfen. Punkto handwerklichen Geschicks mit zwei linken Händen zur Welt gekommen, überlasse ich solche Tätigkeiten aber besser den Spezialisten.

Und zugegeben, der Zeitpunkt meiner Anfrage, zwei Wochen vor Ostern, war nicht unbedingt schlau gewählt. Er meinte: «Komm in drei Wochen nochmals vorbei, dann könnte es hier in der Werkstatt, je nach Wetter, eventuell etwas ruhiger sein.» Das war es dann auch und nach zwei weiteren Tagen, in denen ich mich nochmals in Geduld üben musste, konnte ich den Frühling und die warmen Temperaturen endlich mit Ausfahrten auf meiner Vespa geniessen.

Das war’s dann aber auch. So richtig Freude kam in den folgenden Monaten keine mehr auf. Nach dem zufriedenstellenden Frühling entsprach der Sommer in keinster Weise den Erwartungen. Dauerregen mit übertretenden Seen und Flüssen prägten das zweite Coronajahr.

Vespa fahren um den Gefrierpunkt

Dennoch sagte ich mir: Das Versäumnis des Frühlings passiert mir nächstes Jahr nicht mehr. So war es auch. Bereits vor mehr als einem Monat habe ich mit dem Mechaniker einen Termin vereinbart. Der Nachteil des frühen Datums: Die rund zehnminütige Fahrt zu ihm war nicht sehr angenehm. Wer ebenfalls ein Motorrad zu Hause stehen hat, weiss, dass Fahrten knapp über dem Gefrierpunkt kein Vergnügen sind.

Dafür wäre ich jetzt bereit, wenn der Frühling definitiv Einzug hält und es abends auch bereits wieder länger hell ist. Und was passiert nun? Auf das kommende Wochenende soll der Winter in unseren Breitengraden und sogar bis in tiefe Lagen noch einmal zurückkehren. Ich befürchte, die Besuche der Toggenburger Fussballplätze in den nächsten Tagen mit der Vespa fallen buchstäblich ins Wasser oder versinken im Schnee.

Eine Hoffnung bleibt trotzdem: Das Jahr ist noch jung, und wenn der Sommer nur die Hälfte der letztjährigen Regentage aufweist, dürfen wir uns schon jetzt auf die (für mich) schönsten Monate im Jahr freuen.