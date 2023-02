Kolumne: Kaffeekonsum drosseln oder sich beim Zahnarzt blamieren?

Speerspitz/Seitenblick Den Kaffeekonsum drosseln oder sich beim Zahnarzt blamieren? Ein E-Mail mit der Erinnerung an einen bevorstehenden Zahnarzttermin weckt in Redaktor Alain Rutishauser Erinnerungen an einen unangenehmen Vorfall. Alain Rutishauser 16.02.2023, 15.00 Uhr

Eine Zahnärztin behandelt einen Patienten. Bild: Javier De La Torre/Imago Images

Kürzlich bekam ich elektronische Post von meiner Zahnärztin. «Reminder: Ihre jährliche Zahnkontrolle steht bevor.» Eines vorweg: Ich habe keineswegs Angst vor Zahnärztinnen und -ärzten oder ihren Werkzeugen. Aber beim Lesen des E-Mails musste ich sofort an einen Vorfall denken, der sich an der letzten Jahreskontrolle vergangenen Februar ereignet hatte.

Ich lag damals da, hatte meinen Mund weit aufgesperrt und starrte das Poster an, welches an der Decke klebte. Es wurde wohl dort platziert, damit sich Patientinnen und Patienten vom Eingriff ablenken können. Ich meine mich zu erinnern, dass es einen Sonnenuntergang irgendwo in der afrikanischen Savanne zeigte.

Egal, weiter im Text. Meine Zahnärztin stocherte also in meinem Mund herum und untersuchte gerade die Innenseite meiner Zähne. Auf einmal stutzte sie und fragte: «Trinken Sie viel Kaffee?» Da mein Mund, wie erwähnt, weit aufgesperrt und voller angestautem Speichel war, nickte ich lediglich. «Das sieht man. Sie haben Verfärbungen. Versuchen Sie doch, künftig auch die Innenseite Ihrer Zähne gründlich zu putzen.»

Kaffee kann zu Zahnverfärbungen führen. Bild: Donato Caspari

Mir war das Ganze unangenehm. Und ich kann mich vage daran erinnern, mir damals vorgenommen zu haben, einerseits gründlicher meine Zähne zu putzen und andererseits meinen Kaffeekonsum etwas zurückzuschrauben. Mir ist allerdings entfallen, ob und wie lange ich meine Vorsätze auch tatsächlich verfolgte, bis ich wieder in alte Verhaltensmuster zurückfiel.

Mit der Erinnerung an den bevorstehenden Termin kam nun aber alles wieder hoch. Und alles spricht dafür, dass sich exakt dieselbe Szene an der kommenden Jahreskontrolle wiederholen wird. Denn mein Kaffeekonsum ist seither nicht minder geworden. Immerhin: Am ursprünglich ausgemachten Termin bin ich verhindert. Der nächste Terminvorschlag ist erst Ende März. Ich habe also noch mehr als einen Monat, um dafür zu sorgen, dass mir nicht wieder dasselbe widerfährt wie vergangenes Jahr. Das schaffe ich!

Ich strecke mich kurz und schaue auf die Uhr. Es ist 10.55 Uhr. In fünf Minuten beginnt unsere redaktionelle Wochensitzung. Bleibt gerade noch genug Zeit, um mir einen Kaffee zu holen.